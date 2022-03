Ukraine-Krieg Als Folge der Sanktionen: Ostschweizer Seilbahnbauer Bartholet muss in Russland zurückbuchstabieren Zum führenden Hersteller von Seilbahnen wollte die Flumser Bartholet Maschinenbau AG in Russland aufsteigen. Doch nun heisst es Aufträge verschieben und bei neuen Projekten abwarten. Melanie Steiger Jetzt kommentieren 22.03.2022, 10.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bartholet-Gondelbahn auf die Sperlingsberge überquert den Fluss Moskau in der russischen Hauptstadt. Im Hintergrund das Luschniki-Stadion mit der Talstation. Bild: PD

Mehrere hundert westliche Unternehmen haben sich als Folge der Invasion Russlands in die Ukraine vom russischen Markt zurückgezogen oder ihr Engagement zumindest zünftig heruntergefahren. Dies entweder wegen Sanktionen der EU und der Schweiz oder auch aus moralischen Überlegungen.

Aus unserer Region betrifft dies beispielsweise Forster Rohner, Hilti, Huber+Suhner, Starrag oder, im russischen Vasallenstaat Weissrussland, Stadler. In der kriegsversehrten Ukraine wiederum haben Geberit und die Weidmann Group aus Sicherheitsgründen ihre Werke vorübergehend geschlossen.

Die russische Aggression tangiert auch die Flumser Bartholet Maschinenbau AG. Das Sarganserländer Unternehmen, drittgrösster Seilbahnhersteller der Welt, hat bereits einige Projekte in Russland realisiert, so beispielsweise 2018 eine Seilbahnanlage in Moskau, die vom Olympiastadion Luschniki im Zentrum Moskaus zum höchsten Punkt der Stadt führt, Vorobyovy Gory, die Sperlingsberge.

Im Luschniki-Stadion hatte Machthaber Wladimir Putin am 18. März 2022 einen Auftritt, anlässlich des achten Jahrestags der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim.

Der russische Machthaber Wladimir Putin an seinem Propagandaauftritt im Moskowiter Luschniki-Stadion am 18. März 2022. Ramil Sitdikov/EPA

Bau von Seilbahnen in Tschetschenien ist verschoben, voraussichtlich um ein Jahr

Im November 2020 verkündete Bartholet die Gründung der RT-Bartholet, ein Joint Venture mit dem staatlichen russischen Industriekonzern Rostec. Die Absicht damals: «Gemeinsam setzt man sich das Ziel, RT-Bartholet zum führenden Anbieter von Seilbahnen auf dem russischen Markt zu entwickeln.»

Ein Jahr darauf, im November 2021, machte Bartholet bekannt, dass RT-Bartholet seinen ersten Vertrag mit den North Caucasus Resorts über die Lieferung von Ausrüstung für zwei neue Seilbahnen unterzeichnet hat. Die Sessellifte von Bartholet sollen Skifahrerinnen und Wanderer im jungen Ski- und Tourismusort Veduchi in der russischen Republik Tschetschenien auf über 2000 Meter Höhe befördern.

Diese Anlagen, bestehend aus einem kuppelbaren 6er-Sessellift und einem festen 4er-Sessellift, sollten bis Ende 2022 im Dorf Veduchi gebaut werden, hiess es im November 2021 seitens Bartholet. Und kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte Roland Bartholet noch gesagt, er rechne eher nicht mit Sanktionen gegen seine Bahnen. Doch nun, im März 2022, sagt der Firmenchef und Verwaltungsratspräsident:

«Das Projekt wird aufgrund der aktuellen Situation voraussichtlich um ein Jahr verschoben.»

Ratlosigkeit auch unter russischen Partnern Bartholets

Weiter sagt der Bartholet-Patron:

«Wir haben derzeit eine Baustelle für eine 6er-Sesselbahn in Moskau, die durch unsere russischen Mitarbeitenden fertiggestellt wird. Bei weiteren Projekten respektive Verträgen wird vorerst abgewartet.»

Die Sanktionen bekommt der Seilbahnhersteller insofern weiter zu spüren, indem er gewisse Kunden nicht mehr kontaktieren dürfe. «Zusätzlich gibt es strenge Richtlinien für den Export von Materialien, im Speziellen bei elektrischen Bauteilen», fügt Roland Bartholet an.

Kurzfristige ­Materialtransporte zu organisieren, sei schwieriger geworden. «Wir halten uns an die Vorschriften und Empfehlungen des Bundesrats respektive des Staatssekretariats für Wirtschaft, des Seco», sagt Roland Bartholet. Und:

«Der russische Markt steht in unseren weiteren Verkaufsaktivitäten zurzeit nicht im Fokus.»

Das Unternehmen stehe aber «täglich in Kontakt mit unseren Partnern in Russland», sagt Bartholet und ergänzt:

«Selbst diese sind ratlos, weshalb eine solche Eskalation im Jahr 2022 noch möglich ist.»

Roland Bartholet äussert zudem die Hoffnung, «dass wir die bereits angefangenen Projekte beziehungsweise Baustellen noch fertigstellen können».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen