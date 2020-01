Kampf um Passagiere und Fluglinien in Friedrichshafen.

WEF bringt 100 zusätzliche Flugbewegungen Die Pleite der Fluggesellschaft Germania belastet den Bodensee-Airport. Davos bringt Businessflieger. Stefan Borkert 15.01.2020, 05.00 Uhr

Friedrichshafen sucht noch weitere Airlines, um den Ausfall der Fluggesellschaft Germania zu kompensieren. Bild: PD

Das WEF in Davos wirft seine Schatten voraus bis über die Grenze nach Friedrichshafen zum Bodensee-Airport. Jährlich bringe Davos rund 100 zusätzliche Flugbewegungen, sagt Flughafensprecher Andreas Humer-­Hager. Die Geschäftsleute würden bis aus den USA und China anreisen. Teils würden sie mit dem Helikopter weiterfliegen, teils setze man sie in Zürich ab und parke das Flugzeug in Friedrichshafen. Viele würden auch mit Limousinen oder per Bahn weiter ans WEF fahren.