Coronakrise: Weberei Appenzell webt nur noch am Nil Die Weberei Appenzell hat lange am Ostschweizer Produktionsstandort festgehalten. Die Coronakrise setzt dem ein Ende. Die Weba will die Produktion vollständig nach Ägypten verlegen. Kaspar Enz 14.10.2020, 05.00 Uhr

Am Appenzeller Sitz der Weberei Appenzell sollen die Webmaschinen abgeschaltet werden. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Trotz der Krise der Schweizer Textilindustrie hielt die Weberei Appenzell Weba lange am Ostschweizer Produktionsstandort fest. Nicht ohne Erfolg: Noch im Frühling letzten Jahres schaffte das 75 Jahre alte Unternehmen für das Werk in Appenzell neue Maschinen an. Es machte auch immer wieder mit Innovationen auf sich aufmerksam. So entwickelte man einen Hemdenstoff aus Merinowolle, im Frühjahr war die Weba an der Entwicklung eines antiviralen Stoffs für Gesichtsmasken beteiligt.

War die Coronakrise da noch Anlass für eine Innovation, ist sie nun Anlass für einen Abbau. Die Weba verlagert ihre Produktion ganz nach Ägypten, wo sie seit 2008 eine Tochtergesellschaft mit 150 Mitarbeitenden hat. Ein schmerzlicher Schritt, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Ab nächstem Jahr würden so in Appenzell 20 Stellen abgebaut.

Hemden fallen aus den Einkaufslisten

Benjamin Fuchs, CEO der Alba Gruppe, zu der die Weberei Appenzell gehört

Im nun angelaufenen Konsultationsverfahren haben die Mitarbeitenden zwar noch die Chance, Vorschläge einzubringen, welche die Massnahme mildern könnten. Doch für Benjamin Fuchs, CEO der Appenzeller Alba-Gruppe, zu der auch die Weba gehört, ist die Richtung klar. Die Coronapandemie hat die Ertragslage deutlich verschlechtert. Die Umsätze seien, wie bei anderen Unternehmen der Branche, um rund einen Drittel eingebrochen.

Dass die Weba vor allem hochwertige Stoffe für Hemden in höheren Preissegmenten produziert, hat der Innerrhoder Weberei nicht geholfen, im Gegenteil. «Statt im Büro und in Businessmeetings sassen die Leute im Homeoffice. Und festliche Anlässe wie Hochzeiten fanden ebenfalls seltener statt», sagt Fuchs. Neue Hemden waren deshalb weniger gefragt. Die Kunden der Weba, Bekleidungshersteller in der ganzen Welt, treffe die Krise deshalb hart. Hinzu komme der Kostendruck, der in der Textilindustrie schon lange herrsche.

Nur noch 20 Mitarbeitende

Es ist denn auch nicht das erste Mal, dass die Weba bei der Produktion in Appenzell abbaut. 2012 und 2015 wurden bereits Stellen gestrichen. Von den einst über 100 Mitarbeitenden sind noch rund 40 in Appenzell, rund 20 davon in der Produktion.

Doch Fuchs will nicht schwarzmalen. Die Weba stehe nicht vor dem Aus. Man setze weiterhin auf Innovation und Nachhaltigkeit. Produktentwicklung und Vertrieb sollen in Appenzell bleiben und eher ausgebaut werden. Aber das erfordere Geld für Investitionen. «Mittel, die uns fehlen, wenn wir nicht günstiger produzieren können.» Dass die Qualität unter dem Abbau leiden könnte, glaubt Fuchs nicht. Erstens blieben Technologie und Design in der Schweiz.

«Und unsere Leute in Ägypten leisten ebenso gute Arbeit wie in Appenzell. Sie produzieren jetzt schon rund 80 Prozent der Ware.»

Vorteile der Digitalisierung nutzen

Dass die Distanz zwischen Produktentwicklung und Produktion nun wachse, sei ein immer kleineres Problem. «Das ist ein Vorteil der Digitalisierung», sagt der CEO. Entwicklung sowie Austausch mit Kunden und Produktion könnten heute rein digital stattfinden. «Die Produktion von Prototypen und Mustern ist immer weniger notwendig.» Unter anderem um die Digitalisierung voranzutreiben, will die Weba in Appenzell gar neue Stellen schaffen.

Dass Mitarbeiter aus der Produktion bei diesen Jobs zum Zug kommen, sei aber unwahrscheinlich. Das tue ihm leid, sagt Fuchs. «Aber auch bei den letzten Abbaurunden haben unsere Leute immer einen Job gefunden.» Zwei Wochen haben die Mitarbeitenden nun Zeit, um im Konsultationsverfahren Vorschläge einzubringen. Danach entscheidet die Unternehmensführung definitiv über den Abbau. Ein Sozialplan würde auf freiwilliger Basis erstellt.