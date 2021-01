Wintersportartikel Der Schnee ist da, der Lockdown in Kürze auch: So können Sie weiterhin Ski & Co. kaufen oder mieten Läden, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, müssen ab Montag dichtmachen. Was heisst das für Leute, die Ausrüstung brauchen für einen Tag im Schnee oder die bevorstehenden Skiferien? Und was ist alles verfügbar? Fest steht: Enorm war und ist die Nachfrage besonders nach Langlaufski und Schneeschuhen. Thomas Griesser Kym 16.01.2021, 05.00 Uhr

Ski und andere Wintersportartikel mieten, bleibt erlaubt. Auch kaufen ist weiterhin möglich, wenn auch mit Einschränkungen. Bild: Georg Hochmuth/ APA

Schnee in rauen Mengen, und das just vor jenem Wochenende, nach dem weite Teile des Detailhandels in den Lockdown gehen. Was bedeutet das für Schneesportler, die eine Skiausrüstung, ein Snowboard oder Schneeschuhe kaufen oder mieten möchten? Zumal die Skiferien schon bald vor der Tür stehen.

Grundsätzlich gilt: Verkaufen in einer Filiale ist ab Montag verboten, online reservieren und abholen (click & collect) ist aber erlaubt. Auch die Vermietung von Material darf offenbleiben, wie Mike Schüpbach vom Bundesamt für Gesundheit am Donnerstag bestätigt hat.

Im Laden einen Käufer beraten, geht nicht mehr

Wie aber soll der Kauf einer Skiausrüstung funktionieren? Dies erfordert möglicherweise einerseits Beratung, andererseits muss der Kunde Skischuhe oder einen Helm anprobieren können. Andreas Bühler von der Genossenschaft Migros Ostschweiz, die zahlreiche SportXX-Fachmärkte betreibt, weiss Bescheid:

«Ein Beratungsgespräch im Laden zu führen, ist ab Montag nicht mehr möglich.»

Auch kann man sich nicht quasi im Vorbeigehen ein paar Handschuhe oder einen Rucksack vom Ständer schnappen und in den Einkaufskorb legen.

Vermietung, Reparaturen und Service bleiben in Gang

SportXX hat jedoch auf seiner Website eine Onlineberatung aufgeschaltet. So kann man etwa herausfinden, welcher Ski zu einem passt. Wer beispielsweise Skischuhe kaufen möchte, der muss sich vorgängig für ein Modell entscheiden, das dann in der Filiale hergerichtet wird, allenfalls in zwei oder drei Grössen. Anprobieren muss der Kunde den Schuh selber, ohne Hilfe eines Verkäufers. Andere Sportartikelhändler bieten telefonische Beratung oder einen Livechat an.

Stefan Sutter, Chef des Sportgeschäfts Sutter in Alt St.Johann, bestätigt: «Unsere Verkaufsfläche werden wir ab Montag absperren.» Aber:

«Die Vermietung sowie die Werkstatt für Reparaturen oder einen Service bleiben wie gewohnt offen.»

Langlauf und Schneeschuhwandern sind im Hoch

Diesen Winter ein Renner: Langlauf. Bild: iStockphoto

Wie steht es um die Verfügbarkeit des Materials? Ski und Snowboards hat es genug, sagen sowohl Bühler als auch Sutter. Prekärer sieht es im Langlauf aus. Bühler sagt:

«Die Nachfrage nach Langlaufski war und ist sehr hoch, und das Angebot wird allmählich knapp.»

Auch Sutter spricht von einer «sehr starken Vermietung» von Langlaufskis:

«Teils waren wir an Samstagen und Sonntagen ausgeschossen.»

Schneeschuhe? «Davon haben wir genug», sagt Sutter. Anders bei SportXX. «Die Filialen sind ausgeschossen», sagt Bühler:

«Es gibt bei uns weder Schneeschuhe zu mieten noch zu kaufen. Und das wird sich diese Saison auch nicht mehr ändern.»

Schneeschuhe sind mancherorts Mangelware oder gar nicht erhältlich. Bild: Alexander Rochau/

Fotolia

Am Samstag werden mehr Kunden erwartet

Wie sieht es aus mit dem Kundenandrang? «Nach der Ankündigung des Lockdown durch den Bundesrat am Mittwoch haben wir für Donnerstag bis Samstag mit einem Andrang gerechnet», sagt Bühler. Dieser sei aber bisher ausgeblieben, «vermutlich wegen des vielen Schnees», wie Bühler sagt. Für Samstag geht er aber von mehr Kunden in den Fachmärkten aus.

Ähnlich äussert sich Sutter. «Wir hatten nach dem Bundesratsentscheid viele Telefone von Leuten, die sich erkundigt haben, was bei uns noch möglich ist.» Als man ihnen gesagt habe, sie könnten weiterhin Material mieten und auf Wunsch auch vorgängig online buchen und reservieren, habe das die meisten beruhigt, sagt Sutter:

«Die Leute wissen jetzt, dass sie nicht auf Vorrat Material holen müssen.»

Sondern beispielsweise erst dann, wenn es ab in die Skiferien geht.

Die Pisten sind noch nicht perfekt

Am Samstag erwartet Sutter dann aber deutlich mehr Kunden als die Woche hindurch. «Das Wetter ist am Samstag ja besser», sagt Sutter. An die Skifahrer gerichtet, erklärt er aber:

«Es hat viel Neuschnee, die Pisten sind weich. Perfekt sind sie wohl erst in einigen Tagen.»

Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus, gibt Sutter recht. «Wir haben einen Meter Pulverschnee bekommen», sagt Schustereit. «Das können die Pistenfahrzeuge nicht alles verarbeiten.» Die Folge: «Schon am Samstagvormittag dürften sich kleine Schneehügel auf der Piste bilden», und Schustereit macht sich auf Reklamationen gefasst. Er sagt aber auch:

«Die Fraktion der Freerider und jene mit breiten Ski wird sich freuen.»

Zumal für Sonntag erneut Schneefall angekündigt ist.

Schustereit weiss auch: «Für eine gute Piste entscheidend ist die Konsistenz des Schnees, die sich mit der Zeit aufbaut.» Damit die Piste kompakt wird, brauche es auch kalte und klare Nächte. Dafür müssen sich die Wintersportler noch etwas gedulden.