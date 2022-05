Verspätete Züge, genervte Pendler: Stadler zahlt zehn Millionen

Vergleich Verspätete Züge, gestörte Türen, kuriose Durchsagen, genervte Pendler: Stadler zahlt zehn Millionen Euro Wegen zu spät ausgelieferter Züge, die überdies mit technischen Problemen kämpften, hat Stadler in einen millionenschweren Vergleich eingewilligt. Das Geld fliesst an die Verkehrsgesellschaft Go-Ahead, die drei Strecken des Stuttgarter Netzes betreibt. Bessere Kunde kommt aus dem Berner Oberland, wohin Stadler ein halbes Dutzend neue Triebzüge verkauft. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 16.05.2022, 14.41 Uhr

Roll-out des ersten Stadler-Flirt für das Stuttgarter Netz. Ein paar Monate später begannen die Probleme. Bild: PD

Am Roll-out des ersten Flirt für das Stuttgarter Netz war die Bahnwelt noch in Ordnung. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann höchstpersönlich begutachtete bei der Stadler Pankow GmbH in Velten bei Berlin den elektrischen Triebzug des Ostschweizer Schienenfahrzeugherstellers und zeigte sich begeistert. Hermann sprach von «modernen und barrierefreien Zügen der neuesten Fahrzeuggeneration» und von «Fahrplänen in einem verlässlichen Takt». Der Minister sagte:

«Ich setze auf eine zuverlässige Qualität von Go-Ahead und den Fahrzeugen von Stadler.»

Das war am 5. September 2018. Dann kam der 9. Juni 2019, Pfingstsonntag, der Tag, an dem die Verkehrsgesellschaft Go-Ahead den Betrieb auf dem Stuttgarter Netz aufnahm, im Rahmen eines Vertrags über 13 Jahre. Nach dem Gewinn dieser Ausschreibung für drei Strecken des Netzes hatte die deutsche Tochter der britischen Go-Ahead bei Stadler im Frühling 2016 insgesamt 45 Flirt-Züge bestellt. Mittlerweile sind 66 Züge im Einsatz.

«Start gelungen» – trotz ausgefallener und unpünktlicher Züge

Am 10. Juni 2019, am Tag nach der Feuertaufe, schrieb Go-Ahead: «Start gelungen.» Obwohl vier Züge wegen technischer Probleme ausgefallen und fast die Hälfte der Züge unpünktlich waren. «Wenn es in Einzelfällen zu Störungen kam, so hingen diese zumeist ursächlich mit den Schiebetritten zusammen, die eine Türstörung nach sich ziehen», schrieb Go-Ahead. Und versuchte zu beschwichtigen:

«Bei einem Projekt dieser Grössenordnung ist es normal, dass auch kleinere Probleme zum Start entstehen.»

Doch die Probleme wuchsen sich aus. Die Verkehrsleistung war über Wochen und Monate stark beeinträchtigt, einerseits wegen eines Mangels an ausreichend geschultem Personal, andererseits durch eine ungenügende Verfügbarkeit der Flirt-Züge. Verspätungen und Zugausfälle häuften sich, teils sprang DB Regio als vorherige Streckenbetreiberin ein, erst ab Oktober 2019 begann sich die Lage allmählich zu bessern.

Kuriositäten aus dem Lautsprecher

Go-Ahead beklagte, die bestellten Züge erst kurz vor Betriebsstart erhalten zu haben. Auch sei die Software in der Praxis teils untauglich gewesen. Allein schon das Öffnen der Türen sei zu Beginn ein kaum überwindbares Problem gewesen. Zudem meldeten Sensoren in den Zügen wiederholt und ohne Not eine Gewichtsüberschreitung, was, wie die «Stuttgarter Zeitung» im Februar 2020 schrieb, in skurrilen Lautsprecherdurchsagen mündete wie:

«Bitte können ein paar Leute wieder aussteigen, wir können unsere Fahrt nicht fortsetzen – aufgrund zu hohen Gewichts.»

