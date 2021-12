Im Sittertobel kocht das Eisen: Zu Besuch bei Vifor Pharma

PHARMA Vifor Pharma hat die Corona-Delle überwunden - und baut im Sittertobel Kapazitäten für weiteres Wahstum Seit 1955 steht im St.Galler Sittertobel eines der wenigen Pharmaunternehmen der Region. Die Vifor Pharma produziert hier Medikamente gegen Eisenmangel – und verschickt sie in die ganze Welt. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesem Reaktor wird Eisen zu Eisenchlorid, wie CMO Hans-Martin Müller erklärt. Tobias Garcia

Gut vier Gramm Eisen hat ein ausgewachsener Mann in seinem Körper. Vor allem im Blut spielt das Spurenelement eine wichtige Rolle: Der Körper braucht Eisen, um das Hämoglobin zu produzieren, das den Sauerstoff transportiert. Mit dem Blut geht das Spurenelement auch leicht verloren. Eisenmangel kann nach grossem Blutverlust, bei Schwangerschaften oder nach Operationen auftreten. Gewisse Chronische Krankheiten gehen oft mit Eisenmangel einher, wie Nierenleiden oder entzündliche Darmerkrankungen.

Vom Erz in den Blutkreislauf

Das Eisen wieder in den Kreislauf hineinzubringen, ist aber nicht so leicht. «Im Fleisch wäre am meisten drin», sagt Hans-Martin Müller. «Aber über das Essen nimmt der Körper nur langsam Eisen auf.» Im St.Galler Sittertobel produziert die Vifor Pharma Medikamente, um es schneller in den Körper zu bringen. Und zwar schon mindestens 66 Jahre: 1955 siedelte sich die damalige Laboratorien Hausmann AG hier an. «Schon damals gehörten Eisenpräparate zu deren Produkten», sagt Müller, verantwortlich für alle Produktionsstandorte der Vifor Pharma.

Hans-Martin Müller im Lager der neusten Anlage der Vifor: Seit Anfang Jahr produziert man das Eisenchlorid selbst. Aus Magnetit, einem feinen Eisenpulver. Tobias Garcia

Jetzt liegt das Eisen in einer Lagerhalle auf einem grossen Haufen, als feines schwarzes Pulver. Über 100 Tonnen liegen hier, sagt Manuel Senn, Standortleiter in St.Gallen. «Das reicht bis in den nächsten Sommer», sagt er. In einem chemischen Reaktor, einer Art riesigem Kochtopf, wird das Pulver aufgelöst und zu Eisenchlorid oxidiert. Das ist der Grundstoff, aus dem die Vifor ihre Wirkstoffe herstellt.

Eine saubere Methode

Dabei bezog Vifor Pharma das Eisenchlorid lange ausschliesslich von Lieferanten. Erst Anfang Jahr ging die Anlage in Betrieb, mit der man es nun selbst herstellt. «Damit können wir eine sichere Versorgung gewährleisten», sagt Senn. Was das bedeute, sehe man jetzt deutlich, wo alle möglichen Rohstoffe knapp und teuer. Wirkliche Probleme habe man deswegen zwar noch nicht. Aber die Beschaffung werde aufwendiger.

«Die Anlage hilft uns jetzt.»

Die neue Anlage ist auch sauberer. «Andere Produzenten nutzen für die Herstellung von Eisenchlorid meist Chlorgas», sagt Senn. Ein Gas, das einst als Kampfgas genutzt wurde. «Wir haben einen Prozess gefunden, der auf Sauerstoff basiert. Das ist umweltfreundlicher.»

Das Verfahren macht es aus

Zum Wirkstoff für Medikamente wird das Eisen aber erst in weiteren Reaktoren. Hier wird der Grundstoff modifiziert und meist mit Kohlehydraten vermischt. Wichtig dabei ist die genaue Molekulargewichtsverteilung des Wirkstoffs, sagt Manuel Senn. «Der Schlüssel dazu ist das Herstellungsverfahren.» Und das wird hier ebenso behütet wie ständig verbessert. Deshalb fürchte Vifor auch die Konkurrenz wenig, sagt Senn. Dabei werden hier im Sittertobel die Eisenpräparate Venofer und Maltofer seit Jahrzehnten produziert, auch wenn sie nie patentiert wurden.

