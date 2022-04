Warum russische Kunden Ostschweizer Banken meist fein raus sind

Ukraine-Krieg Auch bei Ostschweizer Banken liegen Gelder russischer Kundinnen und Kunden – doch von Sanktionen betroffen sind kaum welche Banken hierzulande unterliegen Beschränkungen bei der Entgegennahme von Einlagen «russischer Personen» und einer Meldepflicht bei solchen Geldern von über 100'000 Franken. Eine Umfrage in der Region zeigt: Vor allem dank Ausnahmeregeln betreffend Aufenthaltsbewilligung und doppelter Staatsbürgerschaft sehen sich Ostschweizer Geldinstitute nicht oder nur wenig betroffen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Bündel mit Banknoten lagern in einem Tresorraum einer Schweizer Bank. Bild: Christoph Ruckstuhl

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat zu zahlreichen internationalen Sanktionen gegen das Reich des Machthabers Wladimir Putin geführt, so auch seitens der Schweiz. Nachzulesen sind diese Sanktionen in der Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine. Betroffen sind auch die Finanzmärkte. In den Artikeln 20 und 21 der Verordnung ist beispielsweise aufgeführt, wie Schweizer Banken Einlagen «russischer Personen» handhaben müssen.

Im Kern halten die beiden Artikel fest: Einerseits ist Banken die Entgegennahme von Einlagen «russischer Personen» verboten, wenn der Gesamtwert der Einlagen der fraglichen Person bei dieser Bank die Summe von 100'000 Franken übersteigt (Artikel 20). Andererseits müssen Banken dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bis zum 3. Juni 2022 eine Liste aller Einlagen «russischer Personen» übermitteln, welche die Summe von 100'000 Franken übersteigen (Artikel 21).

Nicht alle Russen gelten per Definition als «russische Personen»

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wer alles per Definition als «russische Personen» gilt. Es sind dies zum einen russische Staatsangehörige, zum anderen natürliche Personen, die in Russland ansässig sind, und zum Dritten juristische Personen (also beispielsweise Unternehmen oder Organisationen), die in Russland niedergelassen sind.

Daraus folgt, wie das Seco in einer Auslegung vom 16. März 2022 der Verordnung schreibt: Frauen und Männer, die schweizerisch-russische Doppelbürger sind, fallen nicht unter das Verbot gemäss Artikel 20. Ebenso wenig Doppelbürger Russlands und eines EU-Staats.

Ostschweizer Banken sehen sich wenig betroffen

Und auch natürliche Personen, die über eine befristete oder unbefristete Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz oder in einem EWR-Land (EU plus Liechtenstein, Island und Norwegen) verfügen, sind gemäss Artikel 20 vom Verbot ausgenommen, die Grenze von 100'000 Franken an Einlagen zu überschreiten. Ferner gilt das Verbot nicht für Einlagen, die für den grenzüberschreitenden Handel auch mit Russland erforderlich sind, sofern der Handel per se erlaubt ist.

Welche Folgen haben nun diese Bestimmungen für Ostschweizer Banken? Vorweg: Praktisch alle angefragten Geldinstitute betonen, sie seien nicht oder kaum betroffen, und ihre Konzentration gelte dem regionalen bis nationalen Heimmarkt und allenfalls grenznahen Auslandmärkten.

TKB konzentriert sich im Ausland auf den süddeutschen Raum

So fokussiert etwa die Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Auslandgeschäft «seit Jahren auf den süddeutschen Raum», wie Sprecherin Anita Schweizer sagt. In Russland, Weissrussland oder auch der Ukraine «sind und waren wir nicht tätig». Die TKB habe «daher auch keine Kunden mit Domizil in diesen Ländern» und auch sonst keine Kunden, die gemäss Seco-Definition als «russische Personen» gelten. Weiter sagt Schweizer:

«Im Kundenkreis der TKB haben wir wenige Kunden, die russische Staatsbürger sind.»

Diese Kunden seien aber «seit langem» im Marktgebiet der TKB ansässig, und oft seien es auch Doppelbürger – beides Merkmale, die diese Personen vom Verbot der Entgegennahme von Einlagen gemäss Artikel 20 ausnehmen.

Am knappsten äussert sich zu unserem Fragenkatalog die Bank Linth. Daniele Müller, Sprecher der Regionalbank, schreibt: «Die Bank Linth hat keine Personen, die unter die Artikel 20 und 21 der Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine fallen. Als in der Schweiz verankertes Unternehmen ist die Bank Linth nicht betroffen.»

