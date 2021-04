Überlebenskampf Schweizer Zucker soll gerettet werden: Forschungsnetzwerk soll beim Aufbäumen gegen die Zuckerkrise helfen Ein Forschungsnetzwerk für optimalen Rübenanbau sucht nach Lösungen für resistente Rübenpflanzen. Der Präsident des Schweizerischen Verbands der Zuckerrübenpflanzer, Josef Meyer, glaubt an die Zukunft des Schweizer Zuckers. Stefan Borkert 29.04.2021, 05.00 Uhr

Im Biobereich werden gross angelegte Versuche mit Rübensetzlingen gemacht, die widerstandsfähiger sind. Bild: PD

Internationale Konkurrenz, ein wechselhafter Weltmarkt und Billigzucker aus Zuckerrohr – damit kämpft die Schweizer Zuckerbranche schon länger. Im Inland macht die Agrarpolitik des Bundes den Zuckerfabriken in Frauenfeld und Aarberg arg zu schaffen, denn den tieferen Preisen aus dem Ausland hat der Schweizer Zucker im Grunde nur bessere Arbeitsbedingungen, die Nachhaltigkeit und die Qualität entgegenzusetzen.

Schutzmassnahmen werden eher abgebaut. Nun kommt hinzu, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt wird. Es sind also Ideen gefragt, die den Zuckerrübenanbau attraktiv und effizient machen. Auch bei den Zuckerfabriken werden neue Geschäftsfelder gesucht und beispielsweise mit der Ethanolherstellung oder Pektin in Frauenfeld auch gefunden.

Resistente Rüben werden gesucht

SVZ-Präsident Josef Meyer zeigt eine vom Virus befallene Zuckerrübe. (KEYSTONE/Laurent Gillieron

Die Zuckerfabriken sind nur ein Teil des Systems. Bevor Zucker produziert werden kann, müssen erst einmal Rüben angebaut werden. Und hier ergibt sich ein grosses Problem. Der Anbau von Zuckerrüben ist aufwendig. Trotz Anreize geht die Anbaufläche in der Schweiz zurück. Im aktuellen Anbaujahr werden schweizweit auf 1545 Hektaren weniger Rüben gesät. Kommt hinzu, dass die Rübenpflanzer mit der grünen Blattlaus kämpfen, die als Hauptüberträger für ein schädliches Virus gilt.

Gelbe Blätter zeigen an, welche Rüben befallen sind. Lediglich noch für ein Jahr hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) per Notfallzulassung und einerseits zwei Wirkstoffe zur Flächenspritzung zugelassen. Ansonsten soll die Forschung helfen. Dafür wurden für die kommenden acht Jahre umfangreiche Forschungsgelder gesprochen. So haben sich nun die Fachstelle für Zuckerrübenbau (SFZ), Agroscope, die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (Hafl), das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sowie die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen zu einem Forschungsnetzwerk zur Rettung des schweizerischen Rübenanbaus zusammengeschlossen. Ziel ist es, resistente Zuckkerrübenpflanzen zu entwickeln.

Neues Forschungsnetzwerk als Chance

Josef Meyer, Präsident des Schweizerischen Verbands der Zuckerrübenpflanzer (SVZ), verschliesst die Augen vor der Realität nicht. Weitere Sonderzulassungen wird es wohl nicht geben:

Josef Meyer, Präsident Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer (SVZ) PD

«Der Druck der schweizerischen Bevölkerung, den Einsatz von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, beeinflusst die Entscheidungen viel mehr als wissenschaftliche Überlegungen.»

Beim BLW habe man deshalb gar nicht anders entscheiden können, spricht er etwa die Ablehnung der Saatgutbeizung durch das Mittel Gaucho an. Vom neuen Forschungsnetzwerk verspricht er sich viel. Bis das aber Ergebnisse bringt, dauert es.

Er sagt, dass die neu zugelassenen Insektizide bei einem perfekt geplanten und organisierten Einsatz helfen können. Aber: «Dazu braucht es in den betroffenen Gebieten preisliche Abfederungen.» Die beim Zuckergehalt eingeführte neutrale Zone sei ein Beispiel dafür. Um aber diese zu finanzieren, müssten leider die letzten Reserven aufgelöst werden. Er sei froh, dass mehrere Kantone als Übergangslösung finanzielle Unterstützung beschlossen haben. Dazu gehören bislang Waadt, Fribourg und Genf.

Das Aus einer Zuckerfabrik könnte drohen

Meyer ergänzt, dass trotz der Bemühungen die betroffenen Pflanzer finanzielle Einbussen einstecken müssen. Viele Pflanzer seien sich aber bewusst, dass die Zukunft des Rübenanbaus in der Schweiz auf dem Spiel stehe. Meyer:

«Wenn wir in dieser schwierigen Zeit keine Rüben mehr produzieren, muss mindestens eine Fabrik geschlossen werden. Diese Verarbeitungskapazität wird uns fehlen, wenn einmal diese Krise bewältigt ist.»

Neben technischen Problemen gibt es auch Abhängigkeiten, gegen die kein Forschungsnetzwerk gewachsen ist. So sei der Entscheid der EU, die Zuckermarktordnung umzukrempeln, für sehr tiefe Zuckerpreise verantwortlich. «Wegen bestehender Abkommen schlagen diese schlechten Zuckerpreise voll auf unseren Rübenpreis durch.» Und schliesslich komme hinzu, dass es zusätzlichen Flächenbedarf für Gemüse und Raps gebe.

Auch die Ostschweiz verliert Anbaufläche

Meyer sagt, dass die Ostschweiz von der grünen Blattlaus noch weitgehend verschont geblieben sei. Die viröse Vergilbung sei letztes Jahr nur vereinzelt festgestellt worden. «Der Flächenverlust in der Ostschweiz ist also auf die Konkurrenz der anderen Kulturen und die Unzufrie­denheit wegen der schlechten Preise zurückzuführen», betont er.

Zuckerrübenernte im Thurgau. Nana Do Carmo

Meyer ist fest davon überzeugt, dass der Zuckerrübenanbau in der Schweiz nicht sterben wird:

«Ich glaube an die Zukunft des Rübenanbaus in der Schweiz. Die Zuckerrübe hat in meiner Fruchtfolge einen wichtigen Platz.»

Der Schweizer Zucker sei gegenüber ausländischem Zucker ausserdem 30 Prozent ökologischer. Das hätten Studien gezeigt. Hoffnung machen erste, auch gross angelegte Versuche etwa mit Setzlingen bei Biorüben an Stelle der Aussaat. Im Nichtbiobereich ist das auch schon getestet worden, aber Meyer bezweifelt, dass sich diese Technik auch dort durchsetzen wird. Dazu seien die Pflanzkosten derzeit im Verhältnis zum aktuellen Rübenpreis einfach noch zu hoch.