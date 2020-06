Wachstum statt Kostensenkung: Die Liechtensteiner Optics Balzers kommt in US-Hand und will unter dem Dach des neuen Eigentümers ihre globale Expansion beschleunigen. Die Optics Balzers, die in der optischen Beschichtung eine Spitzenposition einnimmt, wird an den US-Konzern Materion verkauft. Alle 600 Arbeitsplätze des Liechtensteiner Unternehmens, davon 150 am Hauptsitz in Balzers, sollen erhalten bleiben. Mehr noch: Klappt die Wachstumsbelebung wie geplant, soll es künftig zusätzliche Stellen geben. Wert der Transaktion: 160 Millionen Dollar. Thomas Griesser Kym 08.06.2020, 15.00 Uhr

Produktion der Optics Balzers im Werk am Liechtensteiner Hauptsitz. Bild: PD

«Wir bedienen einen der attraktivsten Wachstumsmärkte und der Schlüsselfaktor des Erfolgs ist Wachstum.» Das sagt Detlev Häusler, Chef der Liechtensteiner Hightechfirma Optics Balzers. Mit Blick auf weiteres Wachstum und die Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten haben die privaten Eigentümer der Optics Balzers nun entschieden, das Unternehmen in neue Hände zu übergeben.

Demnach wird Optics Balzers, einer der weltführenden Anbieter optischer Beschichtungen sowie optischer Baugruppen und Komponenten, an den börsenkotierten US-Konzern Materion Corporation verkauft. Durch das Zusammengehen werde Materion zum Weltmarktführer für optische Dünnfilmbeschichtungen.

Der neue Eigentümer ist ein Milliardenkonzern

Optics Balzers setzt im Jahr 67 Millionen Dollar (65 Millionen Franken) um und beschäftigt 600 Mitarbeitende. Neben dem Hauptsitz in Balzers mit 150 Beschäftigten hat das Unternehmen je einen Standort in Deutschland mit 70 und in Malaysia mit 380 Angestellten. «Wir gehen davon aus, dass alle Mitarbeitenden an allen Standorten übernommen werden», sagt Häusler, denn: «Bei der Übernahme des Unternehmens liegt der Schwerpunkt auf Wachstum und nicht auf Kostensenkung.»

Detlev Häusler, Chef der Optics Balzers. Bild: PD

Der neue Eigentümer ist ein Konzern für Präzisionsbeschichtungen und Präzisionsbauteile mit 1,2 Milliarden Dollar Umsatz und Sitz im US-Staat Ohio. Materion sei sich «des starken Markenwerts von Optics Balzers bewusst», sagt Häusler. Dank des neuen Aktionärs, der sämtliche Aktien übernimmt, «wird Optics Balzers die globale Expansionsstrategie schneller umsetzen und Chancen besser nutzen können».

Die Märkte sind komplementär

Die Unternehmen gehen davon aus, gemeinsam die Märkte dank ihres kombinierten und damit breiteren Produkteportfolios stärker durchdringen zu können. Auch ergänzten sich die geografischen Ausrichtungen: Optics Balzers soll von Materions Vertriebskraft in den USA profitieren und Materion von der Stärke der Optics Balzers in Europa.

Die aktuelle Entwicklung der Märkte habe zudem deutlich gemacht, dass Optics Balzers mit einem zusätzlichen Standort in den USA weitere Wachstumsziele erreichen könnte. Häusler sagt ferner, «wir gehen davon aus, dass die Investitionen an allen drei Standorten von Optics Balzers weitergeführt werden».

Ausbau in Balzers ist angedacht

In Balzers werden demnach High-End-Beschichtungstechnologien von Materion aufgebaut, zum Beispiel Infrarot-Beschichtung, mit denen der europäische Markt zusätzlich zum bestehenden Produkteportfolio der Optics Balzers bedient werden kann. Auch bleibe der Standort Balzers das Zentrum für Innovation optischer Beschichtungen und Komponenten. Dank neuer Technologien von Materion und zusätzlicher Vertriebschancen «erhalten wir die Hebel, um den Standort Balzers weiter ausbauen zu können», zeigt sich Häusler überzeugt.

Hauptsitz der Optics Balzers in Liechtenstein. Bild: PD

Im deutschen Jena dürften laut Häusler anspruchsvolle Beschichtungen für Life Sciences, Industrie und Raumfahrt gestärkt werden. Und in Penang in Malaysia werde Materion voraussichtlich dazu beitragen, zusätzliche Projekte zur grösseren Diversifizierung auszubauen. Der asiatische Standort war 2016 aufgebaut worden.

«Ein idealer Partner»

Jugal Vijayvargiya, Präsident und Konzernchef von Materion, nennt Optics Balzers einen «idealen Partner, um unser globales Wachstum im Bereich der optischen Beschichtungen zu beschleunigen».

Die beiden Firmen erwarten, die Transaktion im dritten Quartal 2020 abschliessen zu können. Die Übernahme bedarf noch der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden.

Kaufpreis wird in bar bezahlt

Über den Kaufpreis, der in bar bezahlt wird, will Häusler nichts sagen. Das ist aber auch gar nicht nötig. Denn Materion, die an der New Yorker Börse kotiert ist, nennt den Transaktionswert in ihrer separaten Mitteilung: ungefähr 160 Millionen Dollar (154 Millionen Franken).

Dieser Betrag entspreche in etwa dem zwölffachen Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda der Optics Balzers. Daraus errechnet sich ein Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation von rund 13 Millionen Franken.

Vier Schweizer Familien als Verkäufer

Verkäufer der Optics Balzers sind vier Schweizer Familien, davon drei aus dem St.Galler Rheintal und eine aus Zürich. Zudem war das Management mit einem kleinen Anteil am Unternehmen beteiligt.

Die Coronapandemie hat laut Häusler einen «marginalen Einfluss» auf das Geschäft. So sei namentlich das Beschichtungsgeschäft für die Autoindustrie zwei Monate «praktisch stillgestanden». Andere Segmente dagegen wie Raumfahrt oder Medizintechnik seien indessen «sehr coronaresistent».