Unterschriftenpanne: So argumentiert der Richter gegen Stadler

Unterschriftenpanne Kampf um den ÖBB-Milliardenauftrag: So argumentiert der Richter gegen Stadler Keine rechtsgültige elektronische Unterschrift unter dem Angebot und eine fehlende Prüfung eines möglichen Einsatzes von Subunternehmern: Wegen dieser mutmasslichen Mängel hat das Wiener Bundesverwaltungsgericht die Auftragserteilung an Stadler gestoppt. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 24.09.2021, 11.49 Uhr

Stadlers Werk in St.Margrethen, das Kompetenzzentrum des Ostschweizer Bahnbauers für Doppelstöcker. Bild: Tobias Garcia (4. September 2020)

Am 4. Juni 2021 haben sich die ÖBB im Vergabeverfahren zur Beschaffung elektrischer Doppelstöcker für Stadler als Gewinner der Ausschreibung entschieden. Es geht um einen Rahmenvertrag für bis zu 190 Triebzüge im Wert von mindestens zwei Milliarden Euro. Doch zu früh gefreut: Am 10. September 2021 hat das österreichische Bundesverwaltungsgericht diese Auswahlentscheidung für nichtig erklärt.

Mittlerweile hat das Gericht seinen inhaltlichen Entscheid im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) veröffentlicht. Darin erläutert der Richter, warum er das von Stadler eingereichte Letztangebot an die ÖBB als «ausschreibungswidrig» beurteilt.

Stadler geht auf Tauchstation

Beanstandet wurden demnach zwei Punkte. Zum einen soll Stadler bei der Unterzeichnung des Letztangebots keine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne der eIDAS-Verordnung der EU verwendet haben. Eine solche war aber gemäss der Angebotsaufforderung der ÖBB zwingend erforderlich. Diese stützte sich dabei auf die Vorgabe des österreichischen Bundesvergabegesetzes 2018.

Welche elektronische Signatur Stadler stattdessen zur Unterzeichnung des Angebots mutmasslich verwendet hat, schreibt der Richter nicht. Seine Erläuterungen legen aber nahe, dass es eine qualifizierte elektronische Signatur eines Schweizer Signaturdienstleisters gewesen sein dürfte. Stadler selber will sich darüber «zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äussern», wie Firmensprecher Fabian Vettori auf Anfrage schreibt. Auch auf alle weiteren Fragen zum Thema gibt Stadler keine Antworten.

Gegenseitige Anerkennung elektronischer Signaturen fehlt

Wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) in Biel bestätigt hat, erfordert die gegenseitige Anerkennung solcher elektronischer Signaturen ein bilaterales Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, doch ist ein solches noch nicht abgeschlossen worden. Und das Wiener Bundesverwaltungsgericht schreibt:

«Es existiert derzeit keine (...) abschliessende Vereinbarung der EU mit der Schweiz, über welche eine in der Schweiz erstellte elektronische Signatur als rechtlich gleichwertig anerkannt würde.»

Zum anderen bemängelt der Richter eine Passage in Stadlers Angebot, die sich mit einem Einsatz von Subunternehmern befasst. Konkret geht es um ein Schulungskonzept Stadlers, bei dem es die ÖBB unter anderem unterlassen hätten, zu prüfen, ob Stadler allenfalls Subunternehmer zur Leistungserbringung einsetzen will.

Stadler auf Konfrontationskurs mit dem Bundesverwaltungsgericht

Will sich mit allen Rechtsmitteln gegen den Auftragsverlust in Österreich wehren: Stadler-Patron Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Stadler argumentierte am Mittwoch, man habe die im Fall des ÖBB-Angebots verwendete elektronische Signatur «schon hundertfach bei der Teilnahme an Ausschreibungen im EU-Raum verwendet»; diese Signatur sei «von den zuständigen internationalen Behörden anerkannt». Und: «Zahlreiche so unterzeichnete Angebote wurden damit gewonnen, auch solche österreichischer Bahnen.» Wie passt das mit dem Einwand des Bundesverwaltungsgerichts zusammen?

