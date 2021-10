Post-Chef verteidigt Firmenübernahme gegen Kritik von Abacus

WETTBEWERB Post-Chef Cirillo verteidigt Firmenübernahme gegen Vorwürfe von Abacus: «Eins zu eins, was wir schon immer gemacht haben» Die Post will mit Firmenübernahmen den Anschluss an die digitale Welt schaffen. Doch es regt sich Kritik aus der Privatwirtschaft. Das Ostchweizer IT-Unternehmen Abacus plant sogar eine Anzeige bei der Weko. Nun wehrt sich Post-Chef Roberto Cirillo. Kaspar Enz 27.10.2021, 18.30 Uhr

Die Angebote der Klara Business AG sollen Transaktionen ermöglichen und vereinfachen – einfach digital, sagt Post-Chef Roberto Cirillo. Martin Ruetschi/Keystone

Bereits im Mai letzten Jahres hatte Post-Chef Roberto Cirillo angekündigt, dass er die Post in die digitale Zukunft führen wolle. Und er zögerte nicht mit der Umsetzung der Strategie. In den letzten Monaten übernahm der gelbe Riese verschiedene Unternehmen, die digitale Dienstleistungen anbieten. Damit eckt die Post allerdings an. Die Post dringe mit manchen Übernahmen in neue Geschäftsfelder vor. Dort verzerre der Eintritt des Staatsunternehmens den Markt. Verärgert sind insbesondere Werbevermarkter wegen der Akquise von Livesystems und Informatikunternehmen wegen der Übernahme der Klara Business AG.