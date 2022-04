Wilson, Nairobi Thomas Griesser Kym 19.04.2022, 15.42 Uhr

Vor ziemlich genau vier Jahren war's: Das kleine Königreich Swasiland im Süden Afrikas benannte sich in Eswatini (Land der Swasi) um. Zur Begründung sagte König Mswati III. am 19. April 2018, im Ausland werde Swasiland (englisch Swaziland) immer wieder mit der Schweiz (englisch Switzerland) verwechselt.

Ja, ja. Das kennen wir doch als Klischee von den Amerikanern, für die Sweden und Switzerland ebenso einerlei seien wie Australia und Austria (von Österreicherin ist bekannt, dass sie, von Amerikanern nach ihrer Herkunft gefragt, antworten: «Austria, no kangaroos»).

Klischee? 2017 bestelle ich auf eBay bei einem Verkäufer in Kalifornien eine Schallplatte. Das Tracking des United States Postal Service, kurz US-Post, zeigt: Der Händler hat das Päckli aufgegeben, und es geht auf eine Reise kreuz und quer durch Amerika, bis es schliesslich im Frachtflieger das Land verlässt.

Dann herrscht Funkstille, kein Tracking mehr, und kein Päckli. Ist auf dem Flug über den grossen Teich was schiefgelaufen? Nachfragen des Händlers bei der US-Post ergeben: Das Päckli ist abgeflogen. Nachfragen von mir bei der Schweizerischen Post ergeben: Kein Päckli ist hier angekommen.

Gut drei Monate später läutet es an der Haustür. Der Pöstler mit dem Päckli. Die Begutachtung der Verpackung zeigt: Der Händler hat meine Adresse korrekt mit Switzerland von Hand auf den Karton geschrieben. Der Schalterbeamte der US-Post hat die Adresse auf eine maschinengeschriebene Klebeetikette übertragen und aus Switzerland Swaziland gemacht. Der König hatte also recht.

Auf welchen Wegen das Päckli den Weg in die Schweiz gefunden hatte, lässt sich leider nicht eruieren. Keine Stempel oder andere Hinweise aus Afrika auf dem Päckli, kein Tracking, wohl weil noch nicht alle Länder eine solche elektronische Sendungsverfolgung haben.

Wobei das System indessen noch fehleranfällig ist beim grenzüberschreitenden Päckliverkehr. Kürzlich auf eBay ein paar Schuhe bestellt in New York. Auch in diesem Fall zeigt das Tracking, diesmal von UPS: Abflug in den USA.

Kurz darauf die Überraschung: Die Sendung sei «im Transit» in «Wilson, Nairobi», also in Ostafrika am internationalen Flughafen der kenianischen Hauptstadt. Ein Päckli, das erneut unterwegs ist nach Swaziland statt nach Switzerland? Doch die Erleichterung folgt auf dem Fuss. Das Tracking der Schweizerischen Post zeigt: Das Päckli ist in ihren Händen, wird in den Paketzentren in Urdorf und Frauenfeld sortiert und schliesslich zugestellt.

Doch jedes Mal, wenn die Post das Päckli scannt, erscheint im amerikanischen UPS-Tracking die Transitmeldung aus Nairobi. Wie kann das sein? Ein Post-Sprecher sagt: «In den USA klappt das Tracking, und in der Schweiz klappt es auch.»

Im vorliegenden Fall gehe es hingegen um «ein Kompatibilitätsproblem». Dabei scheine das Trackingsystem von UPS in Amerika die Daten, die jeweils beim Scannen durch die Schweizerische Post eingespeist werden, einer falschen Destination zuzuordnen. Mitspielen könnte vielleicht, dass dem Päckli von der Schweizerischen Post eine neue Sendungsnummer zugeteilt wird, was eventuell bei UPS zu Konfusion führen könnte.

Unsere Vermutung freilich ist eine andere. Eine Recherche führt uns zu den Flughafencodes der Iata, dem Internationalen Dachverband der Fluggesellschaften. Dieser Code besteht jeweils aus drei Buchstaben und ermöglicht eine eindeutige Kennzeichnung von Flughäfen. Zürich-Kloten etwa hat den Iata-Code ZRH, St.Gallen-Altenrhein ACH, München MUC oder London-Heathrow LHR.

Und Wilson, Nairobi? Für diesen Flughafen lautet der Iata-Code WIL. Was uns wiederum zur Zustelladresse des Päcklis führt, und die ist in der Stadt Wil. Drum merke: Die Amerikaner haben nicht nur ihre liebe Müh mit der Unterscheidung von Switzerland und Swaziland und Sweden, von Australia und Austria, sondern auch von WILson, Nairobi und Wil SG.