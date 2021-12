SFS übernimmt Hoffmann SE

WERKZEUGE SFS übernimmt deutsche Hoffmann-Gruppe und wird zum europäischen Werkzeughändler Mit der Übernahme des Münchner Werkzeuganbieters internationalisiert SFS ihr Vertriebs- und Logistiksegment. Kaspar Enz 22.12.2021, 18.30 Uhr

Der Industriekonzern SFS ist in der Schweiz auch im Werkzeughandel führend. Hier die Handwerkstadt in Gossau. Ralph Ribi

Die Rheintaler SFS und die deutsche Hoffmann Gruppe kennen sich schon seit 20 Jahren. Über ihren Werkzeughandel vertreibt SFS die Werkzeuge des Münchner Partners in der Schweiz. Nicht nur das: Die beiden Firmen verbinde eine ähnliche Kultur und Tradition als von Familien geprägte Unternehmen, sagt SFS-CEO Jens Breu.

In 50 Ländern präsent

Doch das Interesse des Heerbrugger Industriegruppe hat auch ganz handfeste Gründe. Die Hoffmann-Gruppe stellt nicht nur unter den Marken Garant und Holex selber Werkzeuge her. Sie handelt auch weltweit mit ihnen. Zum Sortiment gehören auch Betriebseinrichtungen und Schutzausrüstung. Als Systempartner ist sie in 50 Ländern präsent, auch mit lokalen Teams und Beratern. Mit ihren 3000 Mitarbeitenden erzielt sie im Jahr rund eine Milliarde Euro Umsatz. Zum Vergleich: Die SFS rechnet für 2021 mit einem Umsatz von rund 1,9 Milliarden.

Mit der Übernahme erhält SFS Zugang zur Logistic-City der Hoffmann Group in Nürnberg. Sie wird nächstes Jahr in Betrieb genommen. PD

Das Handelsgeschäft der SFS war bisher vor allem auf den Schweizer Markt ausgerichtet. Mit der Akquise der Hoffmann Group wird es auf einen Schlag internationalisiert. Und demnächst nimmt Hoffmann in Nürnberg das laut eigenen Angaben leistungsfähigste Werkzeuglogistikzentrum der Welt in Betrieb. Die Logistic-City soll rund 25 Fussballfelder umfassen. 40’000 Pakete können von hier pro Tag versandt werden.

Erfolg mit Digitalisierung

Hoffmann bietet nicht nur Werkzeuge und Vertriebsinfrastruktur. Das Unternehmen ist auch bei der Digitalisierung des Geschäfts weit fortgeschritten. Kunden können hier online nicht nur aus unzähligen Produkten auswählen und leicht bestellen, Kalkulatoren und andere Tools unterstützen sie dabei.

So sieht SFS-CEO Jens Breu denn auch in diesem Bereich Potenziale. Die Weiterführung der Digitalisierung der Lieferketten und die Vernetzung mit den Kunden sei ein wichtiger Hebel für den künftigen Erfolg. Die Übernahme bedeute insgesamt

«einen Quantensprung für die SFS bezüglich Marktposition und Grösse».

Die engere Zusammenarbeit eröffne weitere Wachstumsmöglichkeiten.

SFS-CEO Jens Breu Tatjana Schnalzger

Vertrieb und Logistik werde ein immer wichtigeres Segment, sagt Breu. Mit der Übernahme von Hoffmann wächst es innerhalb des SFS-Konzerns stark. Nach Befestigungssystemen und Komponenten machte es dieses Jahr aber erst 18 Prozent des Umsatzes aus. Nach der Akquisition wächst dieser Anteul auf 46 Prozent. Und während Breu die USA und Asien weiterhin als Wachstumsmärkte ansieht, wird SFS damit auch vor allem auf dem europäischen Markt stärker: Mit der Übernahme wächst der Anteil des Umsatzes in Europa – ausserhalb der Schweiz – von 40 auf 56 Prozent.

Hoffmann-Gesellschafter werden Aktionäre

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Klar ist: Ein Teil des Kaufpreises wird in SFS-Aktien entrichtet. Dafür wird an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2022 eine Kapitalerhöhung beantragt. Dabei soll genehmigtes Kapital im Umfang von 160’000 Aktien geschaffen werden. Auch Barmittel und Kredite werden aufgewendet. Im Gegenzug bringen die jetzigen Eigentümer der Hoffmann-Gruppe 100 Prozent der Hoffmann-Aktien in die SFS-Gruppe ein. Die Hoffmann-Gesellschafter werden damit namhafte Aktionäre der SFS, sie werden rund vier Prozent der Aktien halten. Weiterhin bleiben aber über 50 Prozent der SFS-Aktien im Besitz der Gründerfamilien. Die Akquisition soll im 2. Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.

Mit Peter Bauschatz soll zudem der bisherige Aufsichtsratspräsident der Hoffmann Group im Verwaltungsrat der SFS Einsitz nehmen. Der bisherige CEO Martin Reichenecker wird mit Vollzug der Transaktion Mitglied der SFS-Konzernleitung.