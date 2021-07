So haben frisch gebackene Jungunternehmer die Pandemie gemeistert

INDUSTRIE «Wir haben so viele Aufträge wie noch nie»: Wie zwei Ostschweizer Jungunternehmer voll in die Pandemie gerasselt sind – und wie sie die Misere gemeistert haben Voller Energie gestartet, sind die beiden Ostschweizer Jungunternehmer Manuel Füllemann und Simon Schefer alsbald von Corona kalt geduscht worden. Doch sie haben sich durchgebissen, und mittlerweile läuft das Geschäft ihrer Sicherheitsmetallbaufirma MS Protect AG in Lenggenwil wieder rund, vor allem jenes mit Kundenmietfachanlagen für Banken. Thomas Griesser Kym 07.07.2021, 05.00 Uhr

Manuel Füllemann auf und Simon Schefer vor der Kundenmietfachanlage für ein deutsches Geldinstitut, an der die MS Protect AG gerade arbeitet. Bild: Ralph Ribi (Lenggenwil, 6. Juli 2021)

Per 1. Oktober 2019 haben sich Manuel Füllemann und Simon Schefer ihren Berufstraum erfüllt. Gemeinsam übernahmen die damals gut 30-Jährigen die Sicherheitsmetallbaufirma MS Protect AG in Lenggenwil und wurden so zu Jungunternehmern. Kaum ein halbes Jahr später schlugen Corona und der Lockdown zu. Füllemann sagt:

«Es war wie bei Ebbe und Flut. Nur, dass wir immer mehr den Meeresboden gesehen haben, aber nicht wussten, wann das Wasser zurückkommt.»

MS Protect beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und stellt mechatronische Sicherheitsprodukte her. Das breit diversifizierte Portfolio reicht von Personenschleusen und Tresoren über automatische Kundenmietfachanlagen bis zu Sicherheitstüren und Einwurfanlagen. Über die Zeit ab Mitte März 2020 sagt Füllemann:

«Während dreier Monate hat das Telefon nicht mehr geläutet. Es ging keine einzige Kundenanfrage für eine Neuanlage ein.»

Kam hinzu, dass auch das Wartungs- und Servicegeschäft «praktisch tot» war, weil zum Beispiel Banken als wichtige Kundengruppe niemanden mehr für solche Arbeiten hereinlassen durften.

Zwei laufende Grossaufträge als Rettungsanker

Gleichwohl: Die Übernahme des Unternehmens und den Schritt in die Selbstständigkeit haben Füllemann und Schefer «nie bereut». Und heute, im Sommer 2021, sind sie deutlich entspannter als noch im Frühling des vergangenen Jahres.

Denn in der Summe hat MS Protect die Folgen der Pandemie gut bewältigt. «Unser Glück war, dass wir im Frühling 2020 an zwei Grossaufträgen gearbeitet haben. So konnte unsere Produktion voll weiterlaufen», sagt Schefer. Und in Verkauf, Projektierung, Konstruktion usw. habe man temporär kurz gearbeitet.

Vor den Sommerferien 2020 sei das Geschäft allmählich wieder in Gang gekommen, sagen die beiden Jungunternehmer. Kunden hätten gestoppte Projekte wieder in Angriff genommen, und ab Mitte August habe man Bestellungen für mehrere Valiomat-Anlagen erhalten. Schefer sagt:

«Das hat uns das Jahr gerettet.»

Zumal auch aufgeschobene Wartungs- und Servicearbeiten nachgeholt werden konnten. Unter dem Strich endete 2020 für MS Protect mit einem Umsatz von 15 Prozent unter Budget. «Aber wir haben auch Kosten gespart, interne Prozesse verbessert und die Effizienz erhöht», sagt Schefer.

Mietfachanlagen florieren und haben Vorteile für Bank und Kunde

Valiomat, das sind die Kundenmietfachanlagen der MS Protect. Und diese florieren. Füllemann beobachtet: «Wegen der Negativzinsen, die viele Banken Kunden auf Kontoguthaben abverlangen, fragen Kunden öfter nach Mietfächern für ihr Erspartes.»

