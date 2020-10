«Wenn man sauberer fahren kann, soll man das tun»: Migros Ostschweiz läutet Wasserstoffzeitalter auf den Strassen ein Diese Woche übernahmen Schweizer Detailhandels- und Transportunternehmen die sieben ersten seriengefertigten Wassterstoff-Lastwagen weltweit. Einen davon fuhr ein Chauffeur der Migros Ostschweiz am Donnerstag von Luzern nach Gossau. Kaspar Enz 09.10.2020, 05.00 Uhr

In der Betriebszentrale wird der neue Wasserstoff-Lastwagen der Migros Ostschweiz begutachtet. Bild: Michel Canonica

Auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Knonau fährt gerade ein Lastwagen los. «Da hab ich doch noch ein Anlassergeräusch», lacht Andreas Potocnik. Auf den Motorenlärm muss der Chauffeur der Migros Ostschweiz eine Weile verzichten. Am Donnerstagvormittag übernahm der Chauffeur der Migros Ostschweiz einen der sieben ersten Wasserstoff-Lastwagen von Hyundai. Nun gleitet er mit dem 450-PS-Gefährt auf die Autobahn, kaum lauter als ein Velo.

Chauffeur Andreas Potocnik. Bild: Michel Canonica

Nicht nur der fehlende Lärm ist noch etwas ungewohnt. Einige Knöpfe sind nicht dort, wo sie bei seinem alten Laster sind. Aber das gibt sich schnell, meint er. Vermissen wird er den Lärm jedenfalls kaum. «Ein Lastwagen ist ein Lastwagen.»

Etwas besonderes ist dieser Hyundai aber schon, auch für ihn. Seit 35 Jahren fährt er Lastwagen, er hat schon manches Fahrzeug übernommen. «Aber so etwas noch nie.» Als er gehört hatte, dass die Migros Ostschweiz einen der ersten in Serie gefertigten Wasserstoff-Lastwagen übernehmen will, hatte er sich sofort bei der Teamleitung gemeldet.

«Die Technologie hat mich interessiert. Wenn man sauberer fahren kann, soll man das tun.»

Nun fährt er eine Weltneuheit, kann einen Beitrag leisten. «Und etwas Geschichte schreiben.»

Treibstoffe aus der Region, für die Region

Daniel Balmer, Transportchef Migros Ostschweiz. Bild: Michel Canonica

Die Begeisterung darüber, etwas Geschichte zu schreiben, kann auch sein Chef kaum verbergen. Vor allem, als er feststellt, dass sein Team die ersten sind, die in Rothenburg bei Luzern einen der sieben Xcient Fuel Cell Trucks in Empfang nahmen.

Die Inbetriebnahme des Wasserstoff-Lastwagens sei dabei ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Mobilität, sagt Daniel Balmer, Transport-Chef der Migros Ostschweiz. Nicht nur, weil man hier Teil eines einmaligen Projektes sei (siehe Kasten). Wasserstoff sei ein einheimischer Treibstoff. Die sechs Tankstellen, die bis Ende Jahr in der Schweiz in Betrieb sein sollen, liefern Treibstoff aus sauberem Schweizer Strom.

50 Laster bis Ende Jahr Neben der Migros übernahmen auch Coop, Fenaco, Galliker Transport AG, F. Murpf AG, G. Leclerc Transport AG und die Wiler Camion Transport AG Wasserstoff-Lastwagen. Auch eine der ersten beiden Wasserstoff-Tankstellen liegt in der Ostschweiz: Sie steht an der Avia-Tankstelle an der Oberstrasse in St.Gallen.

Auf einheimische Treibstoffe setzt Balmer auch bei den drei Biogas-Lastwagen, die seit einem Jahr von der Betriebszentrale in Gossau aus die Ostschweizer Migros-Filialen beliefern. Den Treibstoff dafür gewinnen die St.Galler Stadtwerke aus den Grünabfällen der Stadt.

Ruhige Fahrt ins Unbekannte

Der Lastwagen kommt dem Ziel näher, der Chauffeur fühlt sich immer wohler in seinem Fahrersitz. Potocnik sagt:

«Ein Chauffeur muss sein Gefährt mit dem Hintern spüren lernen.»

«Aber wie er sich schlägt, wenn er beladen ist, mit dem Anhänger, oder wenns bergauf geht, wird der Alltag zeigen.» Auch, wie viel der Wasserstoff-Laster verbraucht. Mit einem vollen Tank sollte er laut Herstellern 400 Kilometer weit kommen. Die Erfahrungen, die nun gesammelt werden, helfen, die Technologie zu verbessern. «Wenn die Reichweiten bei 600 und mehr Kilometern sind, und es genug Tankstellen gibt, gibt es keinen Grund mehr, Diesel zu fahren», sagt Daniel Balmer.

2025 werde ein Schicksalsjahr, glaubt Balmer. «Bis dann wissen wir, wohin die Politik geht, und wir haben mit beiden Technologien Erfahrungen gesammelt.» Gleichzeitig muss ein bedeutender Teil der Fahrzeuge der Migros Ostschweiz ersetzt werden - Bis dann müsste auch ein grosser Teil der Fahrzeugflotte ersetzt werden. «Wenn möglich mit Wasserstoff- und Biogas-Lastern.»

Bild: Michel Canonica

In der Betriebszentrale der Migros Ostschweiz wird der neue Lastwagen bereits erwartet. Kaum steht er still, kommen die ersten Mitarbeiter zum ersten Augenschein. Andreas Potocnik führt den Wagen vor. Nicht zum letzten Mal.

Als Hauptfahrer des Brensstoffzellen-Trucks muss er in den nächsten Tagen die Kollegen einführen, die ihn dann ablösen werden. Und die Techniker müssen noch die Geräte für Routenplanung und Temperaturkontrolle einbauen. «Ab übernächster Woche fährt er dann wie jeder andere unserer Lastwagen», sagt Balmer.