Wie Appenzeller Tüftler entscheidend zum umweltverträglichen Rezyklieren von Akkus beitragen Samuel Weishaupt und Heinz Hüsler von der Firma Welthaupt haben eine Maschine entwickelt zum Auftrennen von Lithiumbatterien. Die Maschine wird von der Firma Kyburz eingesetzt, die so Akkus ohne Chemikalien und ressourcenschonend wiederverwerten kann. Thomas Griesser Kym 02.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Maschine der Appenzeller Firma Welthaupt zum Auftrennen der Akkus der Firma Kyburz. Bil: PD

Die Firma Kyburz ist bekannt für ihre elektrischen Dreiradroller der Post. Kürzlich hat das Unternehmen eine neuartige Anlage zum Recycling der Batterien entwickelt. Wesentlichen Anteil daran hat die Empa St.Gallen. Und die beiden Tüftler Samuel Weishaupt und Heinz Hüsler von der Appenzeller Welthaupt GmbH.

Wie ist es dazu gekommen? Die Elektromobilität boomt. Sie gilt als umweltfreundlich, solange der Strom zur Aufladung der Lithiumbatterien aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Und solange auch bei der Herstellung der Batterien und deren Recycling auf die Ökologie geachtet wird. Doch genau hier ist der Haken. Kyburz weiss:

«Die Herstellung der Akkus ist ressourcenintensiv, und das Recycling der Batterien steckt noch in den Kinderschuhen».

Ein elektrischer Dreiradroller der Post von der Zürcher Firma Kyburz. Bild: PD

Bisherige Verfahren gelten als zu wenig nachhaltig

Zumindest bei der Wiederverwertung, die bisher extern erledigt wurde, ist das Zürcher Unternehmen nun einen Schritt vorwärtsgekommen und hat vor kurzem eine hauseigene neuartige Recyclinganlage vorgestellt.

Auslöser war, dass Kyburz die gängigen Verfahren als zu wenig nachhaltig beurteilt hat. Bei diesen werden die Batterien geschreddert und danach entweder eingeschmolzen oder mit Chemikalien behandelt. Beides verbraucht viel Energie, und während beim Einschmelzen wertvolle Rohstoffe verloren gehen, belastet die Chemievariante die Umwelt.

Entladen, zerlegen, aufreinigen – ohne Chemie

Auf der Suche nach einer Alternative wurde Firmeninhaber Martin Kyburz auf den Umweltingenieur und gelernten Chemielaboranten Olivier Grouz aufmerksam. Dieser hatte im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ein Verfahren entwickelt, mit dem bis zu neun Zehntel der Metalle in den Zellen der Akkus zurückgewonnen werden können.

Kyburz überzeugte die Idee, und so stellte er Grouz als Projektverantwortlichen ein. Dabei entwickelte dieser zusammen mit einem dreiköpfigen Team der Empa St.Gallen die Grundlagen für den Aufbau der Recyclinganlage bei Kyburz. Deren Prinzip: Zunächst werden die Batterien auf 2,5 Volt entladen und in die einzelnen Komponenten zerlegt. Hierauf wird der Inhalt mit Wasser behandelt, um die Aluminium- und Kupferfolien zu trennen. Aus den Elektrolyten wird durch Destillation Lithiumsalz gewonnen. Die so herausdestillierten Karbonate können danach wieder für Akkus verwendet werden.

Die Quintessenz laut Groux: Durch optimales Entladen, sorgfältige Zellenzerlegung und Aufreinigung mit Wasser lassen sich Lithiumeisenphosphat-Batterien (LFP) nachhaltig rezyklieren, ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.

Auftrennung der Akkus mit Welthaupts Hilfe

Samuel Weishaupt, Gründer und Chef der Welthaupt GmbH. Bild: PD

Bevor aber dieser Prozess in Gang kommen kann, muss die Hülle, in welche die Akkus eingeschweisst sind, aufgetrennt werden. Und hier kommt die winzige Appenzeller Anlagen- und Apparatebaufirma Welthaupt GmbH ins Spiel. Groux gelangte an Welthaupt-Inhaber Samuel Weishaupt mit dem Begehren, eine Maschine zur Auftrennung der Akkus zu konstruieren. Weishaupt machte sich ans Werk, zusammen mit seinem Mitarbeiter und Projektleiter Heinz Hüsler.

Anfang März 2020 stand der erste Prototyp bereit. Dieser erfüllte noch nicht alle Erwartungen, sodass das Tüfteln am Computer und in der Praxis weiterging, bis im Mai der zweite Prototyp in die Testphase ging und diese bestand. Nachdem die Maschine abgenommen worden war, konnte Kyburz Mitte Juni loslegen.

Innenleben der Welthaupt-Maschine. Bild: PD

Potenzial wird als beträchtlich beurteilt

Noch ist die Recyclinganlage erst auf kleinere Mengen ausgelegt. Langfristiges Ziel der Kyburz AG ist eine Anlage, mit der alle von der von der Firma verbauten Batterien wieder in ihre Ausgangsstoffe zerlegt werden können. In einer ersten Ausbaustufe sollen 4000 Zellen pro Jahr verarbeitet werden. Im Endausbau soll die Anlage eine Kapazität von bis zu 24'000 Zellen pro Jahr erreichen, was laut dem Unternehmen der Jahresproduktion von 3000 Elektrofahrzeugen entspricht.

Kyburz sieht in der Recyclinganlage grosses Potenzial, auch weil das Anwendungsgebiet über die eigene Produktion hinausreicht. Das Verfahren lasse sich eins zu eins auf einen Grossteil der Akkus übertragen, die bei Hausspeichern eingesetzt werden.

Unter Verwendung bestimmter Chemikalien eigne sich der Verarbeitungsprozess auch für das Recycling anderer Lithiumbatterietypen wie zum Beispiel Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt- Batterien (NMC) oder Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Batterien (NCA). Diese werden in den meisten Elektrofahrzeugen eingesetzt, von Autos über Velos bis hin zu Rollern und Trottinetts.

Samuel Weishaupt hat immer wieder neue Ideen

Die Firma Welthaupt selbst hat auch Erfahrung in der Mobilität. So hat Allrounder und Mechaniker Samuel Weishaupt nach einer mehrjährigen Abenteuerreise nach seiner Rückkehr in Appenzell seine Werkstatt eröffnet. In dieser baute er auf der Basis eines Mercedes Sprinter einen Wohn- und Surfbus für einen Kunden aus Kalifornien.

Das ist zwar Vergangenheit, doch mittlerweile ist Weishaupt in die Entwicklung der Benno Bikes involviert, E-Bikes mit einem modularen Gepäckträgersystem. Mit diesen lassen sich grössere Lasten transportieren als mit einem konventionellen E-Bike, und sie sind einfacher zu manövrieren als Cargo Bikes.

Vom Weinkeller bis zu Handelsräumen

Im Jahr 2013 hat Welthaupt ein zweites Geschäftsfeld aufgebaut: W+Technik konstruiert, produziert und montiert mit Partnerfirmen massgefertigte Einrichtungen aus Metall und Holz. Ein Beispiel: W+Technik hat den historischen Weinkeller im Restaurant Bären in Gonten konstruiert und total neu eingerichtet. Oder mehrere Handelsräume der Finanzfirma Leonteq mit Arbeitsplätzen bestückt. Der «Bären» übrigens gehört Leonteq-Mitgründer Jan Schoch.