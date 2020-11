«Viele neue Kunden, die zuvor nie bei uns eingekauft hatten»: So hat Spar die Gunst der Stunde genutzt und den Gewinn fast vervierfacht Corona hat dem Lebensmittelhändler einen Zustrom neuer Kunden in seine Dorf- und Quartierläden beschert. Resultat sind ein zweistelliges Umsatzplus und eine deutliche Verbesserung der Rentabilität. Spar-Schweiz-Chef Rob Philipson will auf dem Erfolg aufbauen. Thomas Griesser Kym 21.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Dezember 2019 ist Spar auch im Wallis: Spar Express in Zermatt. Bild: PD

Der Lebensmittelhändler Spar Schweiz habe den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 (per Ende September) mit zweistelliger Rate gesteigert. Das sagte Spar-Schweiz-Chef Rob Philipson wenige Tage danach, Anfang Oktober. Zuvor hatte die Muttergesellschaft Spar Südafrika in einem Zwischenbericht von einem Umsatzplus von 11,4 Prozent der Schweizer Tochter in den ersten elf Monaten des Geschäftsjahrs gesprochen.

Rob Philipson, Geschäftsleiter der Spar-Schweiz-Gruppe. Bild: Urs Bucher

Jetzt zeigt sich: Philipson hat Recht behalten. Der Umsatz von Spar Schweiz mit Sitz in St.Gallen stieg um 11,6 Prozent auf 856 Millionen Franken. Unter anderem weil die Gruppe parallel dazu die Zunahme der Ausgaben mit +4,6 Prozent im Rahmen zu halten vermochte, wurde das Betriebsergebnis von 5,8 auf 21,3 Millionen Franken nahezu vervierfacht. Das hat die operative Marge innert Jahresfrist auf 2,5 Prozent des Umsatzes gut verdreifacht. In zwei Jahren, für 2022, peilt Philipson weiterhin 3 Prozent an.

Lob der südafrikanischen Muttergesellschaft

Spar Südafrika attestiert der Schweizer Tochter eine «exzellente Leistung». Das «Wachstum in allen Kanälen», das im zweiten Semester fulminant beschleunigt hat, wird vor allem mit Corona in Verbindung gebracht. Während des Lockdowns im Frühling 2020 habe Spar zahlreiche neue Kunden gewonnen, weil die Grenzen geschlossen waren und darüber hinaus viele Konsumenten Läden in der Nachbarschaft und Convenience-Shops bevorzugt hätten, anstatt grosser Supermärkte. Rob Philipson sagt dazu:

«Nach der Einführung des harten Lockdowns im März haben wir eine grosse Anzahl neuer Kunden gesehen, die zuvor nie in unseren Läden eingekauft hatten.»

Erfreulicherweise habe man diese Kunden auch nach den Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen bei der Stange halten können.

Profitiert haben nicht nur Spar Schweiz und das Netzwerk aus 333 Läden, die Spar als Grossist beliefert, sondern auch der Absatzkanal der elf TopCC-Abholgrossmärkte. Diesen gereichte zum Vorteil, dass die Restaurants auch während des Lockdowns offen waren und die Schweizer ihre Ferien grossmehrheitlich im Inland verbracht haben.

Die einzelnen Detaillisten sollen mehr verdienen

Welche Prioritäten setzt Spar Schweiz im kommenden Jahr? Wie dem Geschäftsbericht der südafrikanischen Mutter zu entnehmen ist, geht es zum einen darum, auf den diesjährigen Erfolgen aufzubauen. Zum zweiten soll die Profitabilität der angeschlossenen Detailhändler vorangetrieben werden.

Philipson sagt dazu, Profitabilität und Erfolg der Detaillisten habe sich seit der mehrheitlichen Übernahme von Spar Schweiz durch Spar Südafrika im Frühling 2016 «substanziell verbessert», und darauf werde weiterhin ein Fokus liegen, denn:

«Je erfolgreicher unsere Detailhändler sind, desto erfolgreicher werden wir als Geschäft sein.»

Zu den Erfolgsfaktoren zählt Philipson beispielsweise die Offensive bei Frische- und Convenienceprodukten. Weitere Projekte, um die Leistung zu steigern, seien in Planung.

Die Zahl der Läden soll kontinuierlich zunehmen

Drittens führen weitere neue Läden und der Vorstoss in den Südwesten der Schweiz dazu, dass Spar Schweiz seine Logistik und Lieferkette in den kommenden Monaten überprüfen und überarbeiten wird, wie Philipson sagt. Er kündigt an:

«In den kommenden drei Jahren wird eine signifikante Anzahl Läden unserem Netzwerk beitreten.»

Spar Schweiz beliefert eigene und von Franchisenehmern geführte Läden unter diversen Spar-Formaten, Maxi-Läden sowie unabhängige Detaillisten. Auf gutem Weg ist zudem die Integration der PAM- und Edelweiss-Dorfläden des Walliser Unternehmers Alain Claret, die Spar Schweiz seit einiger Zeit versorgt.

Viertens will Spar sein Sortiment um mehr Eigenmarken ergänzen. «Wir werden unser Angebot an Eigenmarken erweitern und innovieren», kündigt Philipson an. «Auf diesem Gebiet sehen wir eine signifikante Wachstumsmöglichkeit.»