Weniger Bestellungen und weniger Arbeit: Die drohende Schliessung der Steinacher Produktion von TE Connectivity als Vorbote dessen, was der Wirtschaft blüht Weil sich der Autozulieferer TE Connectivity reorganisiert, steht das Steinacher Werk des Technologieunternehmens vor der Schliessung. Damit droht 259 Arbeitsplätzen das Aus. Dies könnte ein Vorbote sein dessen, was der Wirtschaft blüht. Swissmechanic-Präsident Roland Goethe und Gewerkschafterin Anke Gähme wissen: Es könnte noch dicker kommen. Thomas Griesser Kym 26.06.2020, 19.36 Uhr

Mitte Mai hatte es noch nicht so dramatisch getönt. «Nur 16 Prozent mussten Entlassungen aussprechen», schrieb der Verband Swissmechanic der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) aufgrund seiner April-Umfrage bei über 400 Mitgliedfirmen. Und: «Nur eine kleine Minderheit» der Unternehmen «sieht mittelfristig ein ernsthaft erhöhtes Konkursrisiko. Die krisenerprobte MEM-Branche ist insgesamt zuversichtlich, die Coronakrise meistern zu können.»

Doch schon damals schrieb Swiss­mechanic mit Geschäftsstelle in Weinfelden auch: «82 Prozent der befragten KMU rechnen damit, dass die Aufträge im zweiten Quartal 2020 weiter einbrechen.» Heute sagt Swissmechanic-Präsident Roland Goethe:

«Es sieht teils tatsächlich schlechter aus. Wir wissen von einigen Firmen, die Probleme haben.»

Weniger Aufträge gleich weniger Arbeit

Konkret erhalten viele Unternehmen weniger Offertanfragen und weniger Bestellungen, und dadurch haben sie weniger Arbeit. Zwar lobt Goethe den Bundesrat für die Ausweitung und Vereinfachung der Kurzarbeit sowie die zinslosen Überbrückungskredite, trotzdem sagt er:

«Es ist gut möglich, dass wir einen Teil unserer Firmen verlieren.»

Vom möglichen Abbau von bis zu 259 Stellen beim Steinacher Autozulieferer TE Connectivity zeigt sich Roland Goethe betroffen. Dass das Unternehmen die Überlegungen zur Aufgabe der Produktion am Bodensee unter anderem damit begründet, dass die Massenproduktion von Steckverbindungen für Autos immer weniger gefragt sei, hält er für plausibel. Goethe sagt:

«Die Massenfertigung wandert ab, dafür ist die Schweiz zu teuer geworden.»

«Grosskunden haben Bestellungen storniert»

Im Grossen und Ganzen ortet er in der Schweiz aber kein strukturelles Problem. «Viele Firmen haben nach den Krisen wie der Finanzkrise 2008/09 oder dem Frankenschock von Anfang 2015 ihre Hausaufgaben gemacht und sich auf hochqualitative und anspruchsvolle Nischen spezialisiert.» Aber:

«Wegen der scharfen Frankenaufwertung haben viele Firmen Abstriche an der Marge machen müssen und sind bis heute nicht in der Lage, Geld für Reserven zurückzulegen.»

Und nun hat Corona die Nachfrage gedrückt, Lieferketten gestört usw. Goethe erfährt dies in seinem Glarner Blechbearbeitungsbetrieb mit 25 Angestellten am eigenen Leib: «Grosskunden haben Bestellungen storniert oder zurückgestellt. Aktuell haben wir 40 Prozent Kurzarbeit. Wir hängen indirekt zu 80 Prozent vom Export ab.»

Die Unia will an einen Tisch mit der Geschäftsleitung

Das Problem ist auch Anke Gähme bekannt, Regionalleiterin Ostschweiz der Gewerkschaft Unia. Sie spricht von einer «riesigen Bandbreite», die von Firmen reicht, die sich vor lauter Aufträgen kaum retten können, bis zu Unternehmen, bei denen quasi Stillstand herrscht. Vom angedachten Kahlschlag bei TE Connectivity zeigt sich Gähme indessen «überrascht». Die Unia habe TE nicht auf dem Radar jener Firmen gehabt, denen es schlecht geht.

Gähme sagt, die Unia habe unter den TE-Angestellten «ein paar Mitglieder», und sie sei auch schon von Mitarbeitenden kontaktiert worden. Die Unia werde sich mit dem Fall auseinandersetzen und darauf abzielen, sich in das bis Ende Juli dauernde Konsultationsverfahren und die Aushandlung eines Sozialplans einzubringen.

TE Connectivity zeigt sich «offen»

Gähme appelliert an Arbeitgeber, die Probleme bekommen, die Gewerkschaften «als Sozialpartner mit Fachkompetenz an den Tisch zu holen». In der Coronakrise sei dies umso wichtiger, denn auch Gähme rechnet mit einer Akzentuierung der Probleme im Herbst. Sie weiss:

«Bei einigen Betrieben war die finanzielle Decke schon vor Corona relativ dünn. In Unternehmen, die überdies nicht arbeiten können, wird es dann extrem eng.»

Wird TE Connectivity die Gewerkschaft ins Boot holen? Firmensprecher Alexander Filz äussert sich nur allgemein über das Konsultationsverfahren im Zusammenhang mit «der potenziellen Massenentlassung»: Das Unternehmen werde sich «in dieser Phase selbstverständlich offen zeigen und alle eingehenden Vorschläge entsprechend diskutieren und beurteilen».