Von Alexa zu Alexa: Forscher untersuchen Auswirkungen von Sprachassistenten aufs Zusammenleben - das kann auch Tücken haben Auch Schweizer Haushalte nutzen zunehmend Sprachassistenten. Nun will ein Forscherteam mit Hilfe mehrerer Testfamilien erforschen, wie diese genutzt werden und was sie für Risiken bergen. Christopher Gilb 26.10.2020, 11.15 Uhr

Sprachassistenten als vollwertiges Familienmitglied? Ein Forschungsprojekt will deren Auswirkungen klären. Bild: Getty

«Okay Google, schalte das Licht ein, den Roboterstaubsauger an, öffne die Vorhänge und lass die Mikrowelle laufen.» So oder so ähnlich klingt es in immer mehr Schweizer Haushalten. Bereits jeder zweite Schweizer oder jede zweite Schweizerin spricht mit Sprachassistenten auf dem Smartphone, im Auto oder zu Hause mit dem Smart Speaker. Das zeigt der aktuelle «Voice First Barometer» der Universität Luzern, der Kommunikationsagentur Farner und Swisscom. 2018, vor zwei Jahren, war es noch jeder Fünfte gewesen.

Und trotzdem sei die Verbreitung und Intensität der Nutzung von Sprachassistenten in der Schweiz im internationalen Vergleich noch nicht sehr ausgeprägt, «gerade etwa im Vergleich zu den USA», sagt Sabine Junginger, Leiterin des Forschungszentrum Design & Management der Hochschule Luzern (HSLU) und Projektleiterin eines interdisziplinären Forschungsprojekts zu Sprachassistenten. «Genau deshalb lassen sich hier noch Grundlagen schaffen, wie mit den Auswirkungen dieses Phänomens umgegangen werden soll.»

Ein elektronisches Tagebuch

Für das mit 2,2 Millionen Franken durch den Schweizerischen Nationalfonds SNF geförderte Projekt, das bis 2023 laufen soll, suchen Junginger und ihr Team nun derzeit noch mindestens zehn weitere Haushalte – «WG, Familien, Senioren» – die bereit sind, sich einen Smart Speaker zu Hause aufzustellen. Sie können frei wählen, von welchem Anbieter dieser sein soll, also Alexa von Amazon oder der Google Home Smart Speaker etwa. Schon diese Entscheidung biete spannende Erkenntnisse, sagt Junginger.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen ihre Erlebnisse mit dem Gerät dann in ein elektronisches Tagebuch ein. Das Forschungsteam bietet ihnen auch an, den Datenverkehr zu messen, den der Sprachassistent verursacht, also wie oft er sich, auch ungefragt, mit etwas verbindet. Ab 2022 können die Teilnehmer dann an Design-Workshops teilnehmen, wo sie über ihre Erfahrungen berichten und Erwartungen formulieren, wie Sprachassistenten gestaltet sein müssen, um für sie im Alltag nützlich zu sein – aber auch, was die Geräte auf keinen Fall machen dürfen.

Auswirkungen auf Sprache und Interaktion zu Hause

Sabine Junginger. Bild: PD

Junginger selbst hat sich in Vorbereitung auf die Studie einen Smart Speaker gekauft – Alexa von Amazon. «Mein Sohn war dann so fasziniert, dass er auch eine haben wollte. Irgendwann sassen mein Mann und ich vor dem Fernseher als plötzlich Musik aus unserer Alexa dröhnte, wir dachten erst, sie sei gehackt worden, bis wir herausgefunden haben, dass sich mein Sohn gerade ein Youtube-Video angesehen hat und sich die beiden Alexas miteinander ungefragt verbunden hatten. Von Alexa zu Alexa also.»

Solche Entdeckungen seien das Ziel der Studie und zu beobachten, wie Sprachassistenten auch schleichend die Routine in einem Haushalt verändern würden. So hätten sie es sich jetzt beispielsweise angewöhnt, über Alexa ihren Sohn zum Essen zu rufen. «Gerade in der Schweiz, wo privat eigentlich überwiegend im Dialekt kommuniziert wird, wird es auch spannend sein, herauszufinden, ob die Assistenten einen Einfluss auf die Sprache haben, denn diese verstehen überwiegend nur Hochdeutsch, was mit ein Grund ist, wieso sie in der Schweiz in den vergangenen Jahren noch nicht so stark genutzt wurden.»

Homeoffice ohne ganztägiges Sitzen am Laptop

Eine weitere spannende Frage könnte sein, was für eine Rolle die Sprachassistenten im Zuge der Coronapandemie im Homeoffice übernehmen könnten.

«Als Forschende hätte ich beispielsweise nichts dagegen, wenn mir Alexa eine Reihe Literatur zu einem Thema heraussuchen würde.»

Und die kleinen Geräte nun teilweise fehlende Sekretariatsfunktionen übernehmen könnten. Junginger glaubt zudem, dass die Sprachassistenten es ermöglichen könnten, dass Homeoffice eben nicht bedeutet, den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen zu müssen, «weil etliches auch über die Sprachsteuerung erledigt werden könnte».

Das Problem mit der Datensicherheit

Doch beim Projekt geht es auch um die Schattenseiten der neuen Technik. «Die Geräte zeichnen ja immer auf», so Junginger. «Bei uns zu Hause haben wir uns jetzt angewöhnt, beispielsweise Gäste zu fragen, ob wir die Funktion während ihres Besuchs ausschalten sollen.»

Die Logs, also die Aufzeichnungen, würden auf den Servern der jeweiligen Herstellerfirmen landen, oft in den USA. «Die Umstände, unter welchen Nutzerinnen und Nutzer dann Einsicht in diese erhalten, sind aber bis dato schlecht geregelt», sagt die Projektleiterin. So habe beispielsweise nur der Käufer ein Einsichtsrecht. «Also, wenn mein Mann das Gerät kauft, darf nur er das, obwohl das Gerät auch mich und meinen Sohn aufgenommen hat.»

Schikane nach einer Trennung

Dass die Frau beispielsweise oft nicht an die Daten herankomme und so auch nicht an die Passwörter, habe schon zu Fällen geführt, in denen nach einer Trennung wegen häuslicher Gewalt der Mann die Frau weiter schikaniert habe, indem er in der alten Wohnung regelmässig die Rollläden heruntergelassen habe. Bezüglich Datensicherheit wolle das Team der Studie deshalb nach deren Abschluss Empfehlungen abgeben, «auch an die Politik, was diesbezüglich reguliert werden sollte», so Junginger.

Und eines hat sie auch schon festgestellt, nämlich dass nicht alle diese Geräte wirklich einen Mehrwert darstellen. Von den an einer Pilotstudie beteiligten Forschern hätten drei schon nach wenigen Tagen den Assistenten zurückgegeben; dieser habe ihnen im Alltag einfach noch nichts gebracht.