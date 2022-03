Übernahme: St.Galler Vifor Pharma wird von der Börse verschwinden

Übernahme CSL steht kurz vor dem Ziel: St. Galler Vifor Pharma wird von der Börse verschwinden Nach Ablauf der Angebots- und der Nachfrist hält der australische Biotechnologiekonzern CSL fast 94 Prozent an Vifor Pharma. Vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zur Transaktion kann CSL Vifor vollständig eingliedern. Thomas Griesser Kym 28.03.2022, 11.26 Uhr

Vifor Pharma wird Teil des australischen Biotechnologiekonzerns CSL. Bild: PD

Der australische Biotechnologiekonzern CSL hat via seine Berner Tochter CSL Behring 93,92 Prozent aller Aktien der St. Galler Vifor Pharma eingesammelt. Das geht aus dem Endergebnis des öffentlichen Kaufangebots hervor. CSL bezahlt 179.25 US-Dollar je Vifor-Aktie in bar.

Damit sind Angebotsbedingungen wie beispielsweise das Erreichen einer Mindestandienungsquote erfüllt. Nötig ist nun noch die Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. CSL erwartet, dass die Transaktion um Mitte 2022 herum vollzogen werden kann.

CSL will Vifor dekotieren lassen

Wie geplant, wird Vifor Pharma bei der Schweizer Börse SIX beantragen, die Vifor-Aktie zu dekotieren und entweder die im Publikum verbliebenen Aktien für kraftlos zu erklären. Damit käme es zu einem Squeeze-out, in dessen Rahmen jene Aktionärinnen und Aktionäre, die CSL ihre Vifor-Aktien nicht angedient haben, aus dem Unternehmen herausgedrängt. Oder Vifor wird mit einer CSL-Gesellschaft fusioniert. In jedem Fall werden die Aktionärinnen und Aktionäre der Vifor abgefunden.

Vifor Pharma hat gut 2600 Mitarbeitende, davon 330 am operativen Hauptsitz in St. Gallen. Dieser wird momentan ausgebaut. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Präparate gegen Eisenmangel sowie gegen Herz- und Nierenerkrankungen.