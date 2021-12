VERSICHERUNGEN Axel Lehmann soll ab 2023 Helvetia-Präsident werden Aufgrund eines persönlichen Schicksalsschlages tritt die bisherige Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter nicht mehr an. An der nächsten Generalversammlung der Helvetia Holding AG soll Axel Lehmann auf 2023 als Präsident des Verwaltungsrats gewählt werden. Kaspar Enz 09.12.2021, 12.30 Uhr

Der Hauptsitz von Helvetia in St. Gallen. Benjamin Manser

Seit 2008 ist die Rechtsanwältin Doris Russi Schurter im Verwaltungsrat der Helvetia Versicherung. Seit 2018 hat sie das Präsidium inne. An der nächsten Generalversammlung im April will sie aber nicht mehr antreten. Dies aufgrund eines familiären Schicksalsschlages, den sie im Sommer 2021 erlitten habe, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tritt als Verwaltungsratspräsidentin nicht mehr an: Doris Russi Schurter Bild: PD

Unter Russi Schurters Führung integrierte Helvetia unter anderem den spanischen Versicherer Caser. «Dies hat Helvetia in ihrer Entwicklung zur europäischen Versicherungsgesellschaft entscheidend weitergebracht», würdigt Thomas Schmuckli, Vizepräsident des Veraltungsrats ihre Verdienste. «Wir bedauern den Entscheid von Doris Russi Schurter ausserordentlich, haben aber vollstes Verständnis für ihre Situation», so Schmuckli weiter.

Vizepräsident Thomas Schmuckli soll das Amt vom April 2022 bis zur Generalversammlung 2023 ausüben. Für diese Generalversammlung wird dann Axel Lehmann als neuern Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen.

«Kenner der Versicherungswirtschaft»

Axel Lehmann soll ihr Amt 2023 übernehmen. Bild: PD

Axel Lehmann ist Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Gruppe und Präsident des Risikoausschusses. Zuvor war er bereits im Verwaltungsrat der UBS. Dort war er auch Mitglied der Konzernleitung. Fast 20 Jahre war Lehmann bei der Zurich Versicherung, davon 14 Jahre in der Konzernleitung. Der 62-Jährige ist zudem Präsident des Ausschusses des Instituts für Versicherungswirtschaft an der HSG sowie Titularprofessor. «Mit Axel Lehmann gewinnt Helvetia einen profunden Kenner der Versicherungswirtschaft», sagt Thomas Schmuckli.

Mehr Europa im Verwaltungsrat

Luigi Lubelli kommt neu in den Verwaltungsrat Bild: PD

Auch Christoph Lechner wird an der nächsten Generalversammlung nicht mehr als Verwaltungsrat antreten. Dies aufgrund der Amtszeitbeschränkung. Lechner war seit 2006 dabei. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wird Luigu Lubelli vorgeschlagen. Der 52-jährige Italiener lebt in Spanien und hat langjährige Führungserfahrung in Spanien und Italien. «Mit dem Eintritt von Lubelli wird unsere europäische Ausrichtung stärker abgebildet», sagt Schmuckli.