Ein österreichischer Rechtsexperte nennt mehrere mögliche Punkte. Erstens ist es denkbar, dass auch bei früheren Angeboten eine nicht EU-konforme elektronische Signatur nicht beanstandet worden ist. Analog dem aktuellen Fall ÖBB: Laut dem Gericht waren die ÖBB als Auftraggeber verpflichtet, Stadlers Angebot auf dessen Ausschreibungskonformität zu prüfen. Dazu gehört auch die Prüfung der Rechtmässigkeit der elektronischen Signatur. Dies scheint von den ÖBB entweder unterlassen worden zu sein, oder die Prüfer der Bahn haben den mutmasslichen Mangel bei der Signatur aus Fahrlässigkeit oder willentlich übersehen.

Die Westbahn hüllt sich in Schweigen

Zweitens gilt das Erfordernis der qualifizierten elektronischen EU-Signatur erst für öffentliche Vergabeverfahren, die seit dem 18. Oktober 2018 eingeleitet worden sind (die ÖBB führen das Verfahren zur Vergabe des Doppelstöckerauftrags seit 2019 durch). Drittens gibt es auch öffentliche Ausschreibungen, für die das Angebot nicht mit einer qualifizierten elektronischen EU-Signatur gezeichnet werden muss. Dies bei Beschaffungen unterhalb gewisser Schwellenwerte, die aber, abgesehen von Bauaufträgen, jeweils unter einer Million Euro angesiedelt sind.

Viertens unterstehen Beschaffungen privater Bahnen nicht dem Bundesvergabegesetz und somit auch nicht dem gesetzlichen Erfordernis der elektronischen EU-Signatur. Ein Beispiel ist die private Westbahn, die bei Stadler schon drei Flotten bestellt hat. Westbahn-Sprecherin Ines Volpert sagt:

«Nach interner Rücksprache werden wir uns nicht dazu äussern, in welcher Form unsere Verträge mit Stadler unterzeichnet wurden.»

Alstom hat Stadlers Angebotspreis und technische Aspekte beanstandet

Der mutmassliche Mangel bei der elektronischen Signatur in Stadlers ÖBB-Angebot wurde vom Richter lediglich aufgrund einer Beschwerde des Mitbewerbers Alstom gegen die Auftragsvergabe an Stadler entdeckt. Alstom war zuvor von den ÖBB vom Vergabeverfahren ausgeschlossen worden, wegen des Debakels mit einstöckigen Triebzügen für Vorarlberg, die bisher keine Zulassung erhalten haben.

Allerdings hatte Alstom in seinem Nachprüfungsantrag keine Zweifel an der Signatur erhoben, sondern einerseits eine Interessenskollision der ÖBB geltend gemacht, weil diese seit 2017 mit Stadler in einem Joint Venture verbandelt sind, das die Westbahn-Züge unterhält. Andererseits hatte Alstom Stadlers Angebotspreis als vergaberechtswidrig bezeichnet und Ausschreibungswidrigkeiten technischer Natur im Zusammenhang mit Angaben über Nutzflächen in Zugwagen ins Feld geführt.

Nächster Halt Verwaltungsgerichtshof

Mit anderen Worten: Ohne Alstoms Beschwerde wäre der mutmassliche Signaturfehler nie ruchbar geworden und folglich der ÖBB-Entscheid zur Auftragsvergabe an Stadler nicht gerichtlich beanstandet worden. Ob Alstoms Einwände stichhaltig sind, hat das Gericht nach Entdeckung des mutmasslichen Signaturfehlers übrigens gar nicht erst unter die Lupe genommen.

Stadler hat angekündigt, sämtliche Rechtsmittel gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auszuschöpfen. Anlaufstelle für eine in diesem Fall ausserordentliche Revision ist in Österreich letztinstanzlich der Verwaltungsgerichtshof. Die Frist zur Einbringung einer Revision beträgt sechs Wochen.