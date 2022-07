Verkehr Autobranche bleibt im Kriechgang: Sie verkauft so wenige Autos wie zu Pandemiebeginn 110'000 Personenwagen wurden seit Jahresbeginn in der Schweiz neu in Verkehr gesetzt. Damit ist die Zahl wieder nahe am Tiefststand von Anfang 2020. Hinter den Zahlen verbirgt sich aber eine deutliche Verschiebung von Verbrennermotoren zu anderen Antrieben. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 14.07.2022, 17.03 Uhr

Elektrisch betriebene Autos sind auf dem Vormarsch. Bild: Gaetan Bally

Als die Coronapandemie Anfang 2020 ihren Lauf nahm, brachen die Autoverkäufe um rund einen Drittel ein. Im ersten Halbjahr 2020 wurden gerade einmal 105'000 neue Autos in Verkehr gesetzt, verglichen zu fast 160'000 im gleichen Zeitraum vor der Pandemie.

Davon erholt hat sich die Branche auch im Sommer 2022 noch nicht. Nach einer anfänglichen leichten Zunahme zeigen die Zahlen sogar wieder nach unten. Im ersten Halbjahr wurden 109'909 Personenwagen in Verkehr gesetzt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Produzenten können nicht so schnell liefern, wie sie möchten

Dass die Zahlen wieder sinken, erklärte die Vereinigung der Autoimporteure (Auto Schweiz) im Frühling unter anderem mit der Knappheit verschiedener Produkte. Daran hat sich nichts geändert, und auch andere Probleme bestehen weiterhin. Auto Schweiz schreibt:

«Ukraine-Krieg, Chipkrise, Rohstoffmangel: Dies sind nur drei der zahlreichen Herausforderungen.»

Man werde auch weiterhin mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Mediensprecher Christoph Wolnik bittet Kundinnen und Kunden deshalb auch um Geduld, wenn sie auf ihr bestelltes Fahrzeug warten müssen.

Nur noch jedes zweite Auto hat einen reinen Verbrennermotor

Der Rückgang und die Annäherung an den historischen Tiefststand täuschen aber darüber hinweg, dass in der Branche ein Wandel stattgefunden hat. Während Autos mit Benzin- oder Dieselmotor deutlich weniger häufig verkauft wurden, stieg der Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen oder solchen mit Hybrid-Antrieb im Vergleich zum Pandemiebeginn deutlich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die rund 18'000 neuen Personenwagen mit elektrischem Antrieb sind nahe am Spitzenwert. Lediglich im zweiten Halbjahr des letzten Jahres wurden mehr solcher Autos in Verkehr gesetzt. Bei den Verbrennungsmotoren bedeuten die rund 55'000 neuen Autos einen historischen Tiefststand. Von den neu immatrikulierten Fahrzeugen fährt nur noch jedes zweite mit einem reinen Verbrenner.

Das Wallis stellt am deutlichsten um

Beim Blick auf die einzelnen Kantone zeigt sich, dass sich Personenwagen mit Verbrennermotoren in Uri am besten halten. Hier beträgt ihr Anteil an den neu verkauften Autos noch rund 58 Prozent. In Appenzell Innerrhoden ist dieser bereits auf 41 Prozent gesunken. Dabei dürfte aber eine Rolle spielen, dass viele Mietautos im Kanton registriert sind.

Die grösste Veränderung gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 hat jedoch der Kanton Wallis erzielt. Anfang 2020 gehörte dieser mit rund 80 Prozent noch zu den Kantonen mit den höchsten Anteilen an neuen Autos mit Verbrennermotoren. Ein Rückgang um 34 Prozentpunkte führte dazu, dass sich das Wallis nun am anderen Ende wiederfindet: Nur in drei Kantonen wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres anteilsmässig noch weniger neue Personenwagen mit Verbrennermotoren in Verkehr gesetzt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen