Seilbahnen: Ostschweizer Bartholet spannt mit Erzrivalin zusammen

Übernahme Schulterschluss im Seilbahnbau: Ostschweizer Bartholet schlüpft unters Dach der Erzrivalin Leitner Nach zwei Finanzinvestoren erhält der Flumser Seilbahnbauer Bartholet nun einen industriellen Investor. Pikant: Teil der HTI-Gruppe als neue Mehrheitseigentümerin ist die Südtiroler Konkurrentin Leitner. Patron Roland Bartholet sieht gleichwohl gute Chancen für sein Sarganserländer Unternehmen. 26.03.2022

10er-Gondelbahn im Porsche-Design von Bartholet auf das Eggli in Gstaad. Bild: PD

Mit einem Weltmarktanteil von 10 Prozent ist die Flumser Bartholet Maschinenbau AG die drittgrösste Seilbahnherstellerin der Welt. Nun, just zum 60-jährigen Bestehen des Sarganserländer Unternehmens mit 450 Mitarbeitenden, davon 350 in Flums, kommt es zu einem Wechsel im Hauptaktionariat.

Neue Mehrheitseigentümerin ist demnach die Firmengruppe der High Technology Industries (HTI). Diese hat die Anteile vom Beteiligungsfonds Cedarlake Capital übernommen, der nach viereinhalb Jahren bei Bartholet ausgestiegen ist, nachdem er im November 2017 das Aktienpaket vom Beteiligungsfonds Argos Soditic erworben hatte, der bei Bartholet 2011 eingestiegen war.

Die Nummer drei stösst zur Nummer zwei auf dem Weltmarkt

Die Gründerfamilie Bartholet bleibt Minderheitsaktionärin, und Roland Bartholet, der von «einem neuen Meilenstein in der Firmengeschichte» spricht, führt das Unternehmen weiterhin als CEO und Verwaltungsratspräsident zusammen mit dem bisherigen Management.

Urbane Pendelbahn von Bartholet in der französischen Stadt Brest. Bild: PD

Die Transaktion lässt aufhorchen. Denn unter dem Dach der HTI findet sich auch die Südtiroler Leitner-Gruppe, mit 30 Prozent Weltmarktanteil die Nummer zwei im Seilbahnbau und damit eine der schärfsten Konkurrentinnen Bartholets. Nummer eins ist mit 60 Prozent die vorarlbergisch-schweizerische Doppelmayr-Garaventa-Gruppe.

Industrieller Partner soll Langfristigkeit garantieren

Roland Bartholet, Chef der Bartholet Maschinenbau AG. Bild: PD

Wie ist es zum Schulterschluss zwischen Bartholet und der HTI gekommen? Roland Bartholet sagt, nach zwei Beteiligungsfonds im Aktionariat sei die Zeit gekommen, statt eines Finanzinvestors, der naturgemäss nach einigen Jahren weiterzieht, «einen langfristig orientierten, industriellen und strategischen Partner» ins Haus zu holen. Dies auch vor dem Hintergrund, um Planungssicherheit für seine Kinder zu erhalten, mit denen der 56-jährige Bartholet vorspurt, um dereinst seine Nachfolge zu regeln.

Was bedeutet der Handwechsel für Bartholet? Sowohl der Patron als auch HTI-Sprecher Maurizio Todesco sagen, der Name, der Standort und alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Todesco betont, Bartholet sei «eine wertvolle Erweiterung unserer Unternehmensgruppe» und «stärkt unsere Innovationsführerschaft». Zudem kräftige Bartholet die Position der HTI am Schweizer Markt.

Weiter sagt Todesco, Bartholet werde von der Integration in die HTI «sicherlich profitieren», so zum Beispiel im Rahmen von Technologieaustausch, Zusammenarbeit in Produktion und Einkauf sowie bei IT und Software.

Gondelbahn von Bartholet im Skigebiet Flumserberg. Bild: PD

Die HTI-Firmen rüsten ganze Skigebiete aus einer Hand aus

Was auffällt: Vor allem in diesem Jahrtausend hat Leitner mehrere andere Firmen übernommen, so 2000 den französischen Seilbahnbauer Poma und den Pisten- und Kettenfahrzeughersteller Prinoth sowie 2010 die beiden Unternehmen Demac und Lenko, die Beschneiungsanlagen herstellen. Seit 2011 bezeichnet sich die HTI-Gruppe denn auch als «weltweit einziger Komplettanbieter von Wintersporttechnologien».

Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe wird gross geschrieben: 2012 etwa rüsteten Leitner, Prinoth und Demaclenko gemeinsam ein komplettes Skigebiet in Aserbaidschan mit Seilbahnen, Pistenfahrzeugen und Schneekanonen aus. Ähnlich verfuhren die drei Firmen schon 2011 bei der Ausrüstung einer neuen Piste im Südtiroler Pustertal.

Roland Bartholet will seine Stärken ausspielen

Wie kommen Bartholet und Leitner als Schwesterfirmen und gleichzeitig Konkurrentinnen aneinander vorbei? Roland Bartholet sagt, sein Unternehmen differenziere sich in etwa zwei Drittel des Geschäfts von Leitner. In diesem Zusammenhang nennt der Patron zum einen die Swissness, die Bartholet einen Marktvorsprung in Asien verschafft habe, wo man sich darüber hinaus auch dank des Netzwerks von Cedarlake etabliert habe.

Testaufbau des Bartholet-Ropetaxis in Laax. Bild: PD

Zum andern vertraut Bartholet seinen Stärken wie Design, Schweizer Qualität und Innovationen, wobei er beispielsweise das Ropetaxi erwähnt, das autonomes Fahren der Kabinen ermöglicht und dank der Wahl der Destination auf Knopfdruck vor dem Einstieg eine Fahrt ohne Umsteigen innerhalb eines Seilbahnnetzwerks erlaubt.

HTI hat auch schon über eine Milliarde Euro umgesetzt

Roland Bartholet zeigt sich denn auch guten Mutes, als Teil der HTI künftig wie Leitner ebenfalls in Projekten zum Zug zu kommen, in denen es um mehr geht als um die Lieferung von Seilbahnen. Und auch Maurizio Todesco sagt beispielsweise über Komplettsysteme für Skigebiete: «Solche Lösungen werden jeweils situationsbezogen abgearbeitet im Sinne des Kunden und der einzelnen Unternehmen.»

Die HTI-Gruppe ist ein industrielles Schwergewicht: 2020 setzte sie mit weltweit 3850 Mitarbeitenden, einem Dutzend Produktionsstandorten, 70 Tochtergesellschaften und 131 Verkaufs- und Servicestellen 887 Millionen Euro um. In den beiden Vorjahren, vor der Coronapandemie, war es jeweils gut eine Milliarde Euro. Zur HTI-Gruppe gehören auch die Firmen Leitwind (Windkraftanlagen) und Agudio (Materialseilbahnen).

