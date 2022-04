SFS: Thomas Oetterli hat Urgestein Heinrich Spoerry abgelöst

Verwaltungsratspräsidium SFS: Fliegender Wechsel von Urgestein Heinrich Spoerry zu Thomas Oetterli Bei der Rheintaler SFS Group hat Heinrich Spoerry nach 23 Jahren im Amt das Verwaltungsratspräsidium an Thomas Oetterli übergeben. Spoerry hat den Technologiekonzern geprägt, unter anderem mit dem Börsengang und Grossakquisitionen. Sein Nachfolger kennt das Unternehmen ebenfalls seit Jahren. Thomas Griesser Kym 28.04.2022, 13.37 Uhr

Abschied: Heinrich Spoerry ist als Verwaltungsratspräsident der SFS Group zurückgetreten. Hier bei seiner Rede an der Generalversammlung 2015. Bild: Michel Canonica (Widnau, 7. Mai 2015)

Beim Rheintaler Technologiekonzern SFS ist die Ära Heinrich Spoerry zu Ende. An der Generalversammlung vom 27. April 2022, die ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfand, ist der langjährige Lenker des Unternehmens als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS wählten den früheren Schindler-Chef Thomas Oetterli zu Spoerrrys Nachfolger. Oetterli ist seit 2011 Mitglied des SFS-Verwaltungsrats. Dank seiner langjährigen Tätigkeit im Aufsichtsgremium der SFS Group verfüge Oetterli, Jahrgang 1969, über umfassende Kenntnisse der Unternehmensgruppe.

Der neue Verwaltungsratspräsident der SFS Group, Thomas Oetterli. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 12. November 2021)

Alles begann mit einer Ferienjob

Heinrich Spoerry hat das Aufsichtsgremium seit 1999 präsidiert. Von da an bis Ende 2015 amtierte er in Personalunion zudem als Konzernchef. Diese Funktion gab er per 1. Januar 2016 an Jens Breu ab. Dass Spoerry nun auch aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, hat mit dem Erreichen der statutarisch festgelegten Altersgrenze von 70 Jahren zu tun.

Spoerry ist ein SFS-Urgestein. 1964 arbeitete er erstmals bei der damaligen SFS Stadler in Heerbrugg. Schrauben sortieren, ein Sommerferienjob, für 1.50 Franken pro Stunde. Fest angestellt bei SFS war Spoerry seit 1981, mit einem Jahr Unterbruch (1987).

«Feiner Charakter, grosses Engagement»

Verwaltungsrat und Konzernleitung der SFS bedanken sich bei Spoerry für seinen langjährigen Einsatz an der Spitze des Unternehmens. Er habe «die erfolgreiche Entwicklung von SFS und entscheidende strategische Weichenstellungen mit seinem feinen Charakter, grossen Engagement und Weitsicht geprägt».

Im Mai 2014 ging die SFS unter Spoerrys Führung an die Schweizer Börse SIX. Auch Grossakquisitionen fallen in die Ära Spoerry, so 2012 jene der Unisteel in Singapur oder Ende 2021 die Ankündigung der Übernahme des deutschen Werkzeuganbieters Hoffmann SE.

Hoffmann-Präsident sitzt neu im SFS-Verwaltungsrat

Neben der Wahl Thomas Oetterlis zum neuen Verwaltungsratspräsidenten haben die Aktionärinnen und Aktionäre auch allen anderen Anträgen zugestimmt, darunter die Zuwahl des Hoffmann-Verwaltungsratspräsidenten Peter Bauschatz in den SFS-Verwaltungsrat. Genehmigt wurde auch eine Dividende von 2.20 (im Vorjahr 1.80) Franken pro SFS-Aktie.

Die SFS Group mit Hauptsitz in Heerbrugg setzte im Jahr 2021 mit 10'500 Mitarbeitenden 1,9 Milliarden Franken um. Sie ist weltweit aktiv mit mechanischen Befestigungssystemen und Präzisionsformteilen.