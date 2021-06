Verpackungen Weinfelder Papierproduzent Model baut eine neue Maschine für Wellpappe in Polen – Weiteres Wachstum im Osten wird angestrebt Die Model-Gruppe will in Polen langfristig wachsen. Dafür wird eine neue Maschine installiert. Stefan Borkert 21.06.2021, 16.43 Uhr

Der Model-Konzern aus Weinfelden expandiert auf dem osteuropäischen Markt. Chris Mansfield

Für die Weinfelder Model-Gruppe ist Polen und Osteuropa ein Wachstumsmarkt. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 4200 Mitarbeitende. Hauptstandorte sind in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Polen. Man verfolge dort eine langfristige Wachstumsstrategie, heisst es in einem Communiquée. Daher werde Model bis Ende November 2021 im polnischen Werk in Nowa Sól eine neue Wellpappenanlage installieren.

Die Model Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren in Polen präsent. Das Werk in Nowa Sól ist 2016 von der Model-Gruppe übernommen worden. Es diente bisher als Verarbeitungswerk. Neben dem Standort in Nowa Sól verfügt die Model-Gruppe über weitere Wellpappefabriken in Biłgoraj nahe der ukrainischen Grenze und in Czosnów bei Warschau.

Produktion wird verdreifacht

Die neue Maschine in Nowa Sól zur Produktion von Wellpappe für Verpackungen habe eine Arbeitsbreite von fast drei Metern. Mit ihr wird die Produktionskapazität von pro Jahr 200 Millionen Quadratmetern Wellpappe massiv erhöht. Die in Polen produzierte Menge steigt dann auf mehr als 600 Millionen Quadratmeter jährlich. Dieses dritte Werk in Polen verfüge über eine breite Palette an Produktionsmöglichkeiten. Neben allen. Neben allen Arten von Standardverpackungen können Verpackungen mit bis zu sechs-farbigem Druck hergestellt werden. Ausserdem werden in diesem Werk auch mehrpunktgeklebte Verpackungen mit einer Kombination aus Heiss- und Kaltleimung produziert.

Das Model-Werk in Nowa Sól bekommt eine neue Wellkartonanlage. PD

Die Verpackungen aus dem Werk Nowa Sól kommen vor allem zum Einsatz im E-Commerce-Markt und sind mit bis zu drei Druckempfindlichen PSA-Klebestellen ausgestattet. Der polnische Markt sei derzeit der viertstärkste Markt in der Model-Gruppe. Mit der Installation der neuen Wellpappenanlage werde der Weg für weiteres Wachstum in Polen geebnet, wird noch einmal betont.