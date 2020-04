Noch werden mehr Firmen gegründet, als gelöscht +++ Zahl der Unternehmen in der Ostschweiz nimmt zu Schon jetzt macht sich das Coronavirus auch bei den Firmengründungen bemerkbar. Sie gehen zurück. Stefan Borkert 07.04.2020, 05.00 Uhr

Eine Mitarbeiterin holt Akten aus dem Aktenarchiv des Handelsregisteramts. Christian Beutler / KEYSTONE

Eigentlich hat das Jahr ganz gut angefangen. Dann aber hat die Coronakrise auch die Neugründungen von Unternehmen erfasst. Das zeigt die Untersuchung der Crif AG Zürich. Sprecherin Heidi Hug erklärt: «Die Crif AG hat untersucht, wie viele Firmen im ersten Quartal gegründet wurden und wie hoch die Anzahl der gelöschten Firmen ist.» Demnach sind schweizweit 11413 neue Firmen gegründet worden. «Das ist ein Rückgang von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr», so Hug. Besonders deutlich sieht man das im Tessin, wo 20 Prozent weniger Firmen gegründet worden sind. Das sei auch eine Folge der Coronakrise, da das Tessin früher als der Rest der Schweiz betroffen war. Zeitverzögert werde es in weiteren Kantonen zu einem Rückgang sowie einer Zunahme der Firmenlöschungen kommen, so Hug. Aus dem Handelsregister gelöscht wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 7605 Firmen, 124 weniger als im Vorjahr. Am meisten Neueintragungen gab es in den Kantonen Zürich (2053), Waadt (1160) und Genf (1016).