ÜBERNAHME SFS setzt sich in Dänemark fest Der Rheintaler Befestigungstechnikkonzern SFS akquiriert einen dänischen Zulieferer der Baubranche. Damit erweitere SFS den Zugang zum nordeuropäischen Markt. Thomas Griesser Kym 18.06.2021, 13.59 Uhr

Schrauben aller Art von SFS. Bild: Tobias Garcia (Heerbrugg, 23. November 2020)

Mit der Jevith A/S übernehme SFS per 1. Juli 2021 einen führenden Anbieter von Befestigungslösungen für hochwertige Gebäudehüllen in Dänemark. Die dänische Firma, gegründet 2001, beschäftigt zehn Mitarbeitende und setzt annähernd 5 Millionen Euro um.