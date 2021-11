WALL STREET Jens Korte spricht in St.Gallen über den Aufwärtstrend an der Börse: «Gewisse Ausschläge sind extrem» Meist berichtet Jens Korte für verschiedene Medien von der Wall Street. Am Dienstag sprach er in St.Gallen über den Börsenalltag und die Aufbruchsstimmung in den USA: Eine Dynamik, wie jetzt im Land herrscht, habe er noch nie gesehen, sagt er. Ob sie anhalte sei aber unsicher, sagt er im Interview. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Jens Korte im St.Galler Pfalzkeller. Bild: Ralph Ribi

Seit 20 Jahren berichtet Jens Korte für verschiedene deutschsprachige Medien von der Wall Street. Am Dienstagabend sprach er auf Einladung der Schweizer Niederlassung der Bank Hypo Vorarlberg im St.Galler Pfalzkeller über die Aufbruchsstimmung in den USA.

Sie berichten seit 20 Jahren von der Wall Street, wurde es Ihnen noch nie langweilig?

Jens Korte: Nein, es verändert sich so viel. Inhaltlich, aber auch die Art der Berichterstattung, gerade seit Beginn der Pandemie. Ein Jahr waren Journalisten von den Börse ausgeschlossen - seither bin ich mit dem Fahrrad in New York unterwegs und berichte von überall her.

Das Bild der Börse, wo Händler hektisch durcheinander schreien ist mit der Pandemie endgültig Geschichte?

So sieht es schon lange nicht mehr aus. Als ich angefangen habe, waren hier 7000 Leute in verschiedenen Handelsräumen. Heute sind es noch 400. Die kennen sich untereinander, es ist recht gemütlich. Aber das war schon vor der Pandemie so.

Was hat die Pandemie an der Börse ausgelöst?

Erst mal stürzten die Kurse um 30 Prozent in 18 Tagen. So einen Absturz hat man in dieser Geschwindigkeit noch nie gesehen. In der realen Wirtschaft lief auch nichts mehr: Im April 2020 gingen über 20 Millionen Arbeitsplätze verloren.

Während der ersten Monate der Pandemie war die Börse in New York für alle geschlossen - Journalisten durften während rund eines Jahres nicht in die Börse. Bild: Ralph Ribi

Im Gegensatz zur Realwirtschaft hat sich die Börse aber schnell erholt.

Ja, auch deshalb weil die Zentralbank schnell reagiert hat. Die Notenbank war dabei die Zinsen zu erhöhen, hat das aber schnell wieder rückgängig gemacht. So wurde viel Geld ins System gepumpt und die Kurse stiegen.

...während die Realwirtschaft weiterhin darbte. Was hat das Geschehen an der Börse noch mit der Realwirtschaft zu tun?

Es ist nicht total abgekoppelt. Aber man kann auch nicht mehr sagen, der Dow Jones sei eins zu eins ein Spiegelbild der Wirtschaft. Gewisse Ausschläge sind schon recht extrem: Tesla hat eine Marktbewertung von 1,2 Billionen Dollar. Das ist fast so viel, wie die Marktbewertung der 40 grössten deutschen Konzerne zusammengenommen. Das ergibt für mich keinen Sinn.

Macht das Ihre Aufgabe schwieriger? Sie berichten ja eben nicht vor allem über Indexwerte und Aktienkurse, sondern versuchen, den Zusammenhang zum wirtschaftlichen Geschehen in den USA herzustellen.

Dass ich nicht strikt über den Aktienmarkt berichte, hat auch mit mir zu tun. Ich bin Ökonom, nicht Banker. Es liegt mir deshalb näher, über die Inflation oder die Probleme in den Lieferketten zu berichten. Das finde ich viel spannender, als der aktuelle Börsenkurs von Tesla.

22 Jahre Wall Street Der gelernte Industriekaufmann und Volkswirt Jens Korte lebt seit 1999 in New York und berichtet dort für verschiedene deutschsprachige Medien von der Wall Street – nicht nur über die Börse, sondern auch über das wirtschaftliche Geschehen in den USA. Korte berichtet für Fernsehsender wie SRF, die Deutsche Welle oder N-TV sowie für Radiosender. Ausserdem schreibt er Kolumnen in verschiedenen Zeitungen. Er hat dazu auch das Unternehmen New York German Press gegründet. 2014 schrieb er das Buch: «Rettet die Wall Street». (ken)

Was geschieht denn im wirtschaftlich in den USA?

Zum einen ist die amerikanische Wirtschaft viel schneller zurückgekommen als erwartet. Das hängt auch damit zusammen, dass es ganz viel Staatsgelder gab, die direkt in die Taschen der Amerikaner flossen. Damit haben die Leute konsumiert, aber sie haben auch Schulden abgebaut. Viele hatten so Geld, um eine Weile nicht zu arbeiten.

Das ist gut?

Viele hatten vorher schlecht bezahlte Jobs. Sie haben sich überlegt: Was mach ich eigentlich mit meinem Leben? Als Folge gab es extrem viele Firmengründungen, vom Handwerksbetrieb bis zum High-Tech-Start-up. Das hat eine Dynamik gebracht, die ich noch nicht erlebt habe, seit ich in den USA bin - und Joe Biden ist immerhin schon mein fünfter Präsident. Die Frage ist jetzt, ob das anhält, auch wenn die Hilfsprogramme auslaufen.

Jens Korte im Gespräch mit Walter Ernst, Niederlassungsleiter der Hypo Vorarklberg in St.Gallen und Wilfried Amann, Vorstandsmitglied am Hauptsitz in Bregenz. Bild: Ralph Ribi

Bidens Infrastrukturprogramme stecken fest.

Sie würden dem Land aber gut tun. Gerade das soziale Infrastrukturprogramm. Dazu gehören Dinge wie Kinderbetreuung. Als erster Präsident seit Jahrzehnten versucht Biden, die Gesellschaft von Unten zu stärken. Die Frage ist jetzt, ob er mit diesem Programm durchkommt.

Und die Kosten?

Er verkauft das ganze ja nicht als Schulden, sondern als Investition. Und das kann stimmen, wenn man damit eine Dynamik auslösen kann. Aber klar, es gibt einen inflationären Trend, auch am Arbeitsmarkt.

Was heisst das?

Jeden Monat kündigen vier Millionen Amerikaner ihre Jobs, weil sie keine Lust mehr haben. Und erstmals seit Jahrzehnten organisieren sich die Leute in Gewerkschaften. Es gibt Streiks bei John Deere, bei Kellogg’s. Sie sagen: Alles wird teurer, wir wollen höhere Löhne. Und sie können es sich leisten, zu streiken, weil überall Leute fehlen. Das ist eine spannende Entwicklung.

Schwappen diese Trends auch auf Europa über?

Hier sind die Sozialsysteme besser, das Lohnniveau höher. Aber ich glaube, dass Arbeitnehmer nicht mehr alles mit sich machen lassen - das ist ein Trend der auch auf Europa zukommt.

Investieren Sie selber in Aktien?

Weniger als man denkt. Eher selektiv und langfristig - auch wegen der Standesregeln für Finanzjournalisten.

Was raten Sie Kleinanlegern?

Aktien sind sicher eine gute Anlage. Aber die Bewertungen machen mir Bauchweh. Die Kurse sind unglaublich hoch, oft aus den falschen Gründen. Es wäre Zeit, dass sie auf den Boden der Realität zurück kommen. Aber das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Und die Kurse sind nur weiter rauf.