So ermöglicht die Thurgauer Jamaze AG virtuelle Messebesuche

Virtuelle Erlebniswelten Sieht so die Zukunft aus? Die Thurgauer Jamaze AG programmiert virtuelle Erlebniswelten und ermöglicht damit digitale Messebesuche Jamaze aus Amriswil vertritt die Idee, dass unsere digitale Zukunft dreidimensional wird, insbesondere wenn es um Veranstaltungen geht. Deshalb bietet das Unternehmen seit kurzem personalisierte «Virtual Experience Center» als Ergänzung zu physischen Messen an.

Sieht so die Zukunft von Messen aus? Das «Virtual Experience Center» von Switzerland Global Enterprise zu Verpackungs- und Kunststoffindustrien ist eines der ersten Pilotprojekte der Jamaze AG. Bilder: PD

Schon seit fast zwei Jahren können Veranstaltungen wie Ausstellungen und Messen coronabedingt nicht mehr unter normalen Bedingungen stattfinden. Als Reaktion darauf verschoben sich Anlässe vermehrt auf digitale Kanäle, was jedoch meist die Realität nicht ausreichend imitieren konnte. Die Jamaze AG bietet hierfür seit kurzem eine innovative Alternative an.

Jamaze ist ein Familienunternehmen aus Amriswil, das verschiedenste digitale Erlebnisse anbietet. Dazu gehören allerlei interaktive Angebote der «Augmented Reality» oder erweiterten Realität. Das «Virtual Experience Center» als neuestes Produkt von Jamaze ist seit Sommer 2021 auf dem Markt verfügbar.



Was ist ein «Virtual Experience Center»?

Bei den «Virtual Experience Center» handelt es sich um dreidimensionale digitale Erlebniswelten, die für Kundinnen und Kunden individualisiert programmiert werden. Die Betonung liege dabei auf dem Wort «Experience», dem Erlebnis, sagt Pascaline Allenspach, zuständig für die Geschäftsentwicklung bei Jamaze.

Ziel einer solchen digitalen Erlebniswelt ist es laut Allenspach, für die Kundschaft «einzigartige Erlebnisse in einer fantasievollen Umgebung virtuell ermöglichen zu können». Dabei werden durch die Kombination realer und virtueller Elemente Interaktionsmöglichkeiten geschaffen, die auf zweidimensionaler Ebene unvorstellbar sind.

Das klingt spannend und futuristisch, ist jedoch relativ schwer fassbar. Wie wird ein solches «Virtual Experience Center» aufgebaut und wie sieht es aus? Optisch vorstellen kann man sich das Ganze wie eine reale Messe, einfach auf einem Bildschirm. In der virtuellen Messe-Umgebung können sich Besucherinnen und Besucher mittels der Pfeiltasten am Computer frei bewegen und mit den Objekten und Personen im Raum interagieren, wie in einem Videospiel.



Das «Virtual Experience Center» von Switzerland Global Enterprise ist 24/7 geöffnet und kann durch einen Link betreten werden.

Vermischung realer und fiktiver Welten

Wie werden dabei Realität und Fiktion vereint? Mit den heutigen technischen Möglichkeiten sei dies sehr gut möglich, sagt Allenspach. Eine digitale Messe werde damit realitätsnah über die Bühne gebracht.



Jamaze hat bei allen ihren Produkten den Anspruch, der Realität so nah wie möglich zu kommen. Dies mit dem Ziel, dass schlussendlich die Kundschaft nicht mehr genau unterscheiden könne, was in der virtuellen Erlebniswelt real ist und was nicht.

Dafür arbeitet im Hintergrund eine Game-Engine. Das sind die Betriebssysteme, die für die Realisierung aller möglichen Videospiele benutzt werden. Pascaline Allenspach sagt:

«Die Game-Engine ermöglicht eine optimale Umsetzung der Verschmelzung zwischen Realität und Fiktion.»

Was steckt dahinter? Ein Spaziergang im Showroom

Bei der Konzipierung eines neuen Showrooms oder Ausstellungsraums muss zuerst die Umgebung bestimmt werden. Diese kann auf einer realen Örtlichkeit basieren oder gänzlich neu erfunden werden. Danach werden die Exponate und Personen eingefügt.

Die Möglichkeiten sind laut Allenspach heutzutage fast grenzenlos. Exponate wie beispielsweise Autos oder Handtaschen können 1:1 in einen Showroom übertragen werden. Die Bearbeitung der Ausstellungsobjekte ist sogar in Echtzeit möglich. Wünsche die Kundschaft aus dem Produktkatalog statt die weisse eine schwarze Handtasche, kann diese dann auf Wunsch anders dargestellt werden.

Pascaline Allenspach arbeitet in der Geschäftsentwicklung von Jamaze.

Näher an der Kundschaft dran

Als Beispiel dieser Verschmelzung zwischen Realität und Fiktion geht Allenspach besonders auf die Avatare in den Erlebniswelten ein. Avatare sind die Abbilder der Personen, die in den virtuellen Messehallen an den Ständen stehen.

Damit Avatare glaubhaft wirken, werden Menschen vor einem Green-Screen gefilmt. Danach fügt man sie in die virtuelle Umgebung ein, wo dann schliesslich die Interaktion mit ihnen ermöglicht wird. Dies soll den Besucherinnen und Besuchern der virtuellen Messen das Gefühl geben, von echten Menschen live informiert zu werden.

Das österreichische Unternehmen für Dentalprodukte W&H beispielsweise hatte durch den digitalen Erlebnisraum von Jamaze das Ziel, seine Gastgeberkultur zu zeigen. Durch das «Virtual Experience Center» kann die Kundschaft das Unternehmen «von überall und jederzeit erleben».

W&H, ein österreichischer Hersteller von Dentalprodukten, möchte das Erleben ihrer Produkte durch den virtuellen Showroom weltweit ermöglichen.

Relevanz für Kundschaft



Für wen sind «Virtual Experience Center» besonders relevant? Man sehe, dass grosser Bedarf dafür aus der Industrie komme, sagt Allenspach. Es sei schwierig und auch kostspielig, die meist sehr grossen Exponate an physische Messen zu transportieren.

«Da sind virtuelle Messen natürlich eine geeignete und kostengünstigere Alternative.»

Interessant seien digitale Erlebniswelten auch für Kundinnen und Kunden, die ihre Exponate auf eine besonders innovative Art und Weise darstellen möchten. Dies, da die virtuellen Räume fast grenzenlos personalisiert werden können. Schliesslich könnten die «Virtual Experience Center» wegen Corona auch für Messeveranstalter selbst spannend sein.

Ist das unsere Zukunft?

Allenspach betont, dass Jamazes Produkte als Ergänzung zu traditionellen Veranstaltungen zum Einsatz kommen sollen. Sie denke nicht, dass virtuelle und erweiterte Realitäten künftig Kontaktveranstaltungen ganz ersetzen können.

«Die menschliche Komponente ist zu wichtig.»

Trotzdem werden dreidimensionale Technologien in der Zukunft an Bedeutung gewinnen. Pascaline Allenspach betont, dass grosse Player immer mehr vom Zweidimensionalen wegkommen werden. Nun seien wir in einer Aufbruchsphase, in die Jamaze AG sich aktiv einbringe.

Ein Spaziergang im «Virtual Experience Center» des österreichischen Herstellers W&H. Quelle: Jamaze