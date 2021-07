Lok-Affäre: Stadler will in Südafrika einen Schlussstrich ziehen

schadensbegrenzung Südafrika-Affäre: Stadler soll weitere Lokomotiven fertigen und will einen Schlussstrich ziehen In den von Korruption und Misswirtschaft durchtränkten Kauf von Stadler-Lokomotiven für Südafrika kommt Bewegung. Stadler, die südafrikanische Bahngesellschaft Prasa und die Liquidatoren der Leasingfirma Swifambo streben einen kommerziellen Vergleich an. In dessen Rahmen soll das spanische Stadler-Werk fünf weitere Lokomotiven bauen und liefern. Thomas Griesser Kym 21.07.2021, 05.00 Uhr

Zwei Afro-4000-Lokomotiven von Vossloh respektive Stadler in der Nähe von Kapstadt. Bild: John N. Middleton/Commons Wikimedia (Culemborg, 11. Februar 2015)

Darum geht es: 2013 erhält der deutsche Vossloh-Konzern eine Bestellung über 70 Lokomotiven für die südafrikanische Passagierverkehrsgesellschaft Prasa. Auftragsvolumen: 225 Millionen Euro oder gut 3 Millionen Euro pro Lok.

In den Jahren 2014 und 2015 stellt Vossloh im spanischen Werk in Valencia die ersten 25 Lokomotiven her. Davon werden schrittweise 13 Loks nach Südafrika geliefert.

2016 übernimmt der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler das Vossloh-Werk rückwirkend per Anfang Jahr und wird damit auch zum Verkäufer der Vossloh-Loks.

Die dieselelektrischen Loks erweisen sich als ungeeignet für Teilstrecken, auf denen Prasa sie einsetzen will. Konkret ist der Abstand der Loks zur Oberleitung, wo diese zu stark durchhängt, zu gering. Die Verantwortung für den Fehler liegt bei Prasa.

Die Beschaffung der Loks ist von Korruptionsvorwürfen begleitet. Südafrikanische Gerichte aller Instanzen haben festgestellt, die alte Prasa-Führung habe den Vertrag zur Beschaffung der Loks in einem «korrupten Ausschreibungsverfahren» der Leasinggesellschaft Swifambo zugeschanzt.

Swifambo hat sich als Folge der Gerichtsurteile in freiwillige Liquidation begeben. 2019 haben die Liquidatoren sieben der 13 gelieferten Loks in Auktionen verkauft, zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Werts.

Mit der Vergleichsvereinbarung, die nun in Arbeit ist, will Prasa den Schaden eindämmen. Stadler bestätigt die Verhandlungen.

Mehr in Rechnung gestellt als überwiesen wurde

3,5 Milliarden Rand sollten die 70 Lokomotiven kosten, zum damaligen Wechselkurs 225 Millionen Euro. Bestellerin der 20 dieselelektrischen Afro 4000 und 50 Elektrodieselloks AfroDual bei Vossloh España war die südafrikanische Leasinggesellschaft Swifambo, die von Prasa mit der Beschaffung beauftragt worden war.

Später wurde ruchbar: Swifambo überwies zunächst 1,8 Milliarden Rand an Stadler als Rechtsnachfolgerin von Vossloh España, stellte Prasa aber 2,6 Milliarden Rand in Rechnung. Die 1,8 Milliarden Rand entsprachen rund 133 Millionen Euro. Davon galten 48 Millionen Euro als Bezahlung der ersten Tranche aus 13 gelieferten dieselelektrischen Loks, und 84 Millionen Euro wurden als Vorausanzahlung für die übrigen 57 Loks gebucht.

Auktion der Lokomotiven endet mit finanziellem Desaster

Diese sind aber nie geliefert worden, denn für Teile des südafrikanischen Schienennetzes haben sich die Loks als ungeeignet entpuppt, weil ihr Abstand zur Oberleitung zu gering ist. In der Folge versuchten die Swifambo-Liquidatoren, die 13 Loks in Onlineauktionen loszuschlagen.

Mit mässigem Erfolg: Nur sieben Loks wurden verkauft, und dies für total lediglich 65 Millionen Rand oder 4 Millionen Euro. Das ist noch weniger, als im Herbst 2019 Liquidator Hannes Müller in einer ersten Bilanz vorgerechnet hatte.

Der neue Prasa-Chef nennt das Resultat «nicht fair»

Prasa-Chef Zolani Matthews. Bild: PD

Prasa ist seither um Schadensbegrenzung bemüht, wie am 6. Juli 2021 der im März ernannte neue Prasa-Chef Zolani Matthews in einer Botschaft anlässlich seiner ersten hundert Amtstage sagte. Konkret strebt Prasa demnach mit Stadler und den Swifambo-Liquidatoren eine «kommerzielle Vergleichsvereinbarung» (commercial settlement agreement) an.

Dies aus dem Grund, weil das finanzielle Ergebnis aus der Auktion «als nicht fair erachtet wurde», wie Matthews sagte. Laut seinen Worten wird die vorgeschlagene Vereinbarung auch von den Swifambo-Liquidatoren «vollumfänglich unterstützt», weil sie für Prasa «einen grösseren Nutzen und Wert» habe.

Am Schluss soll Prasa 23 Stadler-Loks haben

Der Vorschlag sieht vor, dass Prasa zum einen jene sechs dieselelektrischen Afro 4000 erhält, die in der Auktion nicht verkauft wurden und in Depots in Südafrika stehen. Zum anderen soll Prasa jene zwölf Loks erhalten, die in Valencia hergestellt und anschliessend eingelagert wurden. Von diesem Dutzend sind sieben Afro 4000 am Hafen parkiert und fünf AfroDual in der Stadler-Fabrik. Drittens soll Stadler Valencia fünf weitere Elektrodieselloks AfroDual für Prasa fertigen und liefern.

Ferner ist geplant, dass Prasa für zwei Jahre Ersatzteile bekommt und Wartungsunterstützung in Südafrika, Schulung von Lokführern und Technikern sowie den Transport der insgesamt 17 Stadler-Loks von Spanien an einen Hafen in Südafrika.

Stadler bestätigt «konstruktive Gespräche»

Laut Matthews hat die vorgeschlagene Vereinbarung einen Wert von 1,1 Milliarden Rand (65 Millionen Euro). Geld werde keines fliessen, denn die Kosten seien Teil der von Prasa an Swifambo respektive von Swifambo an Stadler bereits bezahlten Gelder. Prasa werde vorerst nur für die Reisekosten ihrer Lokführer und Techniker während der Schulung in Spanien und Südafrika aufkommen.

Stadler-Sprecher Fabian Vettori schreibt auf Anfrage:

«Wir können bestätigen, dass sich Stadler in konstruktiven Gesprächen mit Prasa und den Swifambo-Liquidatoren befindet.»

Stadler-Chef Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher

Ziel dieser Gespräche sei es, «eine Lösung für die Situation im Zusammenhang mit den von Prasa bei Swifambo bestellten Lokomotiven zu finden». Darüber hinaus wolle sich Stadler nicht über laufende Verhandlungen äussern. Es ist indessen kein Geheimnis, dass Stadler-Chef Peter Spuhler seit geraumer Zeit gerne einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen würde.

Das letzte Wort wird der Richter haben

Damit die vorgeschlagene kommerzielle Vergleichsvereinbarung in Kraft treten kann, müssen ihr zunächst alle Mitglieder der tripartiten Verhandlungsgruppe – Stadler, Prasa und die Swifambo-Liquidatoren – zustimmen. Danach muss die Vereinbarung von einem südafrikanischen Gericht genehmigt werden.