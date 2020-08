Von der Pleite über Desinfektionsmittel zu Gesichtsgel: Die Intracosmed-Nachfolgerin Swifiss ist in Spanien dick im Geschäft Nach Erfolgen mit Desinfektionsmittel produziert die Urnäscher Nachfolgefirma der zahlungsunfähigen Intracosmed nun Kosmetika für die grösste spanische Supermarktkette Mercadona. Thomas Griesser Kym 18.08.2020, 05.00 Uhr

Swifiss-Chef Philipp Untersander und seine Belegschaft haben das Unternehmen auf Kurs gebracht. Bild: Ralph Ribi (Urnäsch, 23. März 2020)

«Wir haben aus dem Konkurs heraus den ganzen Laden auf den Kopf gestellt.»

Das sagt Philipp Untersander, Chef der Kosmetikfirma Swifiss AG in Urnäsch. Mit dieser sind Untersander sowie seine Mitinvestoren Ernst Sutter und Christine Deppermann vergangenen Herbst in die Bresche gesprungen und haben den Geschäftsbetrieb der zahlungsunfähigen Intracosmed erworben.

Nun, zehn Monate später, kann Untersander vermelden: «Wir liegen beim Umsatz um fünf Prozent über Budget und werden am Ende unseres ersten vollen Betriebsjahres schwarze Zahlen ausweisen. Klein und bescheiden zwar, aber schwarz.»

Vertrauen von Mitarbeitenden auf die Kunden übergesprungen

Der Erfolg basiert auf mehreren Faktoren: Untersander sagt zum einen, dass es gelungen sei, Vertrauen zu schaffen. Vertrauen bei den Mitarbeitenden, und dieses sei übergesprungen auf die Kunden. Zum anderen hat es Swifiss geschafft, nach dem Ausbruch der Coronapandemie, als die Kosmetikbestellungen um vier Fünftel einbrachen, in kurzer Frist auf die Herstellung von Desinfektionsmittel umzustellen.

Dieses wurde dem Unternehmen regelrecht aus den Händen gerissen. Mittlerweile aber hat die Nachfrage wieder «um 60 bis 70 Prozent nachgelassen», wie der Chef sagt. Parallel dazu haben die Aufträge für Kosmetika wieder angezogen. Philipp Untersander:

«Unsere Bücher sind voll.»

Was andere Lieferanten nicht geschafft haben

Dabei ist es dem Unternehmen gelungen, einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Swifiss ist mit Mercadona ins Geschäft gekommen. Diese ist die grösste Supermarktkette Spaniens, führt im ganzen Land gut 1600 Läden und wirbt mit tiefen Preisen. Für Mercadona hat Swifiss exklusiv zwei Produkte entwickelt: ein Gesichtsgel für Frauen und eines für Männer.

Untersander sagt, zuvor habe Mercadona rund 50 andere potenzielle Lieferanten angefragt, aber keiner habe den Wunsch der Spanier erfüllen können: Das Gesichtsgel für die Frau soll Luftblasen enthalten. Schliesslich gelangte Mercadona an Intracosmed, und Swifiss hat das Projekt übernommen und zu einem guten Ende gebracht.

Luftblasen als echte Herausforderung

«Die Entwicklung des Gels hat rund ein Jahr gedauert», sagt Philipp Untersander:

«Die Luftblasen ins Gel hineinzubringen, hat sich als trickreich erwiesen.»

Swifiss habe mehrere Anläufe genommen, um den Prototyp im Labor zu entwickeln und Proben zu produzieren, bis es geklappt habe und man die Serienproduktion des Gels starten konnte.

Diese ist diesen Monat angelaufen. Geplant ist, im August genügend Gel herzustellen, um Mercadona damit für drei Monate versorgen zu können. Danach gehe es Monat für Monat weiter. Swifiss füllt das Gel auch ab, verpackt die Produkte, und dann werden sie per Camion nach Barcelona transportiert, von wo sie an die einzelnen Supermärkte verteilt werden. Ab Ende Jahr sollen sie auch in den Mercadona-Supermärkten in Portugal erhältlich sein, wo das Unternehmen im Aufbau ist und die Zahl der Läden rasch von 10 auf 160 erhöhen wolle.

Es könnte noch besser kommen

Vorgesehen, ist das Swifiss 400'000 Stück des Gels für Frauen und 200'000 Einheiten für Männer im Jahr herstellt – «im Minimum», sagt Philipp Untersander:

«Wenn es besser läuft, kann es auch mehr werden.»

Den Auftragswert beziffert Untersander auf ein Volumen von zunächst jährlich 1,5 bis 2 Millionen Euro. Das ist ein rechter Brocken, misst man ihn am budgetierten Swifiss-Umsatz von 6,5 Millionen Franken für ganz 2020. Wie Untersander sagt, ist es gut möglich, dass Swifiss für Mercadona künftig noch weitere Kosmetikprodukte entwickeln und herstellen kann. «Die Spanier wollen ihre Eigenmarken ausbauen», weiss der Chef. Zunächst wolle man aber mit den beiden Gels Fuss fassen.

«Der Wert für die Zukunft sind unsere Mitarbeitenden»

Untersander hebt im Gespräch mehrmals die Teamleistung der Beschäftigten hervor und sagt: «Der Wert für die Zukunft sind unsere Mitarbeitenden.» Rund 30 Angestellte beschäftigt Swifiss, fast alle sind ehemalige Intracosmed-Mitarbeitende, die zuletzt 78 Köpfe zählt. Untersander sagt, man habe Prozesse optimiert und könne mit dem reduzierten Personalbestand grössere Volumen herstellen.

Die drei Investoren haben drei Millionen Franken in Swifiss gesteckt. Davon war nur ein kleiner Teil für den Kauf des Geschäftsbetriebs samt Inventar der Intracosmed. Der Grossteil dient als Betriebskapital. «Wir sind nach wie vor selber finanziert, ohne Bankkredite», sagt Untersander:

«Wir haben Geld auf der Seite und können aus den Einnahmen den Betrieb finanzieren und investieren.»

Eine Frage muss Untersander noch beantworten. Welchen Nutzen haben die Luftblasen im Gel für die Haut der Frau?

«Keinen, das ist ein rein optischer Effekt.»