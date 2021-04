Wertschöpfung Zuckerfabriken im Existenzkampf. Sie haben eine hohe Bedeutung für die regionale Wertschöpfung – ökologischer Fussabdruck ist besser als in der EU Aarberg und die Stadt Frauenfeld haben die Fachhochschule Nordwestschweiz beauftragt, eine Studie zur Bedeutung der Zuckerfabriken in ihrer jeweiligen Region anzufertigen. Unter anderem sichern und bringen die Zuckerfabriken Arbeitsplätze. Stefan Borkert 29.04.2021, 09.58 Uhr

Die Zuckerfabrik in Frauenfeld. Andrea Stalder

Die Zuckerproduktion hat für die Standortgemeinden Aarberg und Frauenfeld und ihre Umgebung im Umkreis von 30 bis 35 Kilometern erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Von der gesamten mit der Zuckerproduktion in der Schweiz verbundenen Wertschöpfung in Höhe von 173 Millionen Franken fallen 35 Prozent oder 60 Millionen Franken in der Region Aarberg und 31 Prozent oder 53,7 Millionen Franken in Frauenfeld an. Wie es in einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz, die von Aarberg und Frauenfeld in Auftrag gegeben wurde, weiter heisst, umfasst diese Wertschöpfung nicht nur die Zuckerproduktion in den beiden Werken Aarberg und Frauenfeld. Hinzu kämen die Wertschöpfung der Tochter Ricoter als Nebenbetrieb und die regionale Wertschöpfung, welche bei der Produktion der Vorleistungen entstehe.

Arbeits- und Ausbildungsplätze

So kämen etwa 25 Prozent der insgesamt in der Schweiz verarbeiteten Rüben aus der Region Aarberg und etwa 20 Prozent aus der Region Frauenfeld. Zusammen mit den lokal erbrachten Transportdienstleistungen trage auch der Bezug dieser Vorleistungen erheblich zur regionalen Wertschöpfung bei. Die regional erbrachte Wertschöpfung sorge auch für Arbeits- und Ausbildungsplätze in der jeweiligen Region. In Aarberg sind derzeit 217 und in Frauenfeld 197 Menschen bei der Zucker AG inklusive Ricoter beschäftigt.

Die Löhne der Angestellten in der Zuckerfabrik tragen zum regionalen Konsum bei. Reto Martin

Die Bruttolöhne der Angestellten beliefen sich für das Jahr 2019/2020 auf 13 Millionen Franken in Aarberg und 10,6 Millionen Franken in Frauenfeld, was im Durchschnitt einem Jahresbruttolohn zwischen 77'000 und 78'000 Franken entspricht. Gemäss der Studie, würden diese Löhne wiederum einen erheblichen Beitrag zum regionalen Konsum leisten. In beiden Zuckerwerken würden zusätzlich auch Lehrlinge ausgebildet, womit die Schweizer Zucker AG auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur beruflichen Grundbildung leiste.

Stark wahrgenommen worden seien, heisst es weiter, in den letzten Jahren auch die grossen Investitionsprojekte zum Bau von neuen Holzkraftwerken an beiden Standorten. Das bereits abgeschlossene Projekt in Aarberg hatte demnach ein Investitionsvolumen von 95 Millionen Franken, das Projekt in Frauenfeld 55 Millionen Franken.

«Diese Investitionen führten und führen zu zusätzlichen Aufträgen und Arbeitsplätzen in der jeweiligen Region, und sie leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der CO 2 -Emissionen.»

Dies sei bedeutend, weil damit der im Vergleich zur europäischen Zuckerproduktion geringere ökologische Fussabdruck der Schweizer Zuckerproduktion weiter reduziert werden könne.