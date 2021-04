Umwelt und Wirtschaft Unternehmen müssen bei Nachhaltigkeit umdenken – Tabea Bereuther von der HSG weiss: «Nachhaltigkeit ist ein Treiber von Innovation» Die Kosten des Nichtstuns können für Unternehmen hoch sein. Eine HSG-Studie erklärt warum und zeigt wie Lösungen aussehen können. Interview: Stefan Borkert 23.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unilever mit Schweizer Sitz in Thayngen setzt ihre Nachaltigkeitsstrategie bereits umfassend um. imago

Seit Klimaziele, Recycling und erneuerbare Energien salonfähig geworden sind, hat sich in Unternehmen der Gedanke der Nachhaltigkeit Platz verschafft. Aber Nachhaltigkeit wird in den Strategien vieler Unternehmen eher als Mittel zum Zweck des finanziellen Erfolges betrachtet. Tabea Bereuther vom Institut für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St.Gallen (HSG) entwickelt in ihrer Dissertation den Ansatz der echt nachhaltigen Strategien, genannt Truly Sustainable Strategies (TSS). Dabei werden bestehende Nachhaltigkeitsherausforderungen ins Zentrum unternehmerischen Handelns gestellt.

Was ist Ihre Motivation?

Tabea Bereuther: Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle in der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Sie sind sowohl Verursacher als auch Teil der Lösung von ökologischen und sozialen Herausforderungen. Die strategische Fokussierung auf Nachhaltigkeit in Unternehmen stellt somit einen wichtigen Hebel zur Erreichung der Ziele dar.

Tabea Bereuther hat am Institut für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St.Gallen promoviert. PD

Sie haben sich für das Konzept der «Echt nachhaltigen Strategien» (TSS) entschieden. Warum?

Die Strategie legt die Ziele und den Zweck eines Unternehmens fest und zeigt auf, wie diese erreicht werden können. Durch die Integration einer Sicht «von aussen nach innen» in die Unternehmensstrategie wird sichergestellt, dass der Nachhaltigkeitsbeitrag von Unternehmen sich tatsächlich auf relevante Herausforderungen in ihrem Umfeld bezieht und Nachhaltigkeit in den Kern der Unternehmenstätigkeiten integriert wird.

Was genau untersuchen Sie?

In meiner Arbeit untersuche ich was echte unternehmerische Nachhaltigkeit für die Unternehmensstrategien bedeutet, da dies bisher noch nicht vollständig geklärt ist. Ziel der Arbeit ist es, Anleitung für Unternehmen zu geben, wie sie ihre Strategien gestalten können, um einen effektiven positiven Beitrag zu sozialen und ökologischen Herausforderungen zu leisten.

Was machen Unternehmen in der Praxis falsch?

Viele Unternehmen betrachten Nachhaltigkeit als einen Zusatz oder ein Nebenprodukt zu den sonstigen Geschäftstätigkeiten und integrieren diese nicht in ihr Kerngeschäft. Häufig stehen finanzielle Überlegungen im Vordergrund, wobei der effektive Beitrag des Unternehmens zu den Nachhaltigkeitsherausforderungen eher beiläufig oder zufällig ist.

Das bedeutet?

Unternehmen fokussieren sich häufig auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Dies steht im Gegensatz zu der Langfristigkeit, die den Nachhaltigkeitsaktivitäten zugrunde liegen sollte. Zudem ist Kooperation besonders wichtig, denn nur gemeinsam mit anderen Unternehmen, der Zivilgesellschaft und Politik können lokale und globale Nachhaltigkeitsherausforderungen, wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, oder soziale Ungleichheiten, gelöst werden.

Mitarbeitende müssen in eine Nachhaltigkeitstrategie miteinbezogen werden. Urs Bucher

Wieso ist es nicht richtig, immer auf die finanziellen Auswirkungen zu schauen?

Finanzielle Stabilität ist für ein Unternehmen langfristig notwendig. Der reine Fokus auf den finanziellen Erfolg greift jedoch zu kurz. Nachhaltigkeit ist ein Treiber von Innovation und eröffnet Chancen, auch für Gewinne, etwa durch die Erschliessung neuer Märkte, Kundensegmente und Wettbewerbsvorteile.

Aber Innovation bedeutet auch Investition?

Ja, es sind zum Teil Investitionen notwendig, die sich erst später auszahlen. Aber Nachhaltigkeit nicht in das Zentrum der Strategien zu stellen kann sogar langfristig negative finanzielle Auswirkungen haben, da sich die Rahmenbedingungen verändern. Neue Gesetze oder Konsumgewohnheiten können nicht-nachhaltige Unternehmen vom Markt verdrängen. Zudem können knappe Ressourcen oder soziale Unruhen erhebliche Risiken für die Geschäftstätigkeit bergen. Das betrifft etwa Lieferketten, Lieferengpässe oder Reputationsverlust.

Langfristig gesehen kann also mangelnde Nachhaltigkeit massiv kosten?

Genau. Wenn Unternehmen Nachhaltigkeit nicht in das Zentrum ihrer Strategien stellen, kann dies langfristig negative finanzielle Auswirkungen haben. Die sogenannten Kosten des Nichtstuns, also ein fehlendes Reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen, können hoch sein. Das Unternehmen kann zum Beispiel vom Markt verdrängt werden oder sieht sich mit Risiken konfrontiert, die globale Megatrends wie der Klimawandel mit sich bringen.

Können Sie Beispiele nennen, wo Ihre Anleitungen umgesetzt werden?

Das US-Unternehmen Eat Just hat beispielsweise erkannt, dass der hohe Konsum an tierischen Produkten, wie Fleisch, Käse oder Eier, zu erheblichen Umweltauswirkungen führt wie grosser Flächen- und Wasserverbrauch, hoher CO2 Ausstoss und auch zu Biodiversitätsverlusten. Daher haben sie einen pflanzenbasierten Ei-Ersatz hergestellt und arbeiten eng mit grossen Fleischherstellern und anderen Akteuren zusammen, um die Entwicklung von In-vitro-Fleisch, sprich Fleisch aus dem Reagenzglas, weiterzuentwickeln. Dies könnte ein vielversprechender Ansatz sein, um die Umweltbelastung der Fleischbranche zu reduzieren.

Hört sich gewöhnungsbedürftig an. Was ist mit Unternehmen aus der Ostschweiz?

Bühler ist in der Region Ostschweiz sicherlich ein sehr gutes Beispiel für innovative und ambitionierte Nachhaltigkeitsansätze. Ein gutes Beispiel ist auch die Äss-Bar GmbH. Leider hat die Filiale in St.Gallen letztes Jahr schliessen müssen.

Am Innovationscampus Cubic von Bühler in Uzwil werden auch Lösungen für die nachhaltige Lebensmittelverarbeitung entwickelt. Urs Bucher

Unilever will ja auch eine saubere Firma werden.

Unilever mit Schweizer Sitz in Thayngen hat eine klare Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Das Unternehmen hat erkannt, dass eine intakte Umwelt und soziales Wohlergehen zentral für wirtschaftliche Tätigkeiten sind. Um den ökologischen Fussabdruck der unternehmerischen Aktivitäten zu reduzieren hat Unilever beispielsweise einen internen Preis für CO2 gesetzt, um ökologische Auswirkungen in die Entscheidungen zu integrieren. Sie wollen in ihrer Produktion zu 100 Prozent erneuerbare Energie nutzen und setzen sie sich auf politischer Ebene zusammen mit anderen Unternehmen und NGOs für mehr Investitionen in erneuerbare Energie ein.

Unilever setzt Nachhaltigkeit breit um Lex Van Lieshout / EPA

Haben Sie aus der Wirtschaft zu Ihrer Arbeit schon Reaktionen bekommen?

Ich habe zahlreiche Interviews mit Unternehmen geführt, um die Ergebnisse der Dissertation zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Dabei bin ich grundsätzlich auf positive Reaktionen gestossen. Man fand den Ansatz der TSS hilfreich und relevant. Ausserdem habe ich mit Unternehmensberatungen und Think Tanks gesprochen, die die Relevanz und Wichtigkeit eines solchen Ansatzes betont haben.

Warum die Lebensmittelindustrie?

Die Lebensmittelbranche ist besonders wichtig für eine nachhaltige Entwicklung, da sie einen hohen ökologischen und sozialer Einfluss hat: Die Landwirtschaft nutzt fast die Hälfte der anbaufähigen Fläche, verbraucht 80 bis 90 Prozent des Frischwassers und emittiert 25 Prozent der Treibhausgase. Gleichzeitig leiden fast 850 Millionen Menschen an Hunger, 30 Prozent der Lebensmittel werden weggeworfen und 1,9 Milliarden Menschen sind übergewichtig. Aufgrund dieser sozialen und ökologischen Herausforderungen stellt der Lebensmittelbereich einen grossen Hebel dar, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.