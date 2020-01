David Bosshart, Jahrgang 1959, Bürger von Fischingen, aufgewachsen in Münchwilen, ist seit 1999 Chef des Gottlieb-Duttweiler-Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft (GDI). Am Montagabend referierte der Leiter der Denkfabrik am Neujahrsapéro der Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Pentorama Amriswil. TKB-Chef Thomas Koller bezeichnete in seiner Begrüssung Bosshart als «führenden europäischen Trendforscher». (T.G.)