Die Folge: Genervte Pendler und das Land Baden-Württemberg, das Go-Ahead zur Kasse bitten will – und auch die Verkehrsgesellschaft Abellio, die auf anderen Strecken des Stuttgarter Netzes ebenso Probleme bekundete, weil der Bahnbauer Bombardier im Lieferverzug war.

Stadler zahlt 10 Millionen Euro als Vergleichssumme

Abellio und Go-Ahead wollen deshalb Geld zurück von ihren Zuglieferanten. Nun hat sich Go-Ahead mit Stadler geeinigt, und zwar aussergerichtlich im Rahmen eines Vergleichs. Dieser wurde im August 2021 abgeschlossen, wie Go-Ahead Ende April 2022 publik machte.

Demnach zahlt Stadler 10 Millionen Euro (10,4 Millionen Franken) an Go-Ahead. Laut der Vereinbarung hat Stadler die eine Hälfte der Summe bereits bezahlt, und die andere Hälfte werde verteilt über die Jahre 2023 bis 2025 beglichen. Stadler selbst will den Millionenvergleich nicht kommentieren. Auf Anfrage schreibt Stadler-Sprecherin Gerda Königstorfer: «Wir bitten um Verständnis, dass sich Stadler wie üblich nicht zu Vertragsdetails äussert.»

Neue Stadler-Züge für das Berner Oberland

10 Millionen Euro – ist das viel, ist das wenig? Es sind gut 4,6 Prozent des Betriebsergebnisses, das Stadler im Jahr 2021 erarbeitet hat. Es entspricht auch ungefähr dem Wert eines Zugs, wie ihn soeben die Berner-Oberland-Bahn (BOB) bei Stadler bestellt hat. Diese beschafft bei der Stadler Bussnang AG sechs neue dreiteilige Triebzüge. Deren Wert beträgt inklusive Ersatzteile 66 Millionen Franken.

Visualisierung des neuen Stadler-Triebzugs für die Berner-Oberland-Bahn. Bild: PD

Die Niederflurzüge mit je 140 Sitzplätzen sollen ab dem Winter 2025/26 eingesetzt werden, das Angebot der BOB ausbauen und den ÖV in die beiden Lütschinentäler weiter forcieren. Dabei sollen ab der geplanten Haltestelle Matten samt Park&Ride-Angebot die Verlagerung auf die Schiene weiter gefördert und die Strassen vom Ausflugsverkehr entlastet werden.

Altes Rollmaterial kommt zum alten Eisen oder wird veräussert

Die sechs neuen Stadler-Züge basieren weitgehend auf jenen sechs Triebzügen und drei Steuerwagen von Stadler, die bei der BOB seit 2017 in Betrieb sind. Ergo kann dieses Rollmaterial mit dem nun bestellten im Verbund betrieben werden. Die neuen Züge werden aber neue Türsysteme mit Schiebetritten erhalten und klimatisiert sein.

Ein Stadler-Triebzug, der bei der Berner-Oberland-Bahn seit 2017 im Einsatz ist. Bild: NAC/Wikimedia Commons (Interlaken Ost, 23. Dezember 2017)

Nach Abschluss der Beschaffung bei Stadler wird die BOB ausschliesslich Rollmaterial mit Niederflureinstiegen verwenden. Das Hochflurmaterial aus den 1970er- und 1980er-Jahren wird ausrangiert respektive verkauft. Einzig kürzlich modernisierte Triebwagen werden als Reserve behalten.

Die BOB bildet zusammen mit der Schynigen-Platte-Bahn die Berner-Oberland-Bahnen AG. Die Züge der BOB verkehren von Interlaken Ost nach Zweilütschinen, wo sich die Strecke nach Grindelwald und in einen Abzweiger nach Lauterbrunnen teilt. Die Strecke der Meterspurbahn ist 23,7 Kilometer lang.

