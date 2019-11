Umstrittener Regional-Fürst der Migros: Lokale Genossenschaft hält an ihm fest

Umstrittener Regional-Fürst der Migros: Lokale Genossenschaft hält an ihm fest

Umstrittener Regional-Fürst der Migros: Lokale Genossenschaft hält an ihm fest Die Abberufung von Mitgliedern der Verwaltung der Migros Genossenschaft Neuenburg-Freiburg ist im Rahmen einer Urabstimmung mit 64,5 Prozent verworfen worden. Bei dem Konflikt geht es um den Präsident der regionalen Migros Genossenschaft, Damien Piller. Andreas Möckli, Benjamin Weinmann

Um ihn dreht sich der Streit: Damien Piller, Präsident der Migros Genossenschaft Neuenburg-Freiburg. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

Die 124‘000 Mitglieder der Genossenschaft Migros Neuenburg-Freiburg halten ihrem Präsidenten Damien Piller die Treue. In einer Urabstimmung sprachen sich 64,5 Prozent gegen die Absetzung Pillers und seiner Mitstreiter der Verwaltung der lokalen Genossenschaft aus.

Auslöser für die Abstimmung sind zwei Strafanzeigen gegen Piller wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung seitens der Geschäftsleitung der lokalen Genossenschaft und der Migros-Zentrale in Zürich. Im Kern geht es um zwei Bauprojekte im Wert von 1,7 Millionen Franken, bei denen Piller – so der Vorwurf – in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll. Piller dementiert dies. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Allerdings hegt die Genossenschaft Neuenburg-Freiburg Zweifel an der Richtigkeit der Abstimmung. Es bestünde ein „starker Verdacht“ auf Manipulation, weshalb das Resultat überprüft werden müsse. Die Migros behalte sich das Recht vor, das Votum überprüfen zu lassen. Die Abstimmung wurde von der Buchprüfungsgesellschaft PWC durchgeführt.

Darüber hinaus hat die lokale Genossenschaft eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs eingereicht. Anlass dafür gibt ein Beitrag des Westschweizer Fernsehens RTS. Darin war von gefälschten Abstimmungszetteln die Rede.

Piller hat viele Gegner

Das deutliche Nein zur Absetzung von Piller und seiner Mitstreiter kommt überraschend. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich zahlreiche Gremien des Detailhändlers gegen Piller und seine Mitstreiter ausgesprochen. Darunter befinden sich etwa der Genossenschaftsrat von Migros Neuenburg-Freiburg, die dortige Personalkommission oder die Duttweiler-Stiftung, die über die Werte des Migros-Gründers wacht.

Piller wehrt sich seit Monaten nach Kräften gegen seine Absetzung. Er hat mit mehreren Medienkonferenzen, Klagen und Gutachten versucht, die Vorwürfe abzuwehren. Doch selbst ein ausführlicher Untersuchungsbericht, den Damien Piller bei einem Genfer Anwalt in Auftrag gegeben hat, entlastet den Freiburger Unternehmer nicht.

Update folgt.