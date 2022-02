Geldsegen für Ostschweizer Start-ups

VENTURECAPITAL Über 66 Millionen für junge Firmen aus der Ostschweiz: «Innovationen kommen heute oft von Start-ups» Schweizer Start-ups sammelten im vergangenen Jahr über drei Milliarden von Investoren – ein neuer Rekord. Auch die Ostschweizer Szene profitiert: In Start-ups aus St.Gallen, Thurgau und dem Appenzellerland wurden über 66 Millionen Franken investiert. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Noch nie sammelten Ostschweizer Start-ups so viel Geld von Investoren wie 2021. Spitzenreiter war die St.Galler Frontify. Urs Bucher

Im ersten Pandemiejahr zeigten sich die Investoren noch etwas knausrig. 2021 war es aber mit der Zurückhaltung vorbei. 3,2 Milliarden wurden im vergangenen Jahr in Schweizer Start-ups investiert, wie es im Swiss Venture Capital Report heisst, den die Investorenvereinigung Seca und die Plattform Startupticker.ch jährlich veröffentlichen. «Die Rekorde purzeln», heisst es im Report, nicht nur für die Szene insgesamt, sondern auch für fast alle Sektoren und Regionen. Auf über drei Milliarden Franken hat sich das Volumen der Start-up-Finanzierung seit 2018 verdoppelt.

Grosse überlassen Innovationen den Start-ups

Für Stefan Kyora, Mitautor des Reports, ein erfreuliches, aber nicht ungewöhnliches Wachstum. «Ähnliches kann man auch in anderen Ländern beobachten.» Das Wachstum habe verschiedene Gründe. Einer davon: «Grossunternehmen treiben risikoreiche Innovationsprojekte immer seltener selbst voran», sagt der Chefredaktor der Plattform Startupticker.ch. «Solche Innovationen kommen immer mehr von Start-ups.» Die Grossunternehmen dagegen beobachten die Szene – um im richtigen Augenblick zu investieren oder Firmen aufzukaufen. Das mache auch Sinn, sagt Kyora. «Start-ups sind schlanker, agiler und schneller als die Grossen. Das führt eher zu Innovationen.»

Viele Investitionen fliessen über spezialisierte Funds in Schweizer Start-ups. Sie helfen den jungen Unternehmen dabei zu wachsen und Produkte weiterzuentwickeln. Ziel ist ein Verkauf an ein Grossunternehmen oder ein Börsengang. Die meisten solchen Venturecapital-Funds stammen aus dem Ausland, vor allem aus den USA, sagt Kyora. «So fliesst viel Geld in die Schweiz.»

Investoren aus aller Welt

Beispielhaft steht dafür die Finanzierungsrunde des St.Galler IT-Unternehmens Frontify vom vergangenen Jahr. Sechs solche Funds investierten insgesamt 46 Millionen Franken. Einer der Investoren hat seinen Sitz in Boston, drei sind in Europa zu Hause und zwei Investoren stammen aus der Schweiz.

Tatsächlich nehme die Zahl der Schweizer Funds zu. Das Geld, das diese Investmentfirmen verwalten, komme vor allem von Grossunternehmen, aber auch Privatpersonen. «Es herrscht immer noch Anlagenotstand», sagt Kyora. «Auch deshalb sind Investitionen in Start-ups attraktiv.» Weiterhin etwas zurückhaltend seien hingegen die Pensionskassen.

Pandemie fördert Fintech

Besonders viel Geld floss dieses Jahr in den Fintech-Bereich. Das sei einerseits eine Folge der Pandemie, sagt Kyora. Digitalisierung wurde wichtiger, gerade auch, wenn es ums Bezahlen und um Banken geht. «Bei vielen Schweizer Fintech-Start-ups stehen erfahrene Leute dahinter. Und als Finanzplatz hat die Schweiz in diesem Bereich auch eine hohe Glaubwürdigkeit.» Besonders stark ist die Branche in Zug. Aber es gibt auch Ostschweizer Vertreter, wie die St.Galler Kaspar&.

Auch Ostschweizer Szene verzeichnet Rekord

In Schweizer Fintech-Start-ups wie die St.Galler Kaspar& wurden 2021 fast 860 Millionen investiert. Bild: PD

Gerade dieses Beispiel zeige, dass die Szene nicht nur in den Start-up Hochburgen rund um die ETH in Zürich und Lausanne Potenzial habe. St.Gallen habe Hochschulen, einige regionale Investoren, das Innovationszentrum Startfeld und einige etablierte Vorreiter in der IT-Branche wie Namics oder Abacus. «Auf dieser Grundlage kann sich ein funktionierendes Start-up-Ökosystem entwickeln», sagt Kyora.

Tatsächlich flossen laut dem Swiss Venture Capital Report 2021 über 66 Millionen Franken an Ostschweizer Start-ups, 58 Millionen allein an Gründungen aus dem Kanton St.Gallen. Für Cornelia Gut, Geschäftsführerin der Stiftung Startfeld, das viele Ostschweizer Start-ups beherbergt, ein gutes Zeichen.

«Es zeigt, dass wir wahrgenommen werden.»

Cornelia Gut führt das Innovationszentrum Startfeld. Ralph Ribi

Dass das Volumen in der Ostschweiz so hoch ist, ist auch der Finanzierungsrunde von Frontify zu verdanken. Nicht zum ersten Mal macht eine Runde einen Grossteil der Investitionen in die Ostschweiz aus. Und nicht zum ersten Mal ist es Frontify. Schon 2019 sammelte es 22 Millionen. Solche Erfolgsgeschichten seien gut für die Region, sagt Gut. «Für die Ostschweizer Start-up-Szene ist Frontify ein Vorbild.» Aber nicht nur das. «Die Gründerinnen und Gründer tauschen sich aus, sammeln so Know-how und auch Kontakte, zum Beispiel zu Investoren.» Das führe zu Resultaten. «Es dürfte in den nächsten Monaten in der Ostschweiz einige namhafte Finanzierungsrunden geben.»

