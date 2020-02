Was Unternehmern wichtig ist: «Den Arbeitsmarkt offen halten» Aussenpolitik ist oft auch Wirtschaftspolitik. Unternehmer erwarten davon Impulse fürs Geschäft, wie sich an einem IHK-Podium zeigte. Thomas Griesser Kym 10.02.2020, 20.34 Uhr

Bühler-Chef Stefan Scheiber sorgt sich um die Offenheit des Arbeitsmarkts und beklagt bürokratische Hindernisse. Bild: Michel Canonica

Was erwarten exportstarke Ostschweizer Unternehmer von der Aussenpolitik? Diese Frage richtete am Montagabend am «Business Outlook»-Podium der IHK St. Gallen-Appenzell Moderator Pascal Hollenstein, publizistischer Leiter von CH Media, an Stadler-Patron Peter Spuhler und Bühler-Chef Stefan Scheiber.