Bei Acrevis fallen mehrere Millionen Franken unter die Meldepflicht

Ausführlicher antwortet Michael Steiner. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Acrevis Bank betont die «regionale Ausrichtung» seines Instituts, ergo gelte der Fokus Kundschaft, die in der Schweiz respektive im Marktgebiet der Regionalbank wohne. Steiner sagt, alle Kundinnen und Kunden, die «russische Personen» sind, «verfügen über ein dauerhaftes Domizil in der Schweiz». Über die genaue Anzahl erteilt Acrevis keine Auskunft. Russische Kundinnen und Kunden mit Domizil Russland habe Acrevis keine.

Betreffend die Meldepflicht von Einlagen «russischer Personen», sofern diese Gelder die Grenze von 100'000 Franken übersteigen, sagt Steiner:

«Es sind sehr wenige Personen, die unter die eigentliche Meldepflicht fallen. Sie verfügen über eine gültige Aufenthaltsbewilligung oder sind Doppelbürger und sind nicht von Beschränkungen betroffen.»

Weiter sagt Steiner, diese Kundinnen und Kunden seien in der Ostschweiz domiziliert. Unter die Meldepflicht fielen aktuell rund 8,73 Millionen Franken. Das sind ungefähr 0,09 Prozent der von Acrevis insgesamt verwalteten Kundenvermögen (Assets under Management).

Auffälligkeiten in puncto Zuflüsse oder Abflüsse von Geldern «russischer Personen» seit Kriegsbeginn hat Acrevis laut Steiner keine festgestellt. Bestehende Einlagen dürften ohne Einschränkung abgezogen werden, es sei denn, die Person stehe auf einer Sanktionsliste. Solche Einlagen gibt es bei Acrevis laut Steiner keine.

SGKB: Jeder Einzelfall erfordert eine Prüfung

Seitens der St.Galler Kantonalbank (SGKB) schreibt Sprecherin Jolanda Meyer, «unsere Kernmärkte sind die Ostschweiz, die Deutschschweiz und Deutschland». Und: «Wir sind weder in der Ukraine noch in Russland aktiv.» Meyer schreibt weiter:

«Wir haben nur vereinzelt Kundinnen und Kunden mit russischer Nationalität, die meist in der Schweiz oder in der EU leben.»

Bei diesen Kundinnen und Kunden «muss die Bank aktuell in jedem Einzelfall prüfen, ob eine gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz oder im EWR vorliegt oder ob es sich um Staatsangehörige auch der Schweiz oder eines EU-Staats handelt». Meyer schreibt ausserdem:

«Wir haben in den letzten Wochen weder besondere Abflüsse noch Zugänge von Geldern mit Bezug zu Russland festgestellt.»

Raiffeisen sieht sich «nicht direkt gegenüber Russland exponiert»

Wie andere Banken betont auch Raiffeisen Schweiz, man halte sich an alle Vorschriften und Massnahmen der Behörden und setze diese um. «Dazu gehören auch die Bestimmungen über die Einlagerestriktionen von Personen mit Domizil und/oder Nationalität Russland», schreibt Raiffeisen-Sprecher Joël Grandchamp.

Über die Anzahl betroffener Geschäftsbeziehungen und die Höhe der Einlagen dieser Personen macht Raiffeisen keine Angaben. Grandchamp ergänzt noch, die Bankengruppe sei «aufgrund ihres primär auf den schweizerischen Retailmarkt fokussierten Geschäftsmodells nicht direkt gegenüber Russland exponiert».

Kundenkartei der Appenzeller KB ist frei von russischen Kunden

Hauptmarktgebiet der Appenzeller Kantonalbank seien die beiden Halbkantone Innerrhoden und Ausserrhoden, hält Bankdirektor Ueli Manser fest:

«Seit über zehn Jahren akzeptieren wir Kunden nur mit Wohnsitz in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Fürstentum Liechtenstein.»

In diesen Ländern biete die Appenzeller KB jedoch keinerlei Beratung an und werbe auch keine Kunden an. Daher seien die Fragen zum Thema mögliche Restriktionen für Bankkunden, die «russische Personen» sind, für die Bank «nicht relevant». Manser schreibt auch:

«Unsere Prüfung hat zudem ergeben, dass wir keinerlei solcher Kunden haben.»