Visualisierung der Kundenmietfachanlage der MS Protect AG für eine deutsche Bank. Bild: PD

Hinzu kommt der Trend zur Zentralisierung bei Banken. Aus diesem Grund baut MS Protect gegenwärtig gerade nicht die grösste, wegen baulicher Umstände aber die wohl längste Mietfachanlage der Welt, 23,5 Meter lang mit 3200 Fächern. Kunde ist ein deutsches Geldinstitut, das mehrere kleine Filialen aufhebt und deren Geschäft an einem grossen Standort im Stadtzentrum der Finanzmetropole Frankfurt konzentriert.

Dafür muss eine neue Mietfachanlage her. Deren Vorteil: Der Kunde begibt sich nicht wie früher während der Bankenöffnungszeiten in den Tresorraum, wo er sein Schliessfach öffnet, sondern er gibt in einem geschützten Raum seine Daten ein, worauf ihm ein Roboter die Kassette aus seinem Fach zur Ausgabestelle bringt. Das System funktioniert ähnlich einem topmodernen Hochregallager und ist rund um die Uhr verfügbar.

Zwischen den beiden Reihen mit Mietfächern sichtbar: Der Roboter, der die Kassetten zu den Kunden bringt. Bild: PD

Auftragsbücher sind gut gefüllt

Das Geschäft mit den Mietfachanlagen läuft mittlerweile auf vollen Touren. Schefer sagt:

«Wir haben so viele Aufträge wie noch nie in der Firmengeschichte.»

Zuletzt habe man innert sechs Monaten drei Anlagen aufgestellt, nun sei es bis März 2022 eine Anlage alle drei Wochen. Füllemann bilanziert denn auch:

«Ins Jahr 2021 sind wir extrem gut gestartet.»

Die breite Diversifizierung kommt dem 60 Jahre alten Unternehmen zugute, denn wo die Mietfachanlagen boomen, sind Sicherheitslösungen für das Cash Management weniger gefragt, weil der Trend zum bargeldlosen Zahlen geht und Corona dies noch verstärkt hat.

An der Anlage für das deutsche Geldinstitut arbeitet MS Protect rund sechs Monate. Die Anlage wird schrittweise zum Kunden transportiert, wofür 15 Lastwagenfahrten eingeplant sind, und dort von der Firma installiert.

Die Beschaffungspreise sind explodiert

Sorgen bereitet hat den beiden Unternehmern die Materialknappheit, verbunden mit einer Preisexplosion. Schefer rechnet vor, allein für die Kassetten benötige man 20 Tonnen Blech.

«Vor anderthalb Jahren kostete die Tonne Blech 670 Euro, vor drei Monaten schon 990 Euro, und heute stehen wir bei 2200 Euro.»

Das Blech habe man in mehreren Ländern, in der Schweiz und in der EU, regelrecht zusammengekratzt. Und:

«Wir haben keinen Lieferanten, der nicht die Preise erhöht hat.»

Auch um solche Ereignisse abfedern zu können, wollen Füllemann und Schefer das Unternehmen weiter voranbringen. Im Hauptmarkt Schweiz, wo sie zwei Drittel des Umsatzes erarbeiten, führen sie bereits Verkaufsbüros in Basel, Bern und der Romandie. 2020 haben sie in Deutschland, wo ein Drittel des Umsatzes anfällt, einen Servicestützpunkt samt Verkaufsbüro in Niedersachsen eröffnet. Dieses Jahr gesellt sich Berlin dazu. Füllemann sagt:

«Erst wollen wir unser Potenzial in den deutschsprachigen Ländern richtig ausschöpfen, danach denken wir an eine Expansion in weitere EU-Länder und nach Osteuropa.»

Kooperation mit einer Firma aus Weinfelden

Vorwärts machen die beiden auch in der Automatisierung und Digitalisierung. Bereits eingeführt wurde die durchgängige Datenerhebung, und zusammen mit der Weinfelder ProSim GmbH, einer Firma für Prozesssimulation und Datenanalyse, hat MS Protect eine Produktionsplanungs- und Steuerungssimulation aufgesetzt. Das soll zu einem optimalen Durchlauf parallel laufender Aufträge führen. Als nächsten Schritt will man die Simulation mit Künstlicher Intelligenz ausrüsten.

Der Tatendrang ist ebenfalls ein Stück weit eine Folge der Pandemie. Rückblickend sagt Füllemann:

«Wir waren voller Energie, als uns Corona gebremst und einen Schreckmoment eingejagt hat. Aber dann haben wir uns gesagt: Wir müssen vorwärtsschauen und neue Entwicklungen anpacken.»