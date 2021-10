Verkauf Rheintaler SwissOptic wechselt die Hand, bleibt aber deutsch Die Hightechfirma SwissOptic in Heerbrugg mit gut 300 Mitarbeitenden wird samt ihrer chinesischen Tochter und einem Berliner Unternehmen an den deutschen Technologiekonzern Jenoptik verkauft. Dieser will damit eigene Geschäfte stärken und ausbauen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Arbeit im Segment Messtechnik der SwissOptic.





Bild: Andreas Müller/PD

Seit 2001 gehört die SwissOptic AG in Heerbrugg mehrheitlich und seit 2004 vollständig der Berliner Glas GmbH, einer Herstellerin optischer Schlüsselkomponenten, Baugruppen und Systeme. Damit ist bald Schluss: Berliner Glas verkauft das Rheintaler Unternehmen an die deutsche börsenkotierte Jenoptik AG im Bundesland Thüringen

Der Abschluss der Transaktion wird im Dezember 2021 erwartet. Erforderlich ist noch die Zustimmung des deutschen Bundeskartellamts. Im Einzelnen erwirbt Jenoptik von Berliner Glas zum Preis von rund 300 Millionen Euro je 100 Prozent der Anteile an drei Unternehmen mit weltweit zusammen rund 500 Mitarbeitenden.

Vom Rheintal aus gehen die Exporte in die ganze Welt

Erstens die SwissOptic AG, die in Heerbrugg optische Komponenten und Baugruppen insbesondere für die Medizintechnik, die Halbleiterindustrie und die Messtechnik entwickelt und auf einer Produktionsfläche von 9000 Quadratmetern herstellt. Zur Mitte des Jahres 2021 beschäftigte SwissOptic in Heerbrugg 303 Mitarbeitende. Exportiert wird nach Europa, Asien und in die USA.

Zweitens die chinesische SwissOptic Co., Ltd. in Wuhan mit 109 Mitarbeitenden, die nach Asien und Europa exportiert. Und drittens die BG Medical Applications GmbH, auch genannt Berliner Glas Medical, die in der deutschen Hauptstadt mit knapp 100 Beschäftigten optische Komponenten für die Medizintechnik herstellt.

Umsatz soll mit zweistelliger Rate zunehmen

Jenoptik-Chef Stefan Traeger sagt, mit dieser strategischen Akquisition der drei Firmen «stärken wir unser globales und stark wachsendes Photonik-Geschäft und bauen neben dem starken Halbleiterausrüstungsgeschäft insbesondere das hoch attraktive Medizintechnikgeschäft deutlich aus».

Für das Jahr 2022 erwartet Jenoptik aus den Zukäufen einen Umsatzbeitrag von rund 130 Millionen Euro. In den Jahren danach erwarte man eine Umsatzwachstumsrate im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Über die Rentabilität der erworbenen Firmen wird nichts gesagt, doch ist die Rede von «einem attraktiven Margenprofil».

«Zwei führende Photonik-Zentren in Europa»

SwissOptic beschäftigt gut 300 Mitarbeitende in Heerbrugg und gut 100 in China. Bild: PD

Jenoptik selber hat 2020 mit 4400 Mitarbeitenden 767 Millionen Euro umgesetzt. Mit dem Kauf der SwissOptic stärke Jenoptik in der Medizintechnik das eigene Geschäft der beiden Segmente Augenheilkunde und Life Sciences, und das Halbleitergeschäft der SwissOptic werde Jenoptiks Produktportfolio erweitern. Dank der Berliner Glas Medical erwirbt Jenoptik zudem ein komplementäres Produktsortiment in den beiden Segmenten Zahnmedizin und robotorassistierte Chirurgie.

Im Weiteren kann Jenoptik mit den neuen Standorten die globale Präsenz und das Produktionsnetzwerk inklusive moderner Reinraumkapazitäten erweitern. Dabei werden Heerbrugg und Berlin «als zwei führende Photonik-Zentren in Europa» bezeichnet. In der Photonik geht es um Grundlagen und Anwendungen optischer Verfahren und Technologien für die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Information.

Jenoptik strebt Synergien an

Durch die Erweiterung des Produktionsnetzwerks könne Jenoptik künftig die Auslastung der einzelnen Standorte besser steuern und so zusätzliches Wachstumspotenzial realisieren. Der SwissOptic-Standort Wuhan wiederum ermögliche einen besseren Zugang zu asiatischen Kunden sowie die Herstellung hochqualitativer optischer Komponenten für den Weltmarkt.

Sodann will Jenoptik Synergien ausschöpfen in Einkauf und Forschung & Entwicklung, und der chinesische Standort soll ausgebaut werden. Die jeweiligen Geschäftsleitungen von SwissOptic und Berliner Glas Medical sollen im Amt bleiben.