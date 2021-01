Umwelt «Wie eine mittelgrosse Schweizer Stadt» – der Discounter Lidl will mit Hilfe der Empa seinen Energieverbrauch erheblich senken Bestehende Supermärkte weiter optimieren und neue Filialen nach einem neuen Energiekonzept bauen, das will der Lebensmittelhändler Lidl Schweiz. Dafür spannt er mit der Empa zusammen. Thomas Griesser Kym 22.01.2021, 09.11 Uhr

Eine Lidl-Filiale mit Sonnenkollektoren auf dem Flachdach. Bild: PD

148 Filialen zählt der Discounter Lidl in der Schweiz. Diese verbrauchen zusammen so viel Energie wie eine mittelgrosse Schweizer Stadt. Mit der richtigen Technik, so Lidl mit Hauptsitz in Weinfelden, könne deshalb viel Energie eingespart werden. Und damit auch Geld.