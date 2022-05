Weidmann-Gruppe hat volle Auftragsbücher, aber auch Sorgen

Industrie Weidmann hat volle Auftragsbücher, doch China und der Ukraine-Krieg schüren Ungewissheit Trotz Kostensteigerungen auf mancherlei Ebene hat die Technologiegruppe aus Rapperswil-Jona 2021 Umsatz und Ergebnisse gesteigert. Für 2022 sind die Voraussetzungen grundsätzlich gut, aber Faktoren wie der Ukraine-Krieg oder Lockdowns in China könnten dazwischenfunken. Thomas Griesser Kym 03.05.2022, 05.00 Uhr

Teil einer Heisspresse zur Produktion von Transformerboard (Isolationsmaterial für Transformatoren) bei Weidmann. Das Board ist eine Art Karton aus reinen Cellulosefasern. Bild: PD

Die Technologiegruppe Weidmann mit Sitz in Rapperswil-Jona und weltweit 2700 Mitarbeitenden hat vergangenes Jahr den Umsatz um 9 Prozent auf 370 Millionen Franken gesteigert. Trotz stark gestiegener Preise für Rohstoffe, Energie und Logistik habe man auch das nicht bezifferte Betriebsergebnis und den Reingewinn verbessert, schreibt die von Franziska Tschudi Sauber geführte Gruppe.

Die Sparte Electrical Technology, in der Weidmann global führender Entwickler und Hersteller von Hochspannungsisolation für Transformatoren ist, hat volle Auftragsbücher dank einer Welle an Infrastruktur­projekten zur Umsetzung der Energiewende sowie dank chinesischer Grossprojekte.

Ausbau der Produktion in der Schweiz

Franziska Tschudi Sauber, CEO der Weidmann Group, Rapperswil-Jona Bild: PD

In der jungen Sparte Fiber Technology verzeichnet Weidmann erste Erfolge in der Anwendung mikrofibrillierter Cellulose (MFC) für Naturkosmetik, wobei die Markteinführung allerdings pandemiebedingt auf Frühling 2022 verschoben werden musste. Daneben bewährte sich MFC in biobasierten Pflanzenschutzmitteln und in Versuchen für abbaubare Beschichtungen für Verpackungen.

In der Sparte Medical Technology, die Kunstsoffanwendungen für die Medizintechnik herstellt, etablierte sich Weidmann mit seinem bisherigen Hauptprodukt, der Stech­hilfe für Diabetiker, als Alleinhersteller. Gut laufen auch Diagnostik- und Analyseprodukte, unter anderem zur Feststellung des Coronavirus. In Rapperswil baut Weidmann aktuell ein zweites Schweizer Produktionswerk samt eines 1200 Quadratmeter grossen Reinraums. Eine erste Produktionslinie ist in Betrieb gegangen.

2022 könnte ein gutes Jahr werden, aber es gibt Vorbehalte

Für 2022 rechnet Weidmann dank überdurchschnittlich gut ausgelasteter Kunden grundsätzlich mit mehr Umsatz und einem höheren Betriebsergebnis als im Vorjahr. Ungewissheit schüren aber die Corona-Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine, wo Weidmanns Produktionswerk in Malyn temporär ausfällt, Die Auswirkungen dieses Ausfalls seien schwierig abzuschätzen, ebenso, inwieweit andere Weidmann-Produktionsstandorte in die Bresche springen können.

Im ukrainischen Werk stellt Weidmann normalerweise Isolationsmaterial und -komponenten für die Elektroindustrie her sowie Spezialpapiere etwa zur Produktion von Kunststein, Laminat, Tapeten usw. Seit Ende Februar 2022 ist die Fabrik mit 620 Mitarbeitenden wegen des russischen Angriffskriegs geschlossen.