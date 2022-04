Rollmaterial: Ukraine-Krieg bremst Stadler in den Niederlanden

Rollmaterial Elektrifizierung aufgeschoben: Ukraine-Krieg bremst Stadler in den Niederlanden Wegen steigender Rohmaterialpreise und Störungen der Lieferketten als Folge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine wird in den Niederlanden die Elektrifizierung einer Regionalbahnstrecke aufgeschoben. Das verzögert auch die Ablösung von Stadler-Dieselzügen durch elektrische Triebzüge des Ostschweizer Schienenfahrzeugherstellers. 22.04.2022, 18.15 Uhr

Ein elektrischer Triebzug des Typs Flirt von Stadler, wie ihn Arriva in den Niederlanden bereits einsetzt. Bild: Wikimedia

Dieselbetriebene Gelenktriebwagen (GTW) von Stadler durch elektrische Triebzüge des Typs Flirt vom Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer ersetzen – das will die Bahngesellschaft Arriva in den Niederlanden auf der Maaslijn (Maaslinie), die von Nijmegen via Venlo nach Roermond führt. Dafür muss die 89 Kilometer lange Regionalbahnstrecke jedoch zuerst elektrifiziert werden, was bis Ende 2024 der Fall sein sollte.