Schaumplatten aus Plastikabfall aus dem Meer: Die OST ist dabei

Wiederverwertung Aus Plastikabfall aus dem Meer Schaumplatten machen: Die OST ist mit an Bord Plastikabfall im Meer verschmutzt dieses und gelangt in die Mägen von Meerestieren, die daran verenden. Den Dreck aus dem Meer holen ist das eine, ihn sinnvoll wiederverwerten das andere. Dazu spannen nun die Ostschweizer Fachhochschule OST und die Basler Firma Tide Ocean SA mit Sulzer Chemtech zusammen. Ergebnis sind PET-Schaumplatten für die Verpackungs- und Bauindustrie. Thomas Griesser Kym 30.11.2021, 18.28 Uhr

Unterwasseraufnahme von Plastikabfall, der im Meer treibt. Bild: Magnus Larsson/iStockphoto

Im Meer treibt immer mehr Abfall. Drei Viertel davon besteht aus Plastik, wie der WWF schreibt. Konkret gelangen laut den Angaben jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Abfall in die Ozeane. Pro Quadratkilometer schwimmen demnach Hunderttausende Teile Plastikabfall. Das Meiste davon ist Mikroplastik, also Teile, die kleiner als fünf Millimeter sind, und die in die Mägen von Meerestieren gelangen.