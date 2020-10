Weltneuheit aus Kreuzlingen: Klimafreundliche Snackautomaten Die Kreuzlinger Eventcrew stellt Container her, die ganzjährig mit Solarstrom betrieben werden. Stefan Borkert 01.10.2020, 05.00 Uhr

Prototyp: Der Snackautomat auf dem Autobahnparkplatz Stegen ist das ganze Jahr unabhängig vom Stromnetz in Betrieb. Bild: PD

Die ersten Prototypen stehen schon. Es sind drei Solarautomatencontainer, Snackautomaten auf Autobahnparkplätzen. Entwickelt hat sie die Eventcrew GmbH in Kreuzlingen von Manuel Miller. Hinter dem Namen vermutet man auf den ersten Blick nicht gerade ein Solarunternehmen. Tatsächlich ist Miller seit 2006 in der Eventbranche tätig und montiert im zweiten Geschäftszweig seit 10 Jahren Solaranlagen.

Das Design der weltersten Solarcontainer, die ganzjährig autark und unabhängig vom Stromnetz betrieben werden können, mag gewöhnungsbedürftig sein. Aber die Erfindung arbeitet immerhin CO2-neutral. Miller: «Im Design kann der Container den jeweiligen Kundenwünschen angepasst werden. Das aktuelle Design von «Znack.ch» wurde von einem englischen Streetartisten umgesetzt.»

Miller erklärt, dass die ersten drei Modelle auf Autobahnparkplätzen stehen: Weinland zwischen Winterthur und Schaffhausen, Oberweiher zwischen Winterthur und Wil sowie Stegen zwischen St.Gallen und Winterthur. Bis Ende September seien die Anlagen auf Herz und Nieren geprüft worden. Jetzt beginne der Vertrieb. Manuel Miller sagt:

Manuel Miller, Eventcrew GmbH Kreuzlingen Bild: PD

«Unsere Lösung ist sehr neu und innovativ und stösst daher auf viel Interesse aus verschiedensten Richtungen.»

Bei Snackautomaten soll es nicht bleiben. Die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten sei enorm. Sie reiche von der Stromversorgung für Baustellen über den Einsatz bei Alphütten bis zu Entwicklungshilfeprojekten, bei denen kleine Dörfer mit einem Container versorgt werden können. «Unser System kann komplett in die Container verpackt und weltweit verschifft werden. Mit zwei Personen kann es an einem Tag ohne Kran montiert werden. Wir haben bereits eine Anfrage für unsere Systeme aus Dubai.» Das System funktioniert anders als bei einer Fotovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus.

Beim Einfamilienhaus stehe der Netzanschluss im Zentrum, an dem sich dann alle Systemkomponenten orientieren würden. «Bei unseren Systemen ist die Batterie im Zentrum aller Steuerungsvorgänge», sagt er. So werde beispielsweise permanent die Ladespannung der Batterie so angepasst, dass die Lebenszeit verlängert werde. Auch der Stromverbrauch der Snackautomaten werde dem aktuellen Ladezustand der Batterien automatisch angepasst, sodass bei Nacht und einer schwachen Batterie weniger Strom verbraucht werde.

Auf den Winter vorbereitet

Miller erklärt weiter, was sich im Winter primär verändere, sei, dass die Sonne nicht mehr weit über den Horizont steige und der Tag weniger Sonnenstunden habe. Aber: «Da wir Solarmodule mit verschiedensten Ausrichtungen haben, fangen wir morgens auch im Winter bereits den ersten Sonnenstrahl ein. So nutzen wir jede Sonnenstunde, die uns der Tag bietet.» Tage mit Nebel überbrücke man mit dem entsprechend konzipierten Batteriespeicher. Wobei selbst bei Nebel und Schnee noch 10 bis 20 Prozent Energie produziert werde.

Zwei Jahre habe die Entwicklungszeit gedauert. Miller betont, dass die Entwicklung Teamarbeit sei. Er habe das Projekt leitend begleitet und die verschiedenen Komponenten konzipiert. Lächelnd ergänzt er: «Hin und wieder konnte ich es natürlich nicht lassen, an den Prototypen mit zu schrauben.»

Zweites Standbein hilfreich in der Covid-19-Zeit

In Coronazeiten hat sich für die Eventcrew GmbH bewährt, neben dem Veranstaltungsbereich, ein zweites Standbein zu haben. Miller sagt, dass die Nachfrage für Fotovoltaiklösungen nach einem kurzen Schock im März eigentlich konstant geblieben sei. Grosse Kunden seien wegen der unsicheren Lage eher zurückhaltend mit Investitionen. Dafür hätten andere, vor allem kleinere Kunden, im Rahmen des Lockdowns neue Ideen entwickelt und begonnen diese umzusetzen.

Ganz könne er aber die Ausfälle im Eventbereich nicht kompensieren. Die Eventabteilung liege wie die ganze Eventbranche darnieder und müsse einen Umsatzeinbruch von gut 95 Prozent verkraften. Der Pool mit 110 Mitarbeitern vor Corona sei auf 50 zusammengeschrumpft.

Dennoch ist Miller froh, das Projekt in der Pipeline gehabt zu haben. Man habe an dem Projekt ja schon länger getüftelt. «Die Gesundheitskrise hat uns dazu gebracht, uns auf unsere Stärken ausserhalb der Veranstaltungsbranche, speziell im Bereich Solar und Prototypenbau zu fokussieren. «Das hat auch unserem Solarcontainer-Projekt noch einen Schub in die richtige Richtung gegeben.» In die Zukunft blickt er optimistisch: «Wir haben noch andere innovative Entwicklungen in der Schublade.»