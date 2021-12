Vifor-Übernahme Keine Angst vor den neuen Chefs Das australische Pharmaunternehmen CSL will die St.Galler Vifor Pharma übernehmen. Das löst mancherorts Kopfschütteln aus: Die beiden Unternehmen scheinen nicht zusammen zu passen. Das mag sein. Aus Ostschweizer Sicht ist das aber keine schlechte Nachricht. Kaspar Enz 15.12.2021, 05.00 Uhr

Das Verwaltungszentrum der Vifor Pharma in Glattbrugg. Ennio Leanza / KEYSTONE

Wer sein Geld in Ostschweizer Firmen anlegen will, hat eine beschränkte Auswahl. Nur wenige sind an der Börse handelbar. Mit Stadler Rail, Zur Rose oder VAT sind in den letzten Jahren zwar einige gewichtige Optionen hinzugekommen. Doch es verschwinden auch immer einige, nicht zuletzt nach Übernahmen.