Der Rohstoff: Standortleiter Manuel Senn mit einem Stück eisenhaltigem Gestein. Tobias Garcia

Die aus dem Gemisch entstandene Lösung wird zuerst drei Stockwerke hochgepumpt. Dort wird sie zu Tröpfchen zerstäubt. Während sie den Weg wieder hinab gehen, werden sie getrocknet, und kommen unten als Pulver an. In dieser Form wird der Wirkstoff in Metallbehälter gefüllt. So verpackt verlassen die Wirkstoffe das Werk. Verschiedene Lohnhersteller machen aus den Pulvern Injektionslösungen oder Tabletten und verpacken sie. Oft geschieht das dort, wo sie auch verkauft werden. «In den USA zum Beispiel kommen unsere Medikamente in anderen Dosierungen auf den Markt», sagt Senn.

Mit den Produkten Venofer, Maltofer, Ferinject und Velphoro ist Vifor Pharma auf dem Weltmarkt für Medikamente gegen Eisenmangel. In den ersten Monaten der Coronapandemie erlitt Vifor Pharma allerdings einen Dämpfer. In vielen Ländern, wie auch der Schweiz, verschob man nicht-dringende Behandlungen, auch solche mit Eisenpräparaten.

Es wird weiter gebaut

Doch davon ist im Sittertobel nicht mehr viel zu spüren. Die Zeichen stehen auf Wachstum. Nicht nur die Eisenchlorid-Anlage kam erst kürzlich hinzu. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Bürogebäude mit neuer Kantine fertiggestellt. Und aus dem einstigen Parkplatz vor dem ältesten Teil des Gebäudekomplexes ist eine Baustelle geworden. Hier soll bis 2023 der Multicube entstehen. Dort soll dann eine weitere Produktionslinie für den Wirkstoff von Ferinject entstehen, aber auch freien Platz schaffen für künftige Projekte.

Neben dem ältesten Teil des Gebäudekomplexes wird gebaut. Hier soll 2022/23 der neue Multicube entstehen. Tobias Garcia

So wächst das Pharmaunternehmen im Sittertobel weiter. Das tut es schon seit Jahren. «Als ich hierher kam, arbeiteten rund 70 Leute hier», sagt Hans-Martin Müller. «Heute sind es 330 Vollzeitstellen.» Sie kommen aus 24 Nationen, neben der Schweiz vor allem aus Deutschland und Österreich. Dass man in St.Gallen etwas fernab von der Pharma-Hochburg Basel ist, sei kein Nachteil. «Erstens haben wir in der Ostschweiz eine gute Arbeitsmoral. Ausserdem kommen immer wieder Leute aus Basel hierher», sagt der Ausserrhoder, der selbst am Rheinknie arbeitete, bevor er zu Vifor Pharma kam.

Für ein weiteres Wachstum spreche auch, dass die Wahrnehmung des Eisenmangels in den letzten Jahren eher gestiegen sei, sagt Müller. Ausserdem gebe es auch neue Anwendungsmöglichkeiten. «So will man vielerorts von Bluttransfusionen wegkommen und mehr auf das Management der Blutproduktion des eigenen Körpers setzen. Doch dafür ist Eisen notwendig.»

Ursprung in St.Galler Apotheke Das Werk der Vifor Pharma im Sittertobel geht auf die St.Galler Hecht Apotheke zurück, die 1872 von Caspar Friedrich Hausmann gegründet wurde. Daraus ging die Laboratorien Hausmann AG hervor, die sich in den 1950er-Jahren im Sittertobel ansiedelten. 1983 übernahm die Galenica Gruppe das Unternehmen, 1991 wurde Vifor (International) Ltd. gegründet. Sie übernimmt die Arbeit an der Entwicklung neuer Eisenprodukte. 2014 wurde das Apothekengeschäft abgetrennt und als Galenica an der Börse platziert. Der Sitz von Vifor Pharma wurde St.Gallen, wo weiterhin alle Eisenpräparate produziert und weltweit exportiert werden. Neben Eisenmedikamenten produziert Vifor auch Medikamente für nephrologische und kardiorenale Therapien. Neben dem Werk in St.Gallen hat Vifor einen Management-Sitz in Glattbrugg sowie Produktionsstätten in Villars-sur-Glâne, Ettingen und Lissabon. Hinzu kommen Tochterfirmen weltweit. Kürzlich übernahm Vifor die spanische Sanifit und das ETH-Spinoff Inositec. Beide Firmen sind im Bereich Therapien gegen Gefässverkalkung tätig. (ken)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen