Der Ukraine-Krieg hat Folgen für Ostschweizer Firmen in Russland

Ukraine-Krieg Bruch mit russischen Kunden, gestoppte Camiontransporte, keine Flussreisen: So beeinträchtigt der Krieg Geschäftsbeziehungen Ostschweizer Firmen mit Russland Ostschweizer Unternehmen exportieren nach Russland, sie unterhalten eine lokale Produktion oder Vertriebs- und Servicestützpunkte. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sehen einige Firmen nun ihr Geschäft behindert. Andere arbeiten weiter wie bisher. Und eine zieht von sich aus den Stecker. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Verlad eines Stadler-Doppelstöckers für die russische Aeroexpress auf ein Rheinschiff. Stadler besorgt weiterhin den Service der Züge. Bild: Patrick Straub/KEY (Muttenz, 6. September 2014)

Der russische Überfall auf die Ukraine beschäftigt auch Ostschweizer Unternehmen, die in Russland einen Standort haben oder dorthin exportieren. Eine klare Haltung hat Emanuel Forster, Co-Geschäftsführer des St.Galler Stickereiunternehmens Forster Rohner. Dieses hat als Reaktion auf den Einmarsch beschlossen, «per sofort alle wirtschaftlichen Kontakte zu russischen Kunden auf unbestimmte Zeit abzubrechen». Konkret bedeutet das laut Forster:

«Aufträge, die gerade in Arbeit sind, werden nicht mehr fertig produziert, und bevorstehende Reisen nach Russland für Verkaufsgespräche sind abgesagt worden.»

Forster will damit ein Zeichen setzen, auch wenn dieses klein sei. Seine Überlegung: Wenn viele westliche Firmen mit Russland keine Geschäfte mehr machten, würde das die russische Wirtschaft spüren und deren Unzufriedenheit mit Präsident Wladimir Putin wachsen.

Emanuel Forster (Mitte) mit seiner Schwester Caroline Forster und dem damaligen Jakob-Schlaepfer-Kreativdirektor Martin Leuthold. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 7. Januar 2016)

Forster Rohner und ihrer Tochter Jakob Schlaepfer entgehen durch den Abbruch der Geschäftsbeziehungen mit russischen Kunden aufs Jahr gerechnet «mehrere hunderttausend Franken Umsatz», was nicht stark ins Gewicht fällt. Mit dem wichtigsten russischen Kunden habe man sich ausgetauscht. Forster sagt:

«Uns wurde viel Verständnis für unseren Entscheid entgegengebracht.»

Bühler kümmert sich weiterhin um seine russischen und ukrainischen Kunden

Genau das Gegenteil unternimmt der Technologiekonzern Bühler. Dieser beschäftigt in Russland in Vertrieb und Service gut 100 Mitarbeitende, und das Hauptbüro in Moskau «koordiniert den Vertrieb und Bühlers komplettes Servicespektrum in Russland und der GUS». In der Ukraine unterhält Bühler in Kiew einen Vertriebs- und Servicestandort mit zehn Beschäftigten.

Bühler-Sprecher Burkhard Böndel sagt, Bühler habe über die Jahre und Jahrzehnte Anlagen für diverse Anwendungen nach Russland geliefert, mit einem Schwerpunkt auf Müllerei und Getreidelogistik (Förderanlagen, Silos usw.). Es sei «ein signifikantes Geschäft mit einer gewissen Grösse». Man stehe eng zu den Kunden in Russland und der Ukraine und halte die Anlagen weiterhin instand, um so einen Beitrag zu leisten für die Versorgung der Menschen in den Regionen. Auch bestehende Aufträge für Getreidelogistik aus der Ukraine und aus Russland würden nach Möglichkeit komplettiert.

Arbonia will in Russland über die Bücher gehen

Mit einem Produktionswerk in Russland präsent ist der Gebäudeausrüster Arbonia aus Arbon. Im Oktober 2019 wurde in Stupino 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Moskau eine 30 Millionen Euro teure Fabrik für Flachheizkörper eröffnet. Zuvor war Arbonia vor der Frage gestanden, den russischen Markt aufzugeben, weil sich der Export dorthin aus dem Westen schwierig gestaltete, oder eine lokale Produktion aufzubauen.

Das russische Werk in Stupino, in dem Arbonia seit 2019 Flachheizkörper herstellt. Bild: PD

Das Werk Stupino ist mit zwei Produktionslinien bestückt, die zuvor im deutschen Werk Plattling standen. Pro Jahr werden in Stupino 600'000 Radiatoren hergestellt. Diese werden vornehmlich in Russland abgesetzt. Den Umsatz des Werks beziffert Arbonia-Sprecherin Fabienne Zürcher mit 30 Millionen Franken, wenig im Vergleich zum Konzernumsatz von 1,4 Milliarden Franken. Zürcher sagt auch:

«Wir müssen unsere Strategie in Russland überdenken.»

Dies abhängig von der Entwicklung etwa internationaler Sanktionen. So weist Zürcher darauf hin, dass das Werk Stupino Materialien zwar vorwiegend lokal beschafft, aber bei gewissen Produkten wie beispielsweise Halbleitern von Auslandlieferungen abhängt. Grundsätzlich aber möchte Arbonia am Ort bleiben, und, so sagt Zürcher:

«Es geht auch um Arbeitsplätze.»

Laut früheren Angaben sollten es per Ende 2020 deren 120 sein. Eine aktuelle Zahl liefert Arbonia nicht.

Starrag rechnet mit vorläufiger Blockade im Export

Keine Fabrik, aber ein Vertriebs- und Servicebüro «mit einer Handvoll Mitarbeitender» hat der Rorschacherberger Werkzeugmaschinenbauer Starrag in Moskau. Starrag-Chef Christian Walti sagt, sein Unternehmen liefere ausschliesslich Werkzeugmaschinen für zivile Anwendungen nach Russland, vor allem für die Landwirtschaft und die Medizinaltechnik, konkret etwa zur Herstellung von Getrieben und Motorenteilen für Traktoren oder von Teilen für orthopädische Instrumente und Implantate.

Aber: Starrag-Maschinen gelten als Dual-Use-Güter, könnten also auch für militärische Anwendungen eingesetzt werden. Zwar sagt Walti als Beispiel, eine Starrag-Maschine, die Traktorengetriebe fräst, für die Produktion von Getrieben für Armeelastwagen umzubauen, sei praktisch unmöglich. Denn Starrag fertige stets sehr kundenspezifische Anlagen.

Dennoch geht Walti davon aus, in nächster Zeit keinerlei Exportgenehmigung mehr zu erhalten für die Ausfuhr von Werkzeugmaschinen nach Russland, weder vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) noch vom deutschen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). In Deutschland hat Starrag mit der ehemaligen Heckert einen wichtigen Produktionsstandort in Chemnitz.

Bartholet baut Seilbahnen in Sotschi

Im Wintersportresort Krasnaja Poljana («Die rote Lichtung») in Sotschi will die Flumser Firma Bartholet vier neue Gondelbahnen bauen. Bild: PD

Der Flumser Seilbahnbauer Bartholet hat im November 2021 im Nordkaukasus in Tschetschenien zwei neue Sessellifte in Betrieb genommen. Und dieser Tage einen Auftrag aus dem russischen Olympiaort Sotschi publik gemacht: Vier Seilbahnen mit 10er-Gondeln, total 73 Stück, die 2023 in Betrieb gehen sollen.

Firmenchef Roland Bartholet sagt, falls keine Sanktionen oder Probleme mit dem Geldfluss den Auftrag behinderten, werde man diesen wie geplant abwickeln. Mit Sanktionen rechnet er eher nicht, da die Seilbahnen rein touristischen Zwecken dienten. Auch Ersatzteile liefern und Servicemitarbeitende entsenden für bestehende Anlagen werde man, solange es geht. Bartholet sagt aber auch:

«Bisher haben wir Russland als Zukunftsmarkt betrachtet und als sehr lukrative Destination.»

Wie es nun weitergehe, sei ungewiss.

Züger stoppt Käsetransporte per Lastwagen nach Russland und in die Ukraine

Produktion von Mozzarella bei der Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Bild: Michel Canonica

Beeinträchtigt ist im Export die Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Wöchentlich fährt ein Lastwagen mit Mozzarella, Frisch-, Hütten- und Grillkäse nach Russland, wo ein Vertriebspartner den Detailhandel beliefert. Dieses Geschäft liegt nun auf Eis, laut Züger-Verkaufsleiter Christoph Scherrer aus zwei Gründen: Zum einen hat der Rubel massiv an Wert verloren, zum anderen könne der Vertriebspartner momentan keine Zahlungen ins Ausland überweisen. Vorerst hat Züger die Lieferung für kommende Woche gestrichen. Auch die nächste Lieferung in die Ukraine ist wegen Restriktionen im Zahlungsverkehr gestoppt.

Der Schienenfahrzeugbauer Stadler hat bisher zweimal Rollmaterial nach Russland geliefert: Aeroexpress-Züge zur Verbindung Moskaus mit den drei Hauptstadtflughäfen und Metelitsa-Strassenbahnen für St.Petersburg. Die beiden Servicestandorte, die Stadler dafür unterhält, betreuten das Rollmaterial wie bisher vertragsgemäss, sagt Stadler-Sprecherin Gerda Königstorfer. Auch das Werk im weissrussischen Minsk mit 1500 Beschäftigten arbeitet wie gewohnt. In der Schwebe sind die Absichten Stadlers, in der Ukraine ins Geschäft zu kommen.

«Leinen los» ist aufgeschoben

Aktiv in Russland und der Ukraine sind die beiden Flussreiseveranstalter Mittelthurgau und Thurgau Travel. Während der vergangenen zwei Jahre war die Destination wegen der Pandemie indessen kein Thema, und nun durchkreuzt der Krieg die Wiederaufnahme dieses Geschäfts.

Die «Thurgau Karelia», mit der Thurgau Travel normalerweise Flussreisen von Moskau nach St.Petersburg sowie zwischen Moskau und dem Kaspischen Meer anbietet. Bild: PD

Auf der Website des Reisebüros Mittelthurgau ist über Reisen auf Wolga, Lena und Dnjepr zu lesen:

«Die aktuelle Sicherheitslage lässt derzeit keine Reisen in dieser Destination zu.»

Laut Geschäftsleiter Stephan Frei wird die Entwicklung beobachtet, eventuell seien Reisen später im Sommer 2022 möglich. Bei Thurgau Travel sind Flussreisen in Russland buchbar, «aber unter Vorbehalt», wie Geschäftsleiter Daniel Pauli-Kaufmann sagt. Man habe noch etwas Zeit, die Saison beginnt im Mai.

