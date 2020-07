Unverzichtbar für die Forschung: Konstanzer Biotech-Firma ist Pionier im Kampf gegen Corona Die Konstanzer Trenzyme GmbH hilft nicht nur bei der Entwicklung von Coronaimpfstoffen, sondern auch von sicheren Antikörpertests. Stefan Borkert 09.07.2020, 05.00 Uhr

Bei Trenzyme in Konstanz werden Proteine für die Forschung zur Eliminierung des Corona-Virus produziert. Bild: PD

Verlässliche Antikörpertests für die Covid-19-Diagnostik sind unerlässlich im Kampf gegen das Coronavirus. Als die Pandemie ausbrach, hat die Konstanzer Trenzyme GmbH sofort reagiert und Proteine produziert, die in der ganzen Welt für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus benötigt werden. Gründer und Geschäftsführer Reinhold Horlacher sagt:

«Wir stellen für verschiedenste Bereiche der pharmazeutischen Forschung Proteine wie zum Beispiel Antikörper, Enzyme und Wachstumsfaktoren her. Daher haben wir viel Routine und Erfahrung in diesem Bereich.»

Hochwertige Komponenten und zuverlässige Testverfahren

Die Trenzyme GmbH ist im Jahr 2000 als Spin-off des mikrobiologischen Instituts der Universität Konstanz gegründet worden. Jetzt ist das Unternehmen auch in die Entwicklung von hoch zuverlässigen Antikörpertests involviert. Im Umgang mit der Covid-19-Pandemie werden zuverlässige Nachweise von Antikörpern auf das Virus Sars-CoV-2 weltweit dringend benötigt, um feststellen zu können, ob eine Person sich bereits mit dem Virus infiziert hatte und Antikörper gebildet hat.

Reinhold Horlacher, Trenzyme GmbH PD

Viele der aktuell verfügbaren Tests seien jedoch noch nicht optimal entwickelt und könnten zu falsch-positiven Ergebnissen führen, heisst es bei Trenzyme. Für eine Massentestung der Bevölkerung sei eine extrem hohe Spezifität, also eine niedrige Rate falsch-positiver Ergebnisse, jedoch absolut essenziell. Um das erreichen zu können, benötige man qualitativ hochwertige Komponenten und zuverlässige immunologische Testverfahren, so Trenzyme-Chef Horlacher.

Biotechnologiefirmen spannen zusammen

Nach Auskunft des Vereins Biolago, einem Netzwerk für Gesundheits- und Lebenswissenschaften am Bodensee, spannen in diesem Bereich die Biotechnologieunternehmen Trenzyme aus Konstanz und Candor Bioscience aus Wangen im Allgäu nun zusammen. Die Unternehmen würden mit ihren Produkten einen grossen Beitrag zur Bekämpfung der Coronapandemie leisten. Sie böten spezielle Komponenten für aussagekräftigere Antikörpertests an, heisst es in einem Communiqué von Biolago.

In verschiedenen Studien hat sich als vielversprechendes Antigen für Antikörpertests die sogenannte RBD (Receptor Binding Domain) des Sars-CoV-2-Spike-Proteins herauskristallisiert. Das Konstanzer Biotechnologieunternehmen stellt dieses Protein in einer sehr hohen Qualität sowie in grossem Massstab her und liefert dieses weltweit an Kunden, die an der Entwicklung von Covid-19-Medikamenten oder an verschiedenen Testverfahren arbeiten.

Hinter der kryptischen Buchstabenkombination RBD verbirgt sich die vielleicht grösste Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus. Die Substanz wurde unter anderem im Labor des Immunologen Martin Bachmann von der Universität Bern entwickelt. Bachmann arbeitet an einem Impfstoff. In einem Interview gegenüber dem TCS sagte er: «Für die Herstellung des Impfstoffs nehmen wir einen bestimmten Teil des Virus ins Visier, nämlich die Spike-Proteine. Das sind die abstehenden Zapfen, die dem Virus seine charakteristische Form verleihen. Diese Spike-Proteine machen das Virus gefährlich, weil sie wie eine Art Schlüssel sind, mit dem es in die Körperzellen eindringen kann, wo das Virus anschliessend die ganze Zelle in eine Virenfabrik umprogrammiert.»

Die Spike-Proteine des Virus machen ihn so gefährlich. PD

Auch die Firma Candor Bioscience verwendet das von Trenzyme hergestellte Protein für die Entwicklung von Testverfahren. Peter Rauch, Mitgründer und Geschäftsführer von Candor sagt:

«Das RBD-Antigen von Trenzyme findet bei uns Einsatz in der Entwicklung von Elisas.»

Das von Trenzyme gelieferte Antigen RBD habe sich im Gegensatz zu anderen möglichen Antigenen als hochspezifisch für die Erkennung von Patienten-Antikörpern herausgestellt. Solche Antigene vertragen aber keine längeren Lagerzeiten. Im Testkit Elisas betrage die Haltbarkeit für das RBD-Antigen weniger als zwei Wochen. Candor hat dieses Problem praktisch gelöst. Rauch spricht dabei von einem Zeitraum über zwei bis drei Jahre.

Zuverlässigkeit erhöhen

Die Stabilität der Reagenzien und die damit verbundene Kit-Haltbarkeit seien für einen kommerziellen und in einer Pandemie mit hohen Stückzahlen weltweit einsetzbaren Test entscheidend.

«Wir freuen uns, Candor bei der Optimierung von Elisas mit unseren hergestellten Proteinen zu unterstützen und durch unsere Zusammenarbeit die Zuverlässigkeit von antikörperbasierten Tests zu erhöhen und somit unseren Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus leisten zu können», ergänzt von Trenzyme Reinhold Horlacher.