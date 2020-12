«Um den Schlaf gebracht»: Der oberste Thurgauer Gewerbler Hansjörg Brunner kennt die Sorgen seiner Klientel aus erster Hand

Jahresende

«Das Persönliche kommt zu kurz» – die Thurgauer Kantonalbank fühlt den Puls der Wirtschaft und ihrer Kunden

Thomas Koller und Remo Lobsiger von der Spitze der Thurgauer Kantonalbank wissen, was in der Wirtschaft des Kantons abgeht. Und sie spüren, was ihre Kunden bewegt, berührt und besorgt. Die beiden Banker über Geschäftliches – und über Zwischenmenschliches.