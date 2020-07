«Wir haben in der Ostschweiz eine starke Wirtschaft»: Wenig Firmen haben wegen Corona Personal entlassen, die Zuversicht ist gross In der Coronakrise schneidet die Ostschweizer Wirtschaft vergleichsweise gut ab, und viele Unternehmen zeigen sich optimistisch, in zwei Jahren wieder mindestens so viel Umsatz zu erarbeiten und mindestens so viel Personal zu beschäftigen wie vor der Krise. Das hat eine Umfrage der UBS ergeben. Thomas Griesser Kym 09.07.2020, 13.44 Uhr

Alles in allen gesehen läuft die Ostschweizer Wirtschaft relativ rund. Bild: Gaëtan Bally/KEY

«In der Krise hat sich gezeigt: Wir haben in der Ostschweiz eine starke Wirtschaft.»

Diesen Befund stellt Markus Dinkel, Leiter Unternehmenskunden Ostschweiz bei der UBS, an die Spitze seiner regionalen Erläuterungen zur jüngsten Umfrage der Grossbank bei 2500 Firmen im ganzen Land. Dinkel untermauert seine Feststellung mit Zahlen: In der Ostschweiz haben 92 Prozent der befragten Betriebe angegeben, dass sie ihr Überleben nicht in Gefahr sehen. «Das ist der höchste Wert der ganzen Schweiz», sagt Dinkel. Lediglich 5 Prozent sehen eine existenzbedrohende Situation, was wiederum der tiefste Wert ist. Dinkel sagt:

«Die Zuversicht ist gross.»

Diese Einschätzung macht er auch daran fest, dass gut 70 Prozent der Ostschweizer Firmen bei der Umfrage im März angaben, für 2022 mit gleich viel oder mehr Umsatz zu rechnen als 2019. Und 88 Prozent äusserten die Erwartung, in zwei Jahren gleich viel oder mehr Personal zu beschäftigen als vor der Krise.

Noch kein sauberes Bild der Wirtschaft

Allerdings: Mittlerweile sind die Coronafallzahlen wieder etwas gestiegen, und ein paar der schrittweisen Lockerungen sind punktuell wieder rückgängig oder abgeschwächt worden. Dinkel weiss denn auch:

«Die Ungewissheit über die Entwicklung der Pandemie ist nach wie vor gross.»

Ausserdem bietet die Wirtschaft noch kein sauberes Bild. So liege beispielsweise der Detailhandel bereits wieder über Vorjahr, während die Autoverkäufe nach wie vor schwach seien. In der Summe beobachte man aber eine teilweise Erholung der Wirtschaft, und «in unserem Basisszenario sehen wir eine U-förmige Entwicklung der Wirtschaft», also nach dem Einbruch eine Bodenbildung und dann einen allmählichen Aufschwung.

Konkret erwartet die UBS für dieses Jahr eine «tiefe Rezession» mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 5,5 Prozent, eine «lebhafte Erholung» 2021 mit einem Plus von 4,4 Prozent und ein «immer noch robustes Wachstum» von 1,8 Prozent für 2022. Sollte sich dieser Blick in die Glaskugel gross modo bewahrheiten, würde die Schweizer Wirtschaft dannzumal wieder das Niveau von 2019 erreichen oder gar übertreffen.

Ferien im eigenen Land

Die vergleichsweise grosse Zuversicht in der Ostschweiz macht Dinkel einerseits daran fest, dass der Anteil der Industrie in unserer Region überdurchschnittlich ist. «In der Industrie und auch auf dem Bau ist die Angst generell etwas geringer als im Gastgewerbe, im Kultursektor und in der Eventbranche», die vom Lockdown ungleich härter getroffen wurden, sagt Dinkel.

Zweitens verweist er auf den Tourismus. Dieser spielt in der Kernostschweiz eine unterdurchschnittliche Rolle, dürfte aber umgekehrt in der Krise davon profitieren, dass viele Schweizer nun Ferien im eigenen Land machen. Zu Dinkels Marktgebiet zählt allerdings auch der Tourismuskanton Graubünden, der jedoch weniger abhängt von Gästen aus Asien oder Amerika, die nun in der Zentralschweiz und im Berner Oberland fehlen. Dinkel sagt:

«Von Bündner Hoteliers vernehme ich extrem gute Buchungsstände.»

Entlassungen in 3,2 Prozent der Unternehmen

Belastend und mit Kosten verbunden seien jedoch die Social-Distancing-Regeln. Und kurzfristig war der Tourismus in der Schweiz von Corona extrem betroffen, mit einem Einbruch der Bruttowertschöpfung von 25 bis 35 Prozent, wie Dinkel sagt, und jeder fünfte Betrieb der Branche sieht sein Überleben gefährdet. Auf der anderen Seite hat bei vielen Betrieben bereits wieder eine rasche Erholung eingesetzt.

Wie die Gesamtwirtschaft Corona zu spüren bekommen hat, zeigt sich etwa bei den Massnahmen auf personeller Seite (siehe Grafik). So haben in der Ostschweiz 30 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit eingeführt. Gut 3 Prozent der Firmen nahmen Entlassungen vor. Zudem wurden da und dort Überstunden abgebaut oder offenen Stellen nicht mehr besetzt. Und die Hälfte aller Betriebe hat keine personellen Massnahmen ergriffen.

Kreditaufnahme zur Überbrückung von Einnahmeausfällen

Die Krise hat auch Folgen für den finanziellen Spielraum vieler Unternehmen. Dinkel weiss:

«Teils haben sich die Firmen stärker verschuldet, um Einbussen auszugleichen.»

In der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie etwa hätten sich 40 Prozent der Betriebe stärker verschuldet, vor allem mit Covid-19-Krediten bis zu einer halben Million Franken, die zinsfrei und vollumfänglich vom Bund verbürgt sind.

Die UBS allein hat in der Schweiz 24'000 solcher Kreditanfragen bedient. Auf die Ostschweiz entfallen davon 700 Fälle, was unterproportional ist, wie Dinkel sagt, mit einer durchschnittlichen Kreditsumme von 120'000 bis 130'000 Franken. Anfragen für höhere Kredite ab einer halben Million habe es lediglich 10 bis 20 gegeben, und fast keine Anfragen habe man erhalten aus den ergänzenden Kreditprogrammen der Kantone St.Gallen und Thurgau.

Ostschweizer sparen in der Zeit, dann haben sie in der Not

In der Summe gaben 60 Prozent der befragten Ostschweizer Firmen an, sie sähen künftig weniger finanziellen Spielraum für Investitionen. Landesweit sagen das nur 50 Prozent. Umgekehrt erwarten 38 Prozent der Schweizer Unternehmen steigenden Druck auf die operationellen Kosten und damit auch auf die Löhne, aber nur 28 Prozent in der Ostschweiz.

Dinkel schliesst daraus: «In der Ostschweiz wollen die Unternehmen stärker als anderswo finanzielle Reserven anlegen oder aufrechterhalten, um für künftige Notfälle gewappnet zu sein, und dafür bei den Investitionen eher zurückhaltender sein.»

Risiken, die als selten eingestuft werden

Was sind weitere Lehren aus der Krise? Die Hälfte der Ostschweizer Firmen hat Erfahrung mit Homeoffice gesammelt, und davon wollen 70 Prozent auch künftig in irgendeiner Weise Gebrauch machen. Auch der Einsatz digitaler Werkzeuge dürfte zunehmen.

Mit Nachfragerückgängen hatten 70 Prozent der Firmen zu kämpfen, mit Lieferschwierigkeiten 50 Prozent und mit Zahlungsproblemen von Kunden 30 Prozent. Trotz Unterbrüchen der Lieferketten sehen hingegen laut eigenen Angaben lediglich 10 Prozent einen Handlungsbedarf auf der Beschaffungsseite.

Dinkel sagt zwar: «Es ist ein Thema, wir diskutieren es mit unseren Unternehmenskunden, aber relativ viele Firmen sind zurückhaltend mit Massnahmen gegen Risiken, die sie als selten einstufen.» Hinzu komme, dass es auch mit Zeit und Kosten verbunden sein könne, für einen Lieferanten aus China Ersatz zu finden in der Schweiz oder in Europa.