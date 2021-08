Bei der Frauenfelder Zur Rose frisst das Wachstum den Gewinn

Online-Apotheke Bei der Frauenfelder Zur Rose Group frisst das Wachstum den Gewinn Die Zur Rose Group setzt weiter auf digitale Dienstleistungen und investiert in das elektronische Rezept in Deutschland. Stefan Borkert 18.08.2021, 18.11 Uhr

Der Hauptsitz der Zur Rose Group ist in Frauenfeld. Andrea Stalder

Der CEO der Apotheke Zur Rose, Walter Oberhänsli, macht vorwärts in Sachen digitale Lösungen. Die Zur Rose Group habe zur Unterstützung der Wachstumsstrategie im ersten Halbjahr forciert im Bereich des elektronischen Rezepts und den margenstarken Zukunftsthemen Gesundheitsökosystem, Telemedizin und PaaS investiert. Mit PaaS wird ein Cloudservice bezeichnet, über den der Anbieter eine Entwicklungsumgebung und Tools für die Entwicklung von neuen Anwendungen bereitstellt.

In Deutschland ist im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts unter der Dachmarke Doc Morris eine Marketingkampagne gestartet worden. Insgesamt wurden für die E-Rezept-Aktivitäten 20 Millionen Franken aufgewendet. Im zweiten Semester 2021 gelte das Hauptaugenmerk der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland, kündigte Oberhänsli an.

Pandemie beeinflusst das Geschäft

Ganz spurlos ist auch die Pandemie nicht an Zur Rose vorübergegangen. Einerseits hat die Onlineapotheke profitiert, hat in der Schweiz eine kostenlose Lösung für Arztpraxen zur Verfügung gestellt, die Impfungen und PCR-Tests administrativ vereinfacht. Andererseits steigen aber auch die Kosten. Oberhänsli sagt:

Walter Oberhänsli, CEO Zur Rose, Frauenfeld. Andrea Stalder

«Aufgrund des pandemiebedingt stagnierenden OTC-Marktes (rezeptfreie Medikamente) sind die Wachstumskosten höher ausgefallen, was sich auf die Marge und die Marketingquote auswirkte.»

Ebenso belasteten einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Restrukturierungen das Resultat.

Der Finanzchef der Zur Rose Group, Marcel Ziwica, verkündete bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses, dass der Umsatz im ersten Semester um 23,2 Prozent auf 998 Millionen Franken angestiegen sei. Damit sei das angepeilte Ziel von 20 Prozent noch übertroffen worden. Treiber des Wachstums war Deutschland, das ein Plus von 33,7 Prozent oder 656 Millionen Franken verzeichnete. In der Schweiz wurde ein Wachstum von 5,6 Prozent oder 305 Millionen Franken erzielt.

Der Preis, den das Unternehmen für das Wachstum bezahlt sind weiterhin rote Zahlen beim Betriebsergebnis mit rund 50 Millionen und einem Reinverlust in Höhe von 77 Millionen Franken.