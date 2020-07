Viele Chefs wollen bei der Digitalisierung dazulernen – die Uni St.Gallen hilft ihnen dabei mit einem neuen Lehrgang Oft verstehen gerade Chefs zu wenig von neuen Technologien. Die Executive School der HSG will das ändern. Chefs können zusammen mit einem Mitarbeiter der IT einen Kurs absolvieren. Kaspar Enz 03.07.2020, 05.00 Uhr

Roboter in einem Verteilzentrum von Amazon: Die Digitalisierung stellt viele Geschäftsmodelle in Frage. Bild: Ross D. Franklin/AP

Ganz neu ist das Phänomen nicht mehr. Seit Jahren schon krempelt die Digitalisierung Branche um Branche um. Sie kommt in Form verschiedener Technologien. Manche sind schon in jeder Hosentasche wie Smartphones, andere müssen ihr Versprechen noch einlösen. Doch sie alle bieten Unternehmen Chancen für neue Geschäftsmodelle, bedrohen aber auch ihre bestehenden.

Deshalb kommt kaum ein Unternehmen darum herum, sich mit diesen Technologien zu beschäftigen. «Doch die Entscheidungen müssen oft diejenigen treffen, die im Unternehmen am wenigsten davon verstehen», sagt Winfried Ruigrok, Dekan der Executive School der Universität St.Gallen: die oberen Führungsetagen. Ihnen fehle oft das technologische Wissen. «Die Techniker in einer Firma wissen zwar, was technologisch möglich wäre.» Aber nicht alles, was möglich ist, nützt dem Unternehmen etwas. Um erfolgreich zu sein, brauche es beide Perspektiven.

Von Technikern für Techniker

Winfried Ruigrok, Executive School der Universität St.Gallen

Kein Wunder, wollen viele Chefs dazulernen. «Verschiedene Unternehmen hatten schon angefragt, ob wir etwas zum Thema anbieten», sagt Christian Sauerbrey, Director Corporate Programs der Executive School. Denn es gebe zwar scheinbar Weiterbildungsangebote. Doch die seien eher selten dazu geeignet, die Technische mit der Geschäftsseite zusammenzubringen. Oft gehe es um einzelne Technologien, und oft richten sie sich an Personen mit technischem Hintergrund.

Die Lücke will die Executive School der HSG im Herbst füllen. «Wir sind keine technische Universität», weiss Ruigrok. Den zehntägigen Kurs «Digital Readiness for Senior Business Leaders» entwickelte man deshalb mit IBM Schweiz als Partner. Der Informatikkonzern steuere selber einige Ausbildungsinhalte bei. «Wir bieten mehr als ein paar Powerpoint-Folien», sagt IBM-Chef Christian Keller. «Wir können mit konkreten Anwendungsfällen zeigen, wie Unternehmen Technologien erfolgreich einsetzen können.»

Denn die Problematik ist auch Keller bekannt. «Als Führungskraft muss man heute ein Grundlegendes Technologieverständnis mitbringen», sagt Keller. «Es genügt nicht, die Thematik dem Technikchef zu überlassen.» Das habe man gerade während der Coronakrise gemerkt. Unternehmen, die sich schon länger mit den Techno­logien auseinandersetzen, fiel die Umstellung auf Homeoffice und mehr digitale Angebote leichter.

Gedanken über den Erfolg der Zukunft

Dass sich gerade Führungskräfte oft mit der Digitalisierung schwertun, habe aber noch weitere Gründe. «Erfolg ist ein zweischneidiges Schwert», sagt Christian Keller.

«Solange es einem gut geht, verfällt man leicht in eine Komfortzone, und man verpasst es, sich Gedanken über den Erfolg in der Zukunft zu machen.»

Einen Prozess, den gerade IBM immer wieder habe durchmachen müssen. «Von Lochkarte bis heute mussten wir uns mehrmals neu erfinden.»

Christian Keller, Vorsitzender der Geschäftsleitung, IBM Schweiz

Ein Programm wie «Digital Readiness» könne dafür das nötige Rüstzeug geben, glaubt Christian Sauerbrey. Statt sich auf eine Technologie zu konzentrieren, gebe das Programm einen Überblick über verschiedene Technologien und praxisnahe Beispiele – sowie den Austausch mit anderen Führungskräften. So erhalten die Teilnehmer eine Vorstellung davon, was ihnen nützen könnte. «Und so entstehen auch Ideen.»

In der Schulbank mit dem IT-Mitarbeiter

Und die entstehen gerade im digitalen Umfeld oft in Teams. Führungskräfte, die teilnehmen wollen, dürfen deshalb nicht alleine kommen. Ein Mitarbeiter der IT-Abteilung nimmt ebenfalls teil. «Und die beiden müssen zusammenarbeiten.»

Ob physisch im Weiterbildungszentrum der Universität oder per Videokonferenz ist allerdings noch nicht klar. «Der Kurs ist so konzipiert, dass man ihn vollständig online machen könnte», sagt Sauerbrey. Dabei soll auch der informelle Teil nicht fehlen. «So gibt es eine App, mit der ich mich mit anderen Teilnehmern zum virtuellen Kaffee verabreden